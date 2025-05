ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश के भिंड जिले की मौत! अधिकारी ने जारी किया डेथ सर्टिफिकेट - BHIND DEATH CERTIFICATE

मध्य प्रदेश के भिंड जिले की मौत ( ETV Bharat )

भिंड: मध्य प्रदेश का भिंड जिला अक्सर ही अजीबो गरीब नोटिस आदेश और प्रमाण पत्रों के लिए सुर्खियों में छाया रहता है. कुछ समय पहले जहां CM हेल्पलाइन के निष्कर्ष में पीएचई विभाग द्वारा शिकायतकर्ता को पागल बताते हुए सिर फोड़ने जैसे शब्द लिखकर पोर्टल पर अपडेट किए गए थे. तो वहीं, अब एक बार फिर एक मृत्यु प्रमाण पत्र सुर्खियों में है. क्योंकि इस बार भिंड तहसीलदार द्वारा 'भिंड' का ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है. जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 5 मई को जारी हुआ था प्रमाण पत्र

असल में भिंड तहसीलदार कार्यालय में शहर के चतुर्वेदी नगर कॉलोनी के रहने वाले गोविंद के पिता रामहेत का निधन 8 नवम्बर 2018 को हो गया था. किन्हीं कारणों से अप्रैल माह में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो परिवार ने डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया. 5 मई 2025 को भिंड तहसीलदार कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुआ और जब वह आवेदक तक पहुंचा तो हर कोई उसे देख कर चौंक गया. क्योंकि भिंड तहसीलदार के हस्ताक्षर से जारी हुआ डेथ सर्टिफिकेट 'भिंड' का था.

