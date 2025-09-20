मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजनाः रेल मंत्री ने ठाणे में पांच किलोमीटर लंबी सुरंग निर्माण का शुभारंभ किया
सुरंग के एक द्वार पर खड़े होकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बटन दबाया और डायनामाइट विस्फोट कर इसकी अंतिम परत को तोड़ दिया.
Published : September 20, 2025 at 1:36 PM IST
मुंबईः मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अच्छी खबर है. शनिवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के पास ठाणे में पांच किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. इस सुरंग का निर्माण तकनीकी दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इसके शुरू होने से परियोजना के काम में नई गति आने की उम्मीद है.
सुरंग के एक द्वार पर खड़े होकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बटन दबाया और नियंत्रित डायनामाइट विस्फोट कर इसकी अंतिम परत को तोड़ दिया, जिससे पांच किलोमीटर की खुदाई पूरी हो गई. मौके पर मौजूद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने दोहराया कि सूरत और बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर लंबा पहला खंड दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा.
VIDEO | Mumbai: Union Minister Ashwini Vaishnaw— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2025
(@AshwiniVaishnaw) inspects Mumbai-Ahmedabad high speed rail project work.
" about 320 km of viaduct, bridge portion, of the mumbai-ahmedabad has now been completed. work on all the stations is going on a rapid speed. bridges on… pic.twitter.com/N3yHtjA3oe
कहां बन रही सुरंगः
वैष्णव ने परियोजना की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि यह सुरंग कुल 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है, जिसमें से सात किलोमीटर समुद्र से होकर गुजरती है. अधिकारियों ने बताया कि खुदाई 'ड्रिल और ब्लास्ट' विधि से की गई थी और अब सुरंग खोदने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा. यह 5 किलोमीटर लंबी सुरंग महाराष्ट्र में घनसोली और शिलफाटा के बीच बनेगी.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सुबह और शाम के व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी. शुरुआत में व्यस्त समय में हर आधे घंटे में ट्रेनें चलेंगी. बाद में, जब पूरा नेटवर्क स्थिर हो जाएगा, तो व्यस्त समय में हर दस मिनट में सेवा उपलब्ध होगी. इसका मतलब है कि अगर आप मुंबई से अहमदाबाद जाना चाहते हैं, तो पहले से टिकट बुक करने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी. बस स्टेशन पहुंचें, दस मिनट में ट्रेन पकड़ें और दो घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचें."
VIDEO | Mumbai: A breakthrough was achieved for a 4.88 km-long tunnel between Shilphata and Ghansoli for the Mumbai-Ahmedabad bullet train project on Saturday morning. Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw), who was present at the Ghansoli shaft, said:— Press Trust of India (@PTI_News) September 20, 2025
" today we have… pic.twitter.com/OVGvMOn9KW
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना क्या हैः
भारत का पहला हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट है. जिसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी. लगभग 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर चलने वाली बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी. मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज दो से ढाई घंटे में तय करेगी.
इस परियोजना में 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं और इसमें जापानी तकनीक (शिंकानसेन) का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके पूरा होने पर भारत न सिर्फ एशिया के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, बल्कि यात्री सुविधाओं और तेज रफ्तार परिवहन के नए युग में प्रवेश करेगा.
#WATCH | Bullet Train Tunnel Breakthrough | Navi Mumbai, Maharashtra: Minister of Railway, Ashwini Vaishnaw met workers after the breakthrough event of N2TA & N3TM Section.— ANI (@ANI) September 20, 2025
(Video Source: NHSRCL - National High Speed Rail Corporation Limited) pic.twitter.com/K1xLEJWnzJ
इसे भी पढ़ेंः