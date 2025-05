ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है सेना, विजय शाह के बाद जगदीश देवड़ा के विवादित बोल - DEPUTY CM CONTROVERSIAL STATEMENT

विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम के विवादित बोल ( ETV BHarat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 16, 2025 at 3:27 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:50 PM IST 3 Min Read

जबलपुर: मध्य प्रदेश में इन दिनों विवादित बयानों का दौर चल रहा है. कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा दिए विवादित बयान का मामला अभी थमा भी नहीं था, कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीशव देवड़ा अब विवादित बोल गए. जगदीश देवड़ा ने कहा कि "पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है. वहीं डिप्टी सीएम के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं का दिमाग खराब हो गया है. वहीं बीजेपी ने इस बयान पर सफाई दी है. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम का विवादित बयान सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जबलपुर पहुंचे थे. जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम की जुबान फिसल गई. डिप्टी सीएम ने देश और सेना को लेकर विवादित बयान दिया. जगदीश देवड़ा ने कहा कि पहलगाम आंतकी हमले को देखकर मन में बहुत क्रोध था. पहलगाम घूमने गए पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर महिलाओं और बच्चों के सामने चुन-चुन कर मारा. यह दृश्य देखकर दिमाग तनाव में था, देश के लोग बदल लेना चाहते थे. माता के सिंदूर को मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया, जो लोग आतंकवादियों को पाल रहे है, उनको नेस्तानाबूत नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे.

Last Updated : May 16, 2025 at 3:50 PM IST