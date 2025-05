ETV Bharat / bharat

मोटे लोगों की कमर नापेगी सरकार, 90 सेमी से ज्यादा है साइज तो आपका लिवर है फैटी - MP GOVT WILL MEASURE WAIST

मध्य प्रदेश में अनफिट लोगों की आएगी शामत ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 2:02 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:31 PM IST 6 Min Read

जबलपुर (विश्वजीत सिंह राजपूत): मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग 1 जून से मध्य प्रदेश के 30 साल से ऊपर के हर आदमी और पुरुष की कमर नापने का अभियान शुरू कर रही है. दरअसल सरकार फैटी लिवर की खोज कर रही है. फैटी लिवर बीमारी की बड़ी जड़ होता है. हमारे समाज में मोटापे की समस्या बढ़ रही है. इसकी वजह से कई बीमारियां हो रही है और इसकी शुरुआत फैटी लिवर से होती है. डॉक्टर से लेकर आशा कार्यकर्ता तक को इस अभियान की ट्रेनिंग दी जा रही है. क्या है फैटी लिवर की समस्या, इसे विस्तार से समझइये. एक दौर था जब भारत में भूख सबसे बड़ा विषय था. लोगों के पास पर्याप्त खाना नहीं था, सरकार को हरित क्रांति अपने पंचवर्षीय कार्यक्रम में शामिल करना पड़ा और देश में हर हाल में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का सिलसिला चला. यह बात अब पुरानी हो गई है, क्योंकि अब देश की चिंता का विषय बदल गया है. जबलपुर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के साथ एक एमओयू किया है. इसके तहत नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर पर चिंता जाहिर की गई है. एमपी में फैटी लिवर जांचने का अभियान (ETV Bharat) मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें फैटी लिवर की पहचान की जाएगी. इसके लिए एमपी देश का पहला राज्य है. जहां यह अभियान शुरू किया जा रहा है." नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFLD) टेस्ट का मतलब होता है, यकृत में वसा जमा होने का टेस्ट करना, जो शराब के सेवन के कारण नहीं है. इसे खासतौर पर डायबिटीज पेशेंट वाले लोगों में देखा जाता है. किसे कहते हैं फैटी लिवर

डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि "फैटी लिवर बीमारी का घर है. सामान्य तौर पर लिवर पर 5% तक फैट होता है. इसे सामान्य स्थिति मानी जाती है, लेकिन यदि लिवर पर चर्बी का जमाव 10% से ज्यादा हो जाए तो इसे फैटी लिवर की श्रेणी में माना जाता है. यदि यकृत यानि लिवर पर 10% से ज्यादा फैट का जमाव होता है, तो यह फैट लिवर की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है. यह सही ढंग से काम नहीं कर पाता. लिवर शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है. यह शरीर में 56 प्रकार के कामों को करती है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है." मध्य प्रदेश में सरकार चैक कराएगी फैटी लिवर (Getty Image) फैटी लिवर से क्या होता है फैटी लिवर से शरीर में कई किस्म की बीमारियां होती है. डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि "सरकार फैटी लिवर की समस्या को खत्म करना चाहती है. दरअसल, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से शरीर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है. यही वसा शरीर के दूसरे अंगों में भी जमती चली जाती है. लोग मेहनत कम कर रहे हैं और खाना ज्यादा खा रहे हैं. खास तौर पर बाजार में डीप फ्राई और जंक फूड में बहुत अधिक वसा का इस्तेमाल होता है. जो शरीर के लिए घातक है. इस समय लोग बाहरी जंक फूड का बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं. हर आदमी की कमर नपेगी सरकार डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि "पूरे मध्य प्रदेश में 1 जून से फैटी लिवर की जांच का बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है. इसके तहत मध्य प्रदेश के 30 साल से ज्यादा के सभी स्त्री और पुरुषों की कमर नापी जाएगी. यदि स्त्री की कमर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा और पुरुष की कमर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को स्कैन किया जाएगा. इसकी सुविधा जिला अस्पतालों में की जा रही है. उन्हें समझाया जाएगा कि आपका लिवर फैटी हो चुका है. आपको तुरंत इलाज के साथ-साथ अपनी दिनचर्या को बदलना होगा." हर महिला पुरुष की कमर मापने का अभियान (Getty Image) बीएमआई (BMI) या बॉडी मास इंडेक्स एक सामान्य स्वस्थ आदमी का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 18 किलोग्राम से लेकर 23 किलोग्राम तक होता है. मतलब यदि उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, तो वह अधिकतम 24 किलोग्राम का होना चाहिए. यदि 1 मीटर का आदमी या औरत इससे ज्यादा वजन का है, तो उसे मोटापे का शिकार कहा जाएगा. उसका लिवर फैटी लीवर का शिकार हो चुका है. यदि 1 मी का ऊंचाई वाला आदमी 18 किलो से कम है, तो उसके शरीर में कमजोरी की शिकायत होनी चाहिए. ऊंचाई के आधार पर भी फैटी लिवर की जांच की जाएगी. आशा कार्यकर्ताओं तक की ट्रेनिंग होगी डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने इसका एक प्रोग्राम बनाया है. इसके तहत डॉक्टरों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है. अब इस ट्रेनिंग को स्वास्थ्य विभाग की सबसे अंतिम कड़ी आशा कार्यकर्ता तक पहुंचाना है, ताकि समाज के हर आदमी की जांच की जा सके. इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं की भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है. 30 साल से ऊपर के प्रदेश के सभी लोगों की जांच घर-घर जाकर की जाएगी. ऐप बताएगा ओरल कैंसर के सिमटम, एम्स को शोध के लिए मिली मंजूरी

