ETV Bharat / bharat

"आपदा के समय PWD मंत्री कहां उड़ा रहे... कोई विदेश तो कोई हनीमून पर जा रहा, जनता का क्या होगा"

सांसद कंगना रनौत ने पूछा आपदा के समय पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां गुम हैं. प्रदेश की जनता क्या होगा?

सांसद कंगना रनौत का PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर हमला
सांसद कंगना रनौत का PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 5:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: "मुख्यमंत्री महोदय तो ठीक है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां हैं. वो कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. उनको भी तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए. हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई. खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां हैं? ये बात ठीक नहीं है. उनकी मैं देख रही हूं कि यहां ये रिपोर्ट आ रही है. वहां ये रिपोर्ट आ रही है. वो अपनी शादी पर निकल रहे हैं. फिर कोई हनीमून पर निकल रहा है. लेकिन यहां पर लोगों का क्या होगा. हिमाचल प्रदेश की जनता का क्या होगा". ये बाते कुल्लू जिले के आपदा प्रभावित मणिकर्ण घाटी के दौरे पर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने कही. आपदा को लेकर सांसद ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर सवाल खड़े किए.

कंगना ने सीएम और PWD मंत्री पर खड़े किए सवाल

आपदा प्रभावित मणिकर्ण घाटी का जायजा लेने पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सीएम और लोक निर्माण मंत्री को लेकर सवाल खड़े किए. कंगना रनौत ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के लोग इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. लेकिन सीएम तो छोड़िए, खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? आपदा के समय विदेश घूमने जाना क्या सही है. उन्हें प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है. कोई विदेश जा रहा है तो कोई हनीमून पर जा रहा है".

सांसद कंगना रनौत (ETV Bharat)

"सड़कों से मलबा तक नहीं उठा पाई सरकार"

मंडी सांसद कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कंगना रनौत ने कहा कि आपदा के इतने दिनों के बाद भी सरकार सड़कों से मलबा तक नहीं उठा पाई है. इस मलबे के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री तो बस विदेश में मजे कर रहे हैं. उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है.

"आपदा में कहां गुम हैं PWD मिनिस्टर"

मीडिया के जरिए कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह से सवाल पूछे. कंगना के कहा लोक निर्माण विभाग के मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि सांसद कंगना कहां गुम है? लेकिन अब वह बताएं कि वह आखिर इन दिनों कहां गुम हैं. वह सिर्फ रिपोर्ट ही तैयार करते रहते हैं. जबकि धरातल पर कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है. यह समय आपदा से जूझने का है ना कि इस समय कांग्रेस को कोई खुशियां मनानी चाहिए.

"कांग्रेस सरकार ने सड़क निर्माण में किया भ्रष्टाचार"

उन्होंने बताया कहा कि भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग का मामला उन्होंने अपनी दिशा कमेटी की बैठक में भी उठाया था और उस दौरान भी अधिकारियों को फटकार लगाई थी. इस सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से भी पैसा जारी किया गया. लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस सड़क निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया. हिमाचल प्रदेश की जनता आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन सरकार के मंत्री और अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है.

Gen Z को लेकर राहुल गांधी की पोस्ट

वहीं, जेन जी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर कंगना रनौत भड़की नजर आई. दरअसल, बीते कल राहुल गांधी ने एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा,"देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं. जय हिंद!"

राहुल गांधी की पोस्ट पर भड़की कंगना रनौत

राहुल गांधी के इस पोस्ट पर कंगना रनौत ने कहा,"कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो नेपाल में जेन-जी आंदोलन को लेकर बयान दिया है, वो काफी शर्मनाक है. राहुल गांधी आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं. जिससे भारत की छवि खराब होती है. उन्हें पहले जेन जी आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए."

ये भी पढ़ें: Gen Z आंदोलन के मुद्दे पर राहुल पर भड़की कंगना, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म को लेकर सुनाई खरी-खोटी

For All Latest Updates

TAGGED:

KANGANA SLAMS VIKRAMADITYA SINGHPWD MINISTER VIKRAMADITYA SINGHHIMACHAL DISASTERKANGANA RANAUT IN MANIKARAN VALLEYKANGANA RANAUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

3 हजार का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुणा महंगी, महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव

1 लाख करोड़ होने वाला है कर्ज का पहाड़, आपदा से जूझ रहे हिमाचल में कहां से आएगा पुनर्निर्माण का पैसा

हिमाचल में केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रहीं ये योजनाएं, जानिए शहरी क्षेत्र के कौन लोग और कैसे उठा सकते हैं लाभ?

अक्ल बड़ी या भैंस? अल्लाह मेहरबान तो गधा क्यों हुआ पहलवान, जानें इन सवालों के सही जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.