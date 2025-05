ETV Bharat / bharat

60 सीट, डिप्टी CM का पद और तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार, 2025 चुनाव के लिए मुकेश सहनी का टारगेट फिक्स - MUKESH SAHANI

मुकेश सहनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 7, 2025 at 8:51 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 9:08 PM IST 16 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने ही बचे हैं. इंडिया गठबंधन भी चुनाव की तैयारी में जुटा है. घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल के लिए तेजस्वी यादव की अगुवाई में को-आर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है और तीन बैठकें भी हो चुकी हैं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है लेकिन मुकेश सहनी अपने आप को उपमुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं. महागठबंधन में होने के बावजूद उनके बीजेपी के संपर्क में होने की भी अटकलें लगती रहती है. ऐसे में ईटीवी भारत संवाददाता आदित्य झा से बातचीत में उन्होंने ऐसे तमाम सवालों का जवाब दिया और स्पष्ट किया कि तेजस्वी के साथ मिलकर वह नीतीश कुमार और बीजेपी को बिहार की सत्ता से उखाड़कर ही दम लेंगे. सवाल- इंडिया गठबंधन के तहत आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? मुकेश सहनी- बिहार में इस वर्ष चुनाव होना है. चार-पांच महीने बचे हैं. सभी राजनीतिक दल अब जनता के बीच जा रहे हैं. हमारे गठबंधन की बैठक भी चल रही है. जनता के बीच हम लोग संपर्क में हैं. बिहार की जनता ने इस बार निर्णय लिया है कि इस बार महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे. इस बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी. बीजेपी और जेडीयू के लोगों को जब अब चुनाव नजदीक आ रहा है, तब जनता की याद आने लगी है. जहां तक हमारा सवाल है तो पिछले 5 वर्षों से हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं. वीआईपी चीफ मुकेश सहनी (ETV Bharat) बिहार में इस बार परिवर्तन होना है, क्योंकि नीतीश कुमार से लोक ऊब चुके हैं. वीआईपी चीफ ने कहा कि जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है तो जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ हुए थे, तब जनता उनके साथ जाती है. वहीं जब नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ रहते हैं तो जनता उनके साथ चली जाती है. पिछले कई वर्षों से यही देखने को मिला है लेकिन बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं हैं. इस बार आमने-सामने की लड़ाई है. नीतीश कुमार अब अस्वस्थ हो गए हैं, वे तो सही ढंग से भाषण भी नहीं दे पा रहे हैं. यही कारण है कि जनता परिवर्तन लाने का मूड बन चुकी है. महागठबंधन की बैठक के दौरान मुकेश सहनी और अन्य नेता (ETV Bharat) दूसरी बात बिहार में अफसर शाही हावी हो गई है. बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है. छोटे-छोटे कामों के लिए 20 से 25 हजार का डिमांड किया जाता है. जमीन का मोटेशन करवाना हो तो 50 हजार, अधिकारी 2 महीने तक चक्कर लगाते हैं ताकि परेशान होकर लोग खुद पैसा देने के लिए तैयार हो जाए. यही स्थिति पूरे बिहार की है. नेता पहले अधिकारियों को कंट्रोल करते थे, क्योंकि उन्हें हर 5 साल पर चुनाव में जाना होता था. अधिकारी 60 साल तक नौकरी करता है. बिहार में पदस्थापित अधिकारियों को जनता से कोई मतलब नहीं है. उनको जनता के बीच जाना नहीं है और नीतीश कुमार और अस्वस्थ हो गए हैं. इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं. सवाल- बिहार में दो गठबंधन के बीच लड़ाई है. एनडीए के साथ 5 दल हैं और इंडिया गठबंधन के साथ 6 दल हैं. आप लोगों में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला क्यों नहीं तय हो पा रहा है? मुकेश सहनी- इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग समय आने पर होगा. जो चीज इंटरनल होना है, वह मीडिया में नहीं बताया जाता है. सभी राजनीतिक दल यही चीज करते हैं. जब चुनाव नजदीक होता है, तब अपना पत्ता खोलते हैं. उदाहरण देते हुए मुकेश सहनी कहते हैं कि बीजेपी के कई नेता दावेदार होंगे, जो वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें यदि पता चलेगा कि यह सीट जेडीयू को चली गई है तो जो बीजेपी नेता दावेदारी कर रहे हैं, वह उसे दल को छोड़कर वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं, या आरजेडी में भी जा सकते हैं. इसीलिए सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले इस तरीके का एहतियात बरतते हैं. 'सन ऑफ मल्लाह' मुकेश सहनी (ETV Bharat) सवाल- मुकेश सहनी अभी हर जिले जा रहे हैं और मंच से घोषणा कर रहे हैं कि वह 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं. तो क्या ये मान लें कि आप 60 सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ेंगे मुकेश सहनी- कुछ तो इंटरनल बात है तभी तो हम 60 सीट की बात कर रहे हैं. हमारे पास ताकत है बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे. आपने देखा होगा कि बिहार में जब भी हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं पर मुझे 25000 कहीं 30000 वोट मिला है. यही कारण है कि हमारी पार्टी का मानना है कि हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे तो हम भी सरकार का हिस्सा होंगे. हमारे पार्टी का रोड मैप है एवं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार की 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे बांकी बची सीटों पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे. यही है बाकी कुछ चीज जब महागठबंधन के प्लेटफार्म पर बैठेंगे तो इन बातों पर चर्चा होगा कुछ सेट मायने नहीं रखना 4-5 सीट यदि काम ज्यादा होता है तो वह देख लिया जाएगा. सवाल- आप बिहार में जहां भी कार्यक्रम में जाते हैं तो अपने आप को बताते हुए कहते हैं कि इस बार पिछड़ा का बेटा बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा. मुकेश सहनी- निश्चित तौर पर बिहार में सरकार बनेगी तो किसी एक दल की सरकार नहीं बनेगी. बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी. गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम मानते हैं कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बेस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वह ज्यादा सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे और उनके विधायकों की संख्या ज्यादा होगी. चुनाव प्रचार के दौरान मुकेश सहनी (ETV Bharat) दूसरी तरफ अति पिछड़ा के नाते वोट बैंक के आधार पर भी वीआईपी का अपना एक जनाधार है. इसीलिए हम मानते हैं कि दो नंबर की कुर्सी हमारी पार्टी को मिलनी चाहिए, यह मांग कर रहे हैं. वामपंथी दल तो सरकार में नहीं आते हैं, इसीलिए यहां कोई विवाद नहीं है. कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राहुल गांधी को बिहार की राजनीति नहीं करनी है, उनकी पार्टी को हम लोग सम्मानजनक सीट देते हैं और देंगे भी. राष्ट्रीय स्तर पर वे हमारे सहयोगी हैं. जब केंद्र की लड़ाई होती है तो राहुल गांधी के चेहरे पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं. इसीलिए इसको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है. सवाल- बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं कि मुकेश सहनी उनके गठबंधन में आ सकते हैं. आपको लेकर भाजपा के नेता मान है कि आप उनकी तरफ जा सकते हैं, इस दावे में कितना दम है?: मुकेश सहनी- बिल्कुल बीजेपी के नेता प्रयास कर रहे हैं. बीजेपी को लग रहा है कि उनका राजनीतिक नाव बीच मझधार में फंस गई है. इसीलिए मल्लाह का बेटा ही फंसी हुई नाव को मझधार से निकाल सकता है. 2020 में भी यदि वह उन लोगों के साथ नहीं जाते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती. बहुमत मिलने के बाद भी यदि हम उस सरकार को समर्थन नहीं देते तो उन लोगों की सरकार नहीं बनती. यही कारण है कि भाजपा के लोग चिंतित और परेशान हैं. जो उन लोगों ने हमारे साथ किया, उसके लिए अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं.

Last Updated : May 7, 2025 at 9:08 PM IST