भोपाल में तैयार होंगे हार्मोनल बीमारियों के विशेषज्ञ, बच्चों से जुड़ी जटिल बीमारियों का होगा इलाज फैटी लिवर से कैसे बचें सारी समस्या की जड़ हमारा खान-पान है. यदि हमारा खानपान जरूरत से ज्यादा है, तो वह शरीर में समस्या खड़ी करता है. इसलिए हमें भोजन में वसा का इस्तेमाल कम करना है. इसके साथ ही मेहनत के काम करने हैं और एक्सरसाइज करनी है. इसके बाद भी यदि समस्या खत्म नहीं होती, तब फिर डॉक्टर की सलाह लेनी है. सरकार के पास जब फैटी लिवर के आंकड़े आ जाएंगे, तो इनके आधार पर आगे की स्वास्थ्य योजना बनाई जाएगी. फैटी लिवर से बचने के लिए सरकार अभियान भी चला सकती है. लोगों को समझाइश दे सकती हैय उससे जुड़े हुए इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों में विकसित की जाएगी. कुल मिलाकर सरकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहती है.

जबलपुर (विश्वजीत सिंह राजपूत): मध्य प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग 1 जून से मध्य प्रदेश के 30 साल से ऊपर के हर आदमी और पुरुष की कमर नापने का अभियान शुरू कर रही है. दरअसल सरकार फैटी लिवर की खोज कर रही है. फैटी लिवर बीमारी की बड़ी जड़ होता है. हमारे समाज में मोटापे की समस्या बढ़ रही है. इसकी वजह से कई बीमारियां हो रही है और इसकी शुरुआत फैटी लिवर से होती है. डॉक्टर से लेकर आशा कार्यकर्ता तक को इस अभियान की ट्रेनिंग दी जा रही है. क्या है फैटी लिवर की समस्या, इसे विस्तार से समझइये. एक दौर था जब भारत में भूख सबसे बड़ा विषय था. लोगों के पास पर्याप्त खाना नहीं था, सरकार को हरित क्रांति अपने पंचवर्षीय कार्यक्रम में शामिल करना पड़ा और देश में हर हाल में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का सिलसिला चला. यह बात अब पुरानी हो गई है, क्योंकि अब देश की चिंता का विषय बदल गया है. जबलपुर स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि "मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के साथ एक एमओयू किया है. इसके तहत नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर पर चिंता जाहिर की गई है. एमपी में फैटी लिवर जांचने का अभियान (ETV Bharat) मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें फैटी लिवर की पहचान की जाएगी. इसके लिए एमपी देश का पहला राज्य है. जहां यह अभियान शुरू किया जा रहा है." नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर (NAFLD) टेस्ट का मतलब होता है, यकृत में वसा जमा होने का टेस्ट करना, जो शराब के सेवन के कारण नहीं है. इसे खासतौर पर डायबिटीज पेशेंट वाले लोगों में देखा जाता है. किसे कहते हैं फैटी लिवर डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि "फैटी लिवर बीमारी का घर है. सामान्य तौर पर लिवर पर 5% तक फैट होता है. इसे सामान्य स्थिति मानी जाती है, लेकिन यदि लिवर पर चर्बी का जमाव 10% से ज्यादा हो जाए तो इसे फैटी लिवर की श्रेणी में माना जाता है. यदि यकृत यानि लिवर पर 10% से ज्यादा फैट का जमाव होता है, तो यह फैट लिवर की कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर देता है. यह सही ढंग से काम नहीं कर पाता. लिवर शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है. यह शरीर में 56 प्रकार के कामों को करती है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है." मध्य प्रदेश में सरकार चैक कराएगी फैटी लिवर (Getty Image) फैटी लिवर से क्या होता है फैटी लिवर से शरीर में कई किस्म की बीमारियां होती है. डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि "सरकार फैटी लिवर की समस्या को खत्म करना चाहती है. दरअसल, जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से शरीर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है. यही वसा शरीर के दूसरे अंगों में भी जमती चली जाती है. लोग मेहनत कम कर रहे हैं और खाना ज्यादा खा रहे हैं. खास तौर पर बाजार में डीप फ्राई और जंक फूड में बहुत अधिक वसा का इस्तेमाल होता है. जो शरीर के लिए घातक है. इस समय लोग बाहरी जंक फूड का बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं. हर आदमी की कमर नपेगी सरकार डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि "पूरे मध्य प्रदेश में 1 जून से फैटी लिवर की जांच का बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है. इसके तहत मध्य प्रदेश के 30 साल से ज्यादा के सभी स्त्री और पुरुषों की कमर नापी जाएगी. यदि स्त्री की कमर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा और पुरुष की कमर 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को स्कैन किया जाएगा. इसकी सुविