MP HEAVY RAIN ALERT: मध्य प्रदेश में मानसून का सिस्टम स्ट्रांग है. बीते 4 दिनों से प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है. जिससे नदी-नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं. नदियों का जलस्तर बढ़ने से एमपी के 80 प्रतिशत डैम फुल हो चुके हैं. नदी और डैम के बैक वाटर क्षेत्र में पानी का दबाव बढ़ने से उज्जैन और रतलाम समेत अन्य जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटो में 6 जिलों में अति और 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. जबकि धार, अलीराजपुर, बड़वानी और इंदौर जिले में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है."

उज्जैन में मंदिर और रतलाम में प्लेटफार्म में बाढ़

बुधवार को प्रदेश के 31 जिलों में भारी, 6 जिलों में अतिभारी और एक जिले में अत्याधिक बारिश दर्ज की गई. उज्जैन में भारी बारिश के कारण क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ने से किनारे में बने मंदिर डूब गए. उनके गुंबद तक पानी भर गया. जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है. वहीं रतलाम के रेलवे स्टेशन में पानी भर गया.

उज्जैन-इंदौर में बारिश का असर (ETV Bharat)

यहां का प्लेटफार्म नंबर 4 पूरी तरह पानी में डूब गया. इसके साथ ही शहर की जनता कॉलोनी, पीएडंटी और जवाहर नगर समेत अन्य रिहायसी इलाकों में पानी भर गया. रतलाम का हनुमान ताल भी लबालब हो गया है.

उज्जैन में क्षिप्रा किनारे मंदिर डूबे (ETV Bharat)

ग्वालियर में तबाही, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

ग्वालियर में भारी बारिश की वजह से कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं. सड़कों पर जलभराव की नौबत बन चुकी है. शहर का वार्ड नंबर 18 प्रदेश का सबसे बड़ा वार्ड है, यहां 37 हजार निवासी रहते हैं. लेकिन हालात ये हैं कि अब इनके घरों में बारिश के पानी के साथ सीवेज भी पहुंच रहा है. शहर में जलभराव को देखते हुए अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नगर निगम अधिकारियों की निगरानी के लिए एक अलग सेल बनाने के निर्देश दिए हैं.

एमपी के ये डैम हुए फुल (ETV Bharat Info)

रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो रहे रहवासी

ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव ने आदित्यपुरम कॉलोनी में पहुंच कर लोगों से समस्याएं जानी तो लोगों ने जहां भारी बारिश से हो रही तबाही के बारे में बताया. वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए. आदित्यपुरम में हर तरफ पानी ही पानी भरा है. एक पूरा घर पानी से लबालब मिला. यहां बेडरूम, लिविंग रूम और किचिन समेत अन्य स्थानों पर रखा सामान बर्बाद हो चुका है.

ग्वालियर में हालात खराब (ETV Bharat)

घर की रसोई में काम कर रही महिला पैरों में रेन शू पहनकर खाना पका रही थी. उनसे बात करने पर उनका कहना है कि, इन हालातों में भी मैनेज करना मजबूरी बन गया है. एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उनकी कॉलोनी के कई लोग अपने घर खाली कर गांव या दूसरे रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं.

बारिश से सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी (ETV Bharat)

इंदौर के मंदिर में फंसे व्यक्ति का किया रेस्क्यू

इंदौर में बुधवार से शाम से तेज बारिश का दौर जारी है. बीते 24 घंटे में 7 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है. वहीं बीते 3 महीनों में अब तक 26.4 इंच बारिश हो चुकी है. बुधवार को तेज बारिश के कारण सिरपुर तालाब और यशवंत सागर ओवरफ्लो हो गए हैं. आसपास की कॉलोनियों में पानी घुस रहा है. वहीं इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के कृष्णपुरा छत्री के नाले के पास बने मंदिर में एक व्यक्ति सो रहा था, लेकिन अचानक से पानी के जलस्तर बनने के कारण मंदिर के आसपास काफी गहरा पानी हो गया.

इन डैमों के खुले गेट (ETV Bharat Info)

इस दौरान युवक के द्वारा मदद मांगी गई और वहीं से गुजर रहे कुछ लोगों के द्वारा युवक को फंसे देखा. इसके बाद इंदौर नगर निगम की टीम और एमजी रोड की टीम मौके पर पहुंची और युवक को रेस्क्यू कर बाहर निकला गया.

अगले 3 दिनों तक होगी भारी बारिश

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि "एक लो प्रेशर एरिया उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है. इससे जुड़ा एक साइक्लोन सर्कुलेशन ऊपरी हवा में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है. अगले 24 घंटे में इसके पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही एक मानसून ट्रफ जैसलमेर, कोटा, नर्मदापुरम, सिवनी और दुर्ग से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ और संलग्न पूर्वी मध्य प्रदेश पर बने लो प्रेशर एरिया से होकर उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है.

बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल (ETV Bharat)

एक अन्य ट्रफ पूर्वाेत्तर अरब सागर से सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, दक्षिण-पश्चिम एमपी के निकटवर्ती क्षेत्रों पर बने ऊपरी हवा के साइक्लोन सर्कुलेशन और पूर्वी मध्य प्रदेश पर बने लो प्रेशर एरिया से जुड़े साइक्लोन सर्कुलेशन के मध्य विस्तृत है.

गुरुवार को 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और रतलाम में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यहां 4.5 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है. इसके साथ ही रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, अनुपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

लोगों के घरों में बारिश से सीलन (ETV Bharat)

5 सितंबर को 20 जिलों में होगी भारी बारिश

अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है. जबकि राजगढ़, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, श्योपुरकलां, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी.

रतलाम में सड़कों पर भरा पानी (ETV Bharat)

6 सितंबर को इन जिलों में होगी बारिश

खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और रतलाम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. जबकि भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

इन डैमों के खोले गए गेट

एमपी में बीते 3 महीने में ही औसत बारिश का कोटा पूरा हो चुका है. प्रदेश में 54 में से 80 प्रतिशत डैम फुल हो चुके हैं. बीते 24 घंटों में नदियों और डैम का जलस्तर बढ़ने से कई डैमों के गेट खोले गए हैं.