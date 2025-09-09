ETV Bharat / bharat

सारस निभाता है सात जन्मों तक साथ, जोड़े का प्यार ऐसा कि नर के मरते ही मादा भी नहीं रहती जिंदा

एक बार जोड़ा बनाने के बाद यह फिर एक दूसरे का जीवन भर साथ देते हैं. अगर किसी दुर्घटना में या किसी अन्य कारण से एक साथी की मौत हो जाए, तो दूसरा भी खाना-पीना छोड़ देता है. जिसकी बाद में मृत्यु हो जाती है. इसीलिए इस पक्षी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना गया है.

देश भर में सिमटते जंगल, पक्षियों के उजड़ते आसियानों और घोंसलों के खत्म होने के कारण इकोसिस्टम भी प्रभावित हो रहा है. इस स्थिति का खामियाजा सबसे ज्यादा वे पक्षी भुगत रहे हैं, जो अपनी खास जीवन शैली और रहन-सहन के कारण पहचाने जाते हैं. इनमें एक मुख्य नाम सारस (strox) का है, जो एशियाई मूल का सबसे विशाल उड़ने वाला पक्षी है. इस पक्षी की विशेषता यह है कि इसके नर व मादा युगल एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं.

इंदौर: भारतीय विवाह पद्धति में सात फेरे लगाकर सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा भले एक सामाजिक परंपरा हो, लेकिन वास्तव में इस परंपरा को देश का सबसे बड़ा शाही पक्षी जरूर निभा रहा है. दुनिया में सारस ही एक ऐसा पक्षी है, जो जीवन भर एक जोड़ा बनकर रहता है. इस जोड़े में से किसी की मौत हो जाए तो दूसरा पक्षी भी अपने प्राण त्याग देता है. लिहाजा वेटलैंड के संरक्षण के अभाव में विलुप्त होते इन खूबसूरत पक्षियों के जोड़ों को अब संरक्षण की दरकार है.

रामायण का शुभारंभ भी प्रणयरत सारस युगल के वर्णन से होता है. रामायण में उल्लेख है कि एक बार एक शिकारी द्वारा सारस के एक जोड़े में से एक की हत्या कर दी जाती है, तो जोड़े का दूसरा पक्षी भी अपने साथी पक्षी के वियोग में प्राण दे देता है. इस दौरान ऋषि वाल्मीकि द्वारा उसे शिकारी को श्राप भी दिया जाने का उल्लेख है.

सारस पक्षी की खासियत (ETV Bharat Info)

विलुप्त हो रहा है सारस

इस पक्षी के विशालकाय शरीर और सुंदरता के कारण इसे उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी भी होने का भी दर्जा प्राप्त है. इस पक्षी का भार करीब 7 किलो 300 ग्राम तक होता है. जिसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच तक होती है. पंखों का फैलाव ढाई सौ सेंटीमीटर तक होता है. सारस के नर और मादा में कोई विशिष्ट अंतर नहीं होता, लेकिन जोड़े में मादा को न के अपेक्षाकृत छोटे शरीर होने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है.

इंदौर में 50-60 सारस (ETV Bharat)

अपनी आवाज को लेकर फेमस सारस

इसके साथ ही सारस अपनी आवाज के लिए भी मशहूर हैं. करीब 2-3 किलोमीटर तक सारस की आवाज को सुना जा सकता है. यह 5 हजार फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं. ये ज्यादातर डुएट कॉलिंग करते हैं.

सारस पक्षी (Getty Image)

मध्य प्रदेश में सारस की 4 प्रजाति

विश्व भर में इसकी 8 प्रजातियां पाई जाती हैं. जिनमें से 4 भारत में ही पाई जाती है. मुख्य रूप से यह गंगा नदी के मैदानी भागों और भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों की समान जलवायु वाले क्षेत्रों में देखा जाता है. मध्य प्रदेश में भी इसकी बहुतायत संख्या थी, जो पिछले कुछ सालों से घट रही है. पक्षी विशेषज्ञ अजय गणिकर ने बताया माने तो मध्य प्रदेश में अब सारस की संख्या करीब 500 है. जो उत्तर और पश्चिम मध्य प्रदेश के अलावा पूरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं.

इंदौर में फिलहाल इनकी संख्या 50 से 60 बची है. जबकि भोपाल के अलावा कुछ अन्य जिलों में भी इनकी संख्या सीमित बची है. हालांकि कई पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि अब देश में जिस तरह वेटलैंड का संरक्षण किया जा रहा है और रामसर साइट का विकास हो रहा है. ऐसी स्थिति में सारस जैसा पक्षी जो विलुप्त श्रेणी में शामिल होने की कगार पर है, उसके संरक्षण के असर ज्यादा हैं, क्योंकि रामसर साइट के संरक्षण होने के कारण इन पक्षियों के विचरण स्थल और आवास स्थल सुरक्षित रह सकते हैं.