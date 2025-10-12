ETV Bharat / bharat

'महागठबंधन अस्वस्थ..डॉक्टर से पास जा रहे..', नाराजगी पर पहली बार खुलकर बोले मुकेश सहनी

पटना: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है. मुकेश सहनी इसको लेकर नाराज चल रहे हैं. सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया है. रविवार को महागठबंधन के घटक दल के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं. सोमवार को सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा होगी. नाराजगी पर खुलकर बोले: पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहली बार अपनी नाराजगी पर खुलकर बोले. उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी बताया कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है. उसी को ठीक करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. कहा कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे. मुकेश सहनी (ETV Bharat) "नाराजगी की बात थोड़ी सी सही है. महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है. सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं. दिल्ली में बहुत अच्छा-अच्छा डॉक्टर है. वहां पर बेहतर उपचार हो जाएगा. हमलोग स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे." -मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख