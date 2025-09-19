ETV Bharat / bharat

गयाजी में अपने पूर्वजों का बहीखाता देख भावुक हुए उद्योगपति मुकेश अंबानी, बोले- 'पितरों को पिंडदान कर मिली आत्मशांति'

अपने पूर्वजों का गयाजी में बहीखाता देखते मुकेश अंबानी ( ETV Bharat )

अनिल अंबानी भी कर चुके हैं पिंडदान : इसी साल जनवरी महीने में मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी भी गया पहुंचे थे. उन्होंने भी पितरों के निमित्त पिंडदान का कर्मकांड किया था. लगभग 8 महीने बाद अब मुकेश अंबानी का आगमन हुआ है.

काफी अभिभूत दिखे मुकेश अंबानी : समस्त पितरों का पिंडदान करने के बाद मुकेश अंबानी काफी भावुक और अभिभूत नजर आए. उन्होंने कहा कि गयाजी आकर पितरों के मोक्ष की कामना करने से उन्हें आत्मिक सुकून मिला है.

पूर्वजों का बही खाता देखा : पिंडदान के दौरान मुकेश अंबानी ने अपने गयापाल पंडा शंभू लाल विट्ठल से मुलाकात की और पूर्वजों का बही खाता देखा. उन्होंने कहा कि गयाजी में पिंडदान के बाद उन्हें अद्भुत आत्म शांति मिली है.

गया : बिहार के गया जी में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के बीच शुक्रवार को देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी पहुंचे. उन्होंने अपने पितरों की मोक्ष कामना के लिए पिंडदान का कर्मकांड किया. इस दौरान उनके साथ पुत्र अनंत अंबानी भी मौजूद रहे.

विष्णुपद के दर्शन पूजन करता अंबानी परिवार (ETV Bharat)

गुजरात के गयापाल पंडा ने कराया कर्मकांड : मुकेश अंबानी का पिंडदान उनके गयापाल पंडा शंभू लाल विट्ठल ने संपन्न कराया. वे विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति गया के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने बताया कि मुकेश भाई अंबानी ने अपने पिता, दादा समेत समस्त पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया और उनके मोक्ष की कामना की.

स्वर्ग लोक की कामना और गयाजी की सराहना : पिंडदान के बाद मुकेश अंबानी ने पितरों के लिए स्वर्ग लोक की कामना की. उन्होंने गयापाल पंडा से बातचीत के दौरान गयाजी की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और इसे मोक्ष भूमि बताया.

विधिविधान से की मुकेश अंबानी ने पूजा (ETV Bharat)

दिल खोलकर दिया दान : गयापाल पंडा शंभू लाल विट्ठल ने बताया कि मुकेश अंबानी ने पिंडदान के दौरान दिल खोलकर दान दिया. उन्होंने कहा कि जो भी दान मिला है, वह स्वीकार है. अंबानी करीब 45 मिनट तक गयाजी में रुके और पंडा से आशीर्वाद लिया.

पितरों के मोक्ष की कामना से पिंडदान : पिंडदान कर्मकांड कराने वाले गयापाल पंडा शंभू लाल विट्ठल हाथी वाले ने कहा, कि हम गुजरात के पंडा पुरोहित तीर्थ गुरु हैं. हमारे पूर्वज स्वर्गीय श्यामलाल विट्ठल और हम उनके वंशज शंभू लाल विट्ठल पांच भाई हैं. हमने देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के पितरों के मोक्ष की कामना के निमित्त पिंडदान श्राद्ध को संपन्न किया और आशीर्वाद दिया.

गयाजी में उद्योगपति मुकेश अंबानी (ETV Bharat)

वस्त्र और विष्णु चरण चिन्ह भेंट : पिंडदान संपन्न होने के बाद गयापाल पंडा शंभू लाल विट्ठल ने मुकेश अंबानी को वस्त्र और विष्णु चरण चिन्ह भेंट किया. उन्होंने बताया कि मुकेश अंबानी मूल रूप से गुजरात काठियावाड़ के रहने वाले हैं और हर बार की तरह इस बार भी पूर्वजों के मोक्ष की कामना करने पहुंचे थे.

''मुकेश भाई अंबानी अपने पुत्र अनंत अंबानी के साथ आए थे. उन्होंने पिता और दादा समेत समस्त पितरों के मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान किया. उन्होंने हमसे कहा कि गयाजी आकर उन्हें काफी आत्मिक शांति मिली है.'' – शंभू लाल विट्ठल, गयापाल पंडा