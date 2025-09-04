ETV Bharat / bharat

लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी, माथे पर लगाया तिलक - LALBAUGCHA RAJA

मुंबई में प्रतिष्ठित लालबागचा राजा के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी व उनकी पत्नी नीता अंबानी ने दर्शन किए.

Mukesh Ambani and Nita Ambani visited Lalbaugcha Raja
मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने लालबागचा राजा के दर्शन किए (ANI)
मुंबई : मुंबई में इन दिनों हर तरफ गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है. वहीं लालबागचा राजा के दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है. इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक-अध्यक्ष नीता अंबानी के साथ मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे और प्रसिद्ध गणेश पंडाल में पूजा-अर्चना की.

उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए और स्थल से जाने से पहले अन्य भक्तों से थोड़ी देर बातचीत की. अंबानी परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा, जहां हज़ारों श्रद्धालु गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े.

लालबागचा राजा मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित पंडालों में से एक है, और हर साल लाखों श्रद्धालु इसके दर्शन के लिए आते हैं. सचिन तेंदुलकर और अनिल कपूर जैसी कई जानी-मानी हस्तियां गणेश चतुर्थी के दौरान पहले ही यहां दर्शन कर चुकी हैं.

अनंत अंबानी के लालबागचा राजा दर्शन के एक दिन बाद पहले लालबाग के राजा के दर्शन किए थे. अनंत ने भगवान गणेश के सामने माथा टेका, बप्पा के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की थी.

मुंबई की सबसे प्रतिष्ठित गणेश प्रतिमाओं में से एक, लालबागचा राजा, दशकों से शहर के गणेश चतुर्थी समारोहों का एक मुख्य हिस्सा रहा है. पुतलाबाई चॉल में लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल द्वारा आयोजित इस पंडाल में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं.

गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा त्योहार है जो भगवान गणेश की पूजा का प्रतीक है, उन्हें नई शुरुआत का देवता और विघ्नहर्ता माना जाता है.

इस वर्ष का उत्सव शनिवार, 6 सितंबर को गणेश विसर्जन समारोह के साथ समाप्त होगा, जहां मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाएगा, जो इस भव्य उत्सव का समापन होगा.

