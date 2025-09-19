ETV Bharat / bharat

"आपदा के समय PWD मंत्री कहां उड़ा रहे... कोई विदेश तो कोई हनीमून पर जा रहा, जनता का क्या होगा"

सांसद कंगना रनौत का PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर हमला ( ETV Bharat )

मंडी सांसद कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कंगना रनौत ने कहा कि आपदा के इतने दिनों के बाद भी सरकार सड़कों से मलबा तक नहीं उठा पाई है. इस मलबे के चलते वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री तो बस विदेश में मजे कर रहे हैं. उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है.

आपदा प्रभावित मणिकर्ण घाटी का जायजा लेने पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सीएम और लोक निर्माण मंत्री को लेकर सवाल खड़े किए. कंगना रनौत ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के लोग इस आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. लेकिन सीएम तो छोड़िए, खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं? आपदा के समय विदेश घूमने जाना क्या सही है. उन्हें प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है. कोई विदेश जा रहा है तो कोई हनीमून पर जा रहा है".

कुल्लू: "मुख्यमंत्री महोदय तो ठीक है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां हैं. वो कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. उनको भी तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए. हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई. खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां हैं? ये बात ठीक नहीं है. उनकी मैं देख रही हूं कि यहां ये रिपोर्ट आ रही है. वहां ये रिपोर्ट आ रही है. वो अपनी शादी पर निकल रहे हैं. फिर कोई हनीमून पर निकल रहा है. लेकिन यहां पर लोगों का क्या होगा. हिमाचल प्रदेश की जनता का क्या होगा". ये बाते कुल्लू जिले के आपदा प्रभावित मणिकर्ण घाटी के दौरे पर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने कही. आपदा को लेकर सांसद ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर सवाल खड़े किए.

"आपदा में कहां गुम हैं PWD मिनिस्टर"

मीडिया के जरिए कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह से सवाल पूछे. कंगना के कहा लोक निर्माण विभाग के मंत्री हमेशा कहते रहते हैं कि सांसद कंगना कहां गुम है? लेकिन अब वह बताएं कि वह आखिर इन दिनों कहां गुम हैं. वह सिर्फ रिपोर्ट ही तैयार करते रहते हैं. जबकि धरातल पर कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है. यह समय आपदा से जूझने का है ना कि इस समय कांग्रेस को कोई खुशियां मनानी चाहिए.

"कांग्रेस सरकार ने सड़क निर्माण में किया भ्रष्टाचार"

उन्होंने बताया कहा कि भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग का मामला उन्होंने अपनी दिशा कमेटी की बैठक में भी उठाया था और उस दौरान भी अधिकारियों को फटकार लगाई थी. इस सड़क निर्माण के लिए केंद्र सरकार से भी पैसा जारी किया गया. लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस सड़क निर्माण में भी भ्रष्टाचार किया. हिमाचल प्रदेश की जनता आज कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन सरकार के मंत्री और अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता नहीं है.

Gen Z को लेकर राहुल गांधी की पोस्ट

वहीं, जेन जी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर कंगना रनौत भड़की नजर आई. दरअसल, बीते कल राहुल गांधी ने एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा,"देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं. जय हिंद!"

राहुल गांधी की पोस्ट पर भड़की कंगना रनौत

राहुल गांधी के इस पोस्ट पर कंगना रनौत ने कहा,"कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जो नेपाल में जेन-जी आंदोलन को लेकर बयान दिया है, वो काफी शर्मनाक है. राहुल गांधी आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं. जिससे भारत की छवि खराब होती है. उन्हें पहले जेन जी आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए."

