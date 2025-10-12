'महागठबंधन अस्वस्थ..डॉक्टर से पास जा रहे..', नाराजगी पर पहली बार खुलकर बोले मुकेश सहनी
मुकेश सहनी ने कहा कि महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ है. इसलिए सबलोग दिल्ली जा रहे हैं, वहां अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे.
Published : October 12, 2025 at 7:36 PM IST
पटना: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है. मुकेश सहनी इसको लेकर नाराज चल रहे हैं. सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया है. रविवार को महागठबंधन के घटक दल के नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं. सोमवार को सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा होगी.
नाराजगी पर खुलकर बोले: पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहली बार अपनी नाराजगी पर खुलकर बोले. उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी बताया कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है. उसी को ठीक करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं. कहा कि बहुत जल्द स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे.
"नाराजगी की बात थोड़ी सी सही है. महागठबंधन थोड़ा अस्वस्थ हुआ है. सभी लोग दिल्ली जा रहे हैं. दिल्ली में बहुत अच्छा-अच्छा डॉक्टर है. वहां पर बेहतर उपचार हो जाएगा. हमलोग स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे." -मुकेश सहनी, वीआईपी प्रमुख
सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं: क्या सीट शेयरिंग हो गयी. मुकेश सहनी को कितनी सीटें मिल रही है? इसपर मुकेश सहनी ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. दिल्ली जाने के बाद पता चलेगा.
दिल्ली में बैठक: बता दें कि रविवार को कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मुकेश सहनी, सीपीआई के नेता सहित तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं. सोमवार को सभी घटक दलों की एक साथ अंतिम बैठक होगी, इसके बाद संभवत: सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा.
एनडीए में सीट शेयरिंग: इधर, एनडीए की ओर से सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गयी है. जदयू और बीजेपी 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीटें दी गयी है. जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी 6 सीटें दी गयी है.
