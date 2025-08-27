ETV Bharat / bharat

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन: गुजरात के आधुनिक स्टेशन बनाएंगे नया इतिहास - MUMBAI AHMEDABAD BULLET TRAIN

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए गुजरात में बन रहे आठ रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. इसमें बेहतरीन यात्री सुविधाएं होंगी.

Bullet train railway stations in Gujarat will create new history
गुजरात में बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन रचेंगे नया इतिहास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 10:38 PM IST

2 Min Read

अहमदाबाद : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है. इसी के मद्देनजर गुजरात में आठ आधुनिक स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, जो यात्रियों को एक अद्भुत और अनोखा अनुभव देने के लिए तैयार हैं. साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा और वापी स्टेशनों का बुनियादी ढांचा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब अंतिम रूप से तैयारियां चल रही हैं.

ये स्टेशन न केवल ट्रेन में चढ़ने और उतरने की जगह होंगे, बल्कि यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं, आराम और स्थानीय संस्कृति का अनूठा अनुभव भी प्रदान करेंगे. प्रत्येक स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह अपने शहर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है.

Bullet train railway stations in Gujarat will create new history
गुजरात में बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन रचेंगे नया इतिहास (ETV Bharat)

पर्यावरण का विशेष ध्यान
स्टेशनों के डिजाइन में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है. स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए कुछ स्टेशनों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं. दिन में प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने के लिए रोशनदान और बड़ी खिड़कियां बनाई गई हैं, जिससे बिजली की बचत होगी.

Bullet train railway stations in Gujarat will create new history
गुजरात में बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन रचेंगे नया इतिहास (ETV Bharat)

इसके अलावा, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है और सीवेज के पानी को शुद्ध करने के लिए संयंत्र लगाए जा रहे हैं. साथ ही हरियाली बनाए रखने के लिए स्टेशनों के आसपास पेड़-पौधे भी लगाए जा रहे हैं. ये कदम स्टेशनों को न केवल आधुनिक बनाएंगे, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी ज़िम्मेदार बनाएंगे.

Bullet train railway stations in Gujarat will create new history
गुजरात में बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन रचेंगे नया इतिहास (ETV Bharat)

यात्री सुविधा को प्राथमिकता
यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्टेशन पर कई लिफ्ट और एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं, ताकि बुजुर्ग, विकलांग और बच्चों वाले परिवार आसानी से आ-जा सकें.

स्टेशनों पर स्पष्ट मार्गदर्शन बोर्ड और सूचना कियोस्क भी लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की उलझन का सामना न करना पड़े. शानदार प्रतीक्षालय, बिजनेस क्लास लाउंज, नर्सरी, खाने-पीने के स्टॉल और अन्य दुकानें जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो यात्रा को और अधिक आरामदायक और आनंददायक बनाएंगी.

Bullet train railway stations in Gujarat will create new history
गुजरात में बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन रचेंगे नया इतिहास (ETV Bharat)

मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब
अहमदाबाद, वडोदरा, साबरमती और सूरत के स्टेशनों को मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. इससे यात्रियों को बुलेट ट्रेन से भारतीय रेलवे, मेट्रो, बसों और टैक्सियों जैसे अन्य परिवहन साधनों में आसानी से स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी. यह सुविधा यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी.

Bullet train railway stations in Gujarat will create new history
गुजरात में बुलेट ट्रेन के रेलवे स्टेशन रचेंगे नया इतिहास (ETV Bharat)

गुजरात में निर्माणाधीन ये बुलेट ट्रेन स्टेशन तकनीक, पर्यावरण और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं. ये स्टेशन भारत में हाई-स्पीड रेल यात्रा के लिए नए मानक स्थापित करेंगे.

