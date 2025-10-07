ETV Bharat / bharat

एमपी-राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौतों का मिला गुजरात कनेक्शन, दो फार्मा कंपनियों के सिरप की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध

मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद एक जांच में कफ सिरप कांड का गुजरात कनेक्शन सामने आया है.

COUGH SYRUP SCAM
एमपी-राजस्थान में कफ सिरप से हुई मौतों का मिला गुजरात कनेक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 5:01 PM IST

सुरेंद्रनगर: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा है. इसका कनेक्शन अब गुजरात से जुड़ गया है. कफ सिरप मामले में गुजरात की दो दवा कंपनियों, रेडनेक्स फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड और शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का संबंध उजागर हुआ है.

आज इन दोनों कंपनियों की जांच की गई, जिसके बाद गांधीनगर खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन आयुक्त ने सार्वजनिक चेतावनी जारी करते हुए दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित सिरप की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है. रेडनेक्स फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित रेस्पाइटफ्रेश टीआर और शेप फार्मा कंपनी के रेलाइफ नामक सिरप मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले घोषित किए गए हैं

पता चला है कि सिरप बनाने के लिए गुजरात की कंपनी से कच्चा माल दिया गया था. इस संबंध में गांधीनगर ड्रग्स विभाग ने अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर की दो कंपनियों में जांच की थी. स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने एक बयान में कहा कि इन दोनों कंपनियों को बाजार से सिरप वापस लेने का आदेश दिया गया है.

सुरेंद्रनगर की शेप फार्मा में जांच: कफ सिरप कांड में हुई मौतों के मामले में, ड्रग्स विभाग ने सुरेंद्रनगर की शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में जांच की थी. कंपनी की जांच में पता चला है कि कच्चा माल मध्य प्रदेश की एक कंपनी को दिया गया था. इस संबंध में आगे की जांच गांधीनगर स्थित ड्रग्स विभाग द्वारा की जा रही है. हालांकि कंपनी के मालिक इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं.

कंपनी ने आरोपों पर क्या कहा? शेप फार्मा कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक देवांग शाह ने कहा कि हम मीडिया में आई खबरों की जांच कर रहे हैं. हम अपने स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी स्तर पर भी विश्लेषण कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी, हम प्रेस नोट के ज़रिए मीडिया को सूचित करेंगे.

उन्होंने बताया कि दिल्ली से उनके पास आई टीम जांच करके वापस चली गई है. विश्लेषण पूरा होने के बाद हम प्रेस नोट जारी किया जाएगा. कफ सिरप से मौत के आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमारी कंपनी का जिक्र नहीं किया गया है, यह कोई और कंपनी हो सकती है.

दो फार्मा कंपनियों की जांच के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि दो दवाइयां, जो हम यहां सरकारी तौर पर नहीं खरीदते, लेकिन ये विक्रेता बच्चों के लिए कफ सिरप बना रहे थे, उन दोनों को मध्य प्रदेश में 'मानक स्तर का नहीं' घोषित किया गया है. हमने तुरंत वहां जांच की. सरकार ने जांच में बाजार में गए सभी बैचों को वापस बुलाने को कहा है. साथ ही इसमें FDCA के अधिकारी आखिरी बोतल मिलने तक निगरानी करेंगे. राज्य सरकार दवाओं की वापसी को लेकर चिंतित है.

उन्होंने बताया कि शेप फार्मा प्राइवेट लिमिटेड राजकोट हाईवे पर स्थित है, मूल रूप से सुरेंद्रनगर में, और रेडनेक्स फॉर्मास्युटिकल बावला को मानक के अनुरूप नहीं घोषित किए जाने के बाद हमने यह कार्रवाई की है. उन्होंने अब तक कितना उत्पादन किया है? उन्होंने बैच कहां जारी किए? हमारे गुजरात में, क्या इन्हें सीधे दवा की दुकान से वितरित किया गया था? इसके उत्पादन का मार्जिन और वितरित संख्या प्राप्त करने के बाद इसे तुरंत वापस करने को कहा गया है.

