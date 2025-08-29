ETV Bharat / bharat

दिल्ली देगी दमोह और आगर के टीचर्स को दुलार, गांव-गांव जगाया ज्ञान का अलख - MP TEACHERS NATIONAL AWARD

मध्य प्रदेश के दो टीचरों का नेशनल अवार्ड के लिए हुआ चयन, 5 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित.

MP TEACHERS NATIONAL AWARD
मध्य प्रदेश के 2 टीचर दिल्ली में होंगे सम्मानित (ETV Bharat)
भोपाल: शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार में 5 सितंबर शिक्षक दिवस को मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक सम्मानित होंगे. सुदूर जिलों में शिक्षा की अलख जगाने वाले ये दो शिक्षक दमोह के ग्राम देवरान की प्राथमिक शिक्षिका शीला पटेल हैं और आगर मालवा के गांव खेरिया के भेरुलाल ओसारा है. इनके अलावा पूरे देश से ऐसे 66 शिक्षक इस सम्मान के लिए चुने गए हैं. जिनमें 45 शिक्षक पूरे देश के सरकारी स्कूलों से चुने गए हैं. ये वो शिक्षक हैं, जिन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार में नवाचार के साथ मुश्किल विषयों को आसानी से छात्रों तक पहुंचाने के प्रयोग किए हैं.

प्राइमरी टीचिंग में किए प्रयोग, ताकि बच्चे रट्टू तोता ना बने

राष्ट्रीय शिक्षिक पुरस्कार के लिए चयनित हुई एमपी की शीला पटेल ने प्राइमरी शिक्षा में बच्चों की नींव मजबूत करने लिहाज से प्रयोग किए हैं. नवाचार ऐसे हैं, जिसमें बच्चों को किताबी ज्ञान से अलग व्यवहारिक शिक्षा से समझ विकसित कराई जाए. शीला पटेल दमोह जिले के पथरिया विकास खंड के ग्राम देवरान के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हैं. इनके अलावा प्रदेश के जो शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहे हैं, उनमें शासकीय ईपीईएस मिटिल स्कूल के टीचर भेरुलाल ओसारा हैं.

SHEELA PATEL NATIONAL AWARD
दमोह की शीला पटेल होंगी सम्मानित (ETV Bharat)

एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि "राष्ट्रीय सम्मानों में मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों का चयन सम्मान का विषय है. ये आश्वस्ति है कि सुदूर अंचलों में किए गए उनके प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जा रहे हैं."

सम्मानित शिक्षकों में एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार का डंका

पूरे देश से चुने गए 45 शिक्षकों की इस सूची में अंडमान निकोबर द्वीप से लेकर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, बिहार के भी शिक्षक हैं. इनके अलावा तमिलनाडू, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ,जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम राज्य शामिल हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के दो-दो शिक्षक इस बार चयनित हुए हैं.

पूरे देश से चुने गए 45 टीचर, 21 हायर एजुकेशन से

टीचर्स के नेशनल अवार्ड के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं. उसके लिए विभाग ने भारत भर के स्कूलों के 45 उन शिक्षकों को चुना है. जिनके अध्यायपन का विशिष्ट तरीका है. जिन्होंने नवाचार किए हैं. इनके अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने हायर एजुकेशन के संस्थानों और पॉलीटेक्निक से भी 21 टीचर्स चुने हैं. 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के मौके पर कुल 66 शिक्षक सम्मानित होंगे.

5 सितंबर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित

5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने जा रहे कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश भर से चयनित हुए इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगी. पूरे देश में निरंगत शिक्षा की अलख जगाने के महत्वपूर्ण काम में जुटे रहने वाले शिक्षकों के लिए ये अवसर होता है. जब उनकी कई बरसों की तपस्या को पहचान कर सम्मानित किया जाता है. हर साल इस मौके पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार घोषित किए जाते हैं.

आजादी के 11 साल बाद शुरू हुए सम्मान

भारत में आजादी के 11 साल बाद 1958 में इन शिक्षकों को भी राष्ट्रीय स्तर सम्मानित हुए जाने की ये पहल हुई. पहली बार 1958 में ही शिक्षक सम्मानित किए गए, तब से ये सिलसिला निरंतर चल रहा है. इसके बाद 2 साल पहले 2023 में उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों के शिक्षकों को भी इसमें जोड़ा गया. पुरस्कार के तौर पर शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र के साथ 50 हजार की नगद राशि दी जाती है. इसके साथ सम्मान स्वरूप चांदी का मेडल भी दिया जाता है.

NATIONAL TEACHER AWARD5 SEPTEMBER TEACHERS DAYSHEELA PATEL NATIONAL AWARDAGAR BHERULAL OSARA NATIONAL AWARDMP TEACHERS NATIONAL AWARD

