एमपी-राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौतों का मिला गुजरात कनेक्शन, दो फार्मा कंपनियों के सिरप की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध

सुरेंद्रनगर: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा है. इसका कनेक्शन अब गुजरात से जुड़ गया है. कफ सिरप मामले में गुजरात की दो दवा कंपनियों, रेडनेक्स फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड और शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का संबंध उजागर हुआ है.

आज इन दोनों कंपनियों की जांच की गई, जिसके बाद गांधीनगर खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन आयुक्त ने सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित सिरप की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. रेडनेक्स फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित रेस्पाइटफ्रेश टीआर और शेप फार्मा कंपनी के रेलाइफ नामक सिरप मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले घोषित किए गए हैं



पता चला है कि सिरप बनाने के लिए गुजरात की कंपनी से कच्चा माल दिया गया था. इस संबंध में गांधीनगर ड्रग्स विभाग ने अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर की दो कंपनियों में जांच की थी. स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने एक बयान में कहा कि इन दोनों कंपनियों को बाजार से सिरप वापस लेने का आदेश दिया गया है.

सुरेंद्रनगर की शेप फार्मा में जांच: कफ सिरप कांड में हुई मौतों के मामले में, ड्रग्स विभाग ने सुरेंद्रनगर की शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में जांच की थी. कंपनी की जांच में पता चला है कि कच्चा माल मध्य प्रदेश की एक कंपनी को दिया गया था. इस संबंध में आगे की जांच गांधीनगर स्थित ड्रग्स विभाग द्वारा की जा रही है. हालांकि कंपनी के मालिक इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं.

कंपनी ने आरोपों पर क्या कहा? शेप फार्मा कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक देवांग शाह ने कहा कि हम मीडिया में आई खबरों की जांच कर रहे हैं. हम अपने स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी स्तर पर भी विश्लेषण कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम प्रेस नोट के ज़रिए मीडिया को सूचित करेंगे.