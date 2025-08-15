ETV Bharat / bharat

'जब जेल से निकलते तो विदेश से लौटने जैसा गर्व महसूस होता था': 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी की जुबानी उनकी कहानी - INDEPENDENCE DAY 2025

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के साक्षी रहे मुंबई के जी.जी.पारिख की कहानी आज भी युवाओं को प्रेरित करती है.

स्वतंत्रता सेनानी जी.जी. पारिख.
मुंबईः स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर हम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लाए हैं, जिनका जज्बा और देश के प्रति समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है. 101 साल की उम्र में भी मुंबई के जी.जी. पारिख न केवल आजादी की लड़ाई की यादों को संजोए हुए हैं, बल्कि अपने अनुभवों से नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रहे हैं.

जी.जी. पारिख, यानी गुणवंतराय गणपतलाल पारिख 101 साल की उम्र में भी आजादी की लड़ाई की यादों को जीवंत रखे हुए हैं. अगस्त 1942 में, जब महात्मा गांधी ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन की शुरुआत की थी, तब 19 साल के जी.जी. पारिख ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान (अब अगस्त क्रांति मैदान) से शुरू हुए इस ऐतिहासिक आंदोलन में हिस्सा लिया. वे बताते हैं कि उनके दोस्त और गुरु यूसुफ मेहर अली ने ' अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा दिया था.

स्वतंत्रता सेनानी जी.जी. पारिख ने साझा की यह तस्वीर.

पारिख उस समय मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे. जब आंदोलन शुरू हुआ, तो अरुणा आसफ अली ने गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया. उस समय ब्रिटिश राज में तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था. पारिख बताते हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पहली बार 'टियर गैस' का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे और उनके साथी सुरक्षित बच निकले.

अगले ही दिन, पारिख और उनके साथियों ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन के समर्थन में सेंट जेवियर्स कॉलेज को बंद करने का फैसला किया, जो सफल रहा. कॉलेज प्रशासन ने आंदोलन का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन आंदोलन में शामिल छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा भी नहीं डाली. इसके बाद, पारिख और उनके साथी रेल रोको आंदोलन के लिए चर्चगेट स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वर्ली में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा.

स्वतंत्रता सेनानी जी.जी. पारिख ने साझा की यह तस्वीर. (G G Parikh)

जी जी पारिख ने बताया कि जेल में उनके साथ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के संस्थापक जी. डी. आंबेकर और मजदूर नेता जी. एल. मापारा, प्रभाकर कुंटे, दिनकर सकरीकर भी थे. उन्होंने बताया कि आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाने का गौरव आज भी उनके भाषणों में झलकता है. मंद-मंद मुस्कुराते हुए, वे गर्व से कहते हैं, 'हम भी उस समय के विदेश से लौटे लोगों की तरह जेल से लौटते थे'

जेल से छूटने के बाद भी पारिख ने आंदोलन को जारी रखने के लिए एक छात्र संगठन बनाया, जो आज 'ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस' के रूप में सक्रिय है. 1946 में जयप्रकाश नारायण और आचार्यराव पटवर्धन ने 'जनता वीकली' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक शुरू किया. 1952 से पारिख ने इसकी जिम्मेदारी संभाली और बाद में इसके संपादक बने. उन्होंने कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और विद्वानों को इसमें लिखने के लिए प्रेरित किया.

1975 में देश में आपातकाल के दौरान पारिख को 'बड़ौदा डायनामाइट' मामले में जेल भी जाना पड़ा. वे कहते हैं कि असंवैधानिक कार्यों का विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है. सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र को जीवित रखने का तरीका है.

गांधी के विचारों का प्रभावः

पारिख बताते हैं कि उनके घर में आजादी और गांधीवादी विचारों की चर्चा आम थी. 1930-31 में, जब वे आठ साल के थे, तब अपने चाचा के साथ महात्मा गांधी से मिलने उनकी कुटिया गए. गांधीजी ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जिसका प्रभाव उनके जीवन पर हमेशा रहा. 1942 के आंदोलन में उन्होंने गांधीजी को करीब से देखा और उनके विचारों को अपनाकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े.

आज भी प्रेरणा का स्रोतः

पारिख ने यूसुफ मेहर अली सेंटर की स्थापना की, जो युवाओं को व्यवसाय प्रशिक्षण देकर छोटे उद्यमी बनाता है. वे मानते हैं कि ग्रामीण विकास से ही सच्ची आजादी मिली. यह सेंटर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं में मदद जैसे सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देता है.

