मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाः रेल मंत्री ने ठाणे में पांच किलोमीटर लंबी सुरंग निर्माण का शुभारंभ किया

सुरंग के एक द्वार पर खड़े होकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बटन दबाया और डायनामाइट विस्फोट कर इसकी अंतिम परत को तोड़ दिया.

bullet train in india
टनेल के उद्घाटन मौके पर रेल मंत्री. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
मुंबईः मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अच्छी खबर है. शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के पास ठाणे में पांच किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. इस सुरंग का निर्माण तकनीकी दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इसके शुरू होने से परियोजना के काम में नई गति आने की उम्मीद है.

सुरंग के एक द्वार पर खड़े होकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बटन दबाया और नियंत्रित डायनामाइट विस्फोट कर इसकी अंतिम परत को तोड़ दिया, जिससे पांच किलोमीटर की खुदाई पूरी हो गई. मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने दोहराया कि सूरत और बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर लंबा पहला खंड दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा.

कहां बन रही सुरंगः

वैष्णव ने परियोजना की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह सुरंग कुल 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है, जिसमें से सात किलोमीटर समुद्र से होकर गुजरती है. अधिकारियों ने बताया कि खुदाई 'ड्रिल और ब्लास्ट' विधि से की गई थी और अब सुरंग खोदने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा. यह 5 किलोमीटर लंबी सुरंग महाराष्ट्र में घनसोली और शिलफाटा के बीच बनेगी.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सुबह और शाम के व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी. शुरुआत में व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी. बाद में, जब पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाएगा, तो व्यस्त समय में हर दस मिनट में सेवा उपलब्ध होगी. इसका मतलब है कि अगर आप मुंबई से अहमदाबाद जाना चाहते हैं, तो पहले से टिकट बुक करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. बस स्टेशन पहुंचें, दस मिनट में ट्रेन पकड़ें और दो घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचें."

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना क्या हैः

भारत का पहला हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट है. जिसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी. लगभग 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर चलने वाली बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज दो से ढाई घंटे में तय करेगी.

इस परियोजना में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं और इसमें जापानी तकनीक (शिंकानसेन) का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके पूरा होने पर भारत न सिर्फ एशिया के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, बल्कि यात्री सुविधाओं और तेज रफ्तार परिवहन के नए युग में प्रवेश करेगा.

