IIIT में छात्र ने प्रोफेसर पर किया चाकू से हमला, कम अटेंडेंस के चलते परीक्षा देने से रोक दिया गया था

शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था. क्योंकि, छात्र दो चाकू लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचा था.

MTech Student Attacks Professor with Knife
अस्पताल में जख्मी प्रोफेसर. (ETV Bharat)
Published : September 9, 2025 at 2:13 PM IST

नुज्विदु: आंध्र प्रदेश के IIIT नुज्विदु में सोमवार को एक चौंकाने वाली घटना घटी. एमटेक (ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग) के प्रथम वर्ष के छात्र ने कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से रोके जाने पर प्रोफेसर पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना से परिसर में छात्रों और शिक्षकों में दहशत फैल गई.

पुलिस के अनुसार, आरोपी छात्र विजयनगरम का रहने वाला है. सुबह अपने दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचा. ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक, सिविल विभाग के व्याख्याता एस.एस.एस.वी. गोपालराजू ने उसे बताया कि उपस्थिति कम होने के कारण वह परीक्षा देने के पात्र नहीं है. उसे विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने को कहा गया.

छात्र विभागाध्यक्ष के पास पहुंचा, तो उसे फिर से बताया गया कि उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती. क्रोधित होकर, छात्र परीक्षा हॉल में वापस आया और लेक्चरर से भिड़ गया. प्रोफेसर गोपालराजू ने दोहराया कि वह अयोग्य है, और जब छात्र ने जाने से इनकार कर दिया, तो सुरक्षाकर्मियों को बुलाया गया.

इस दौरान, छात्र ने जेब से चाकू निकाला और प्रोफ़ेसर पर हमाल करने की कोशिश की. दूसरे छात्र दौड़कर उसे रोकने का प्रयास किया. उससे चाकू छीन लिया. लेकिन तभी छात्र ने अपनी जेब में छिपा कर रखा दूसरा चाकू निकाल लिया और प्रोफेसर पर हमला कर दिया. छात्रों ने उसे काबू में किया, पीछे खींचा और सुरक्षाकर्मियों के आने तक उसे कक्षा में बंद कर दिया.

इस हाथापायी में प्रोफेसर के माथे, गर्दन के ऊपरी हिस्से और कंधे पर कई चोटें आईं. उन्हें नुज़्विद क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने कहा कि घाव ज्यादा गंभीर नहीं है. एक सेंटीमीटर तक जख्म आया है, लेकिन जानलेवा नहीं है.

डीएसपी के.वी.वी.एन.वी. प्रसाद ने बताया कि आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया था. क्योंकि, छात्र परीक्षा केंद्र में दो चाकू लेकर आया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आगे की जांच की जा रही है.

इस घटना ने परिसर की सुरक्षा और उपस्थिति नियमों से जुड़े छात्रों के तनाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ऐसी हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा उपाय कड़े किए जाएंगे. परामर्श सहायता को मजबूत किया जाएगा.

