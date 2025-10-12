ETV Bharat / bharat

'महागठबंधन अस्वस्थ..डॉक्टर से पास जा रहे..', नाराजगी पर पहली बार खुलकर बोले मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है. इसलिए सबलोग दिल्ली जा रहे हैं, वहां अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे.

Mukesh Sahni
मुकेश सहनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है. मुकेश सहनी इसको लेकर नाराज चल रहे हैं. सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया है. रविवार को महागठबंधन के घटक दल के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं. सोमवार को सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा होगी.

नाराजगी पर खुलकर बोले: पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहली बार अपनी नाराजगी पर खुलकर बोले. उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी बताया कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है. उसी को ठीक करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. कहा कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे.

मुकेश सहनी (ETV Bharat)

"नाराजगी की बात थोड़ी सी सही है. महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है. सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं. दिल्ली में बहुत अच्छा-अच्छा डॉक्टर है. वहां पर बेहतर उपचार हो जाएगा. हमलोग स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे." -मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख

सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं: क्या सीट शेयरिंग हो गयी. मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिल रही है? इसपर मुकेश सहनी ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. दिल्ली जाने के बाद पता चलेगा.

Seat sharing in grand alliance
दिल्ली रवाना होते लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी (ETV Bharat)

दिल्ली में बैठक: बता दें कि रविवार को कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, सीपीआई के नेता सहित तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं. सोमवार को सभी घटक दलों की एक साथ अंतिम बैठक होगी, इसके बाद संभवत: सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा.

Seat sharing in grand alliance
दिल्ली रवाना होते अखिलेश प्रसाद सिंह और तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

एनडीए में सीट शेयरिंग: इधर, एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गयी है. जदयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीटें दी गयी है. जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 6 सीटें दी गयी है.

ये भी पढ़ें: बिहार NDA में सीट बंटवारे का ऐलान, BJP-JDU 101-101, चिराग 29 और मांझी-कुशवाहा के हिस्से 6-6 सीटें

For All Latest Updates

TAGGED:

महागठबंधन अस्वस्थमुकेश सहनीमहागठबंधन में सीट शेयरिंगBIHAR ELECTION 2025MUKESH SAHNI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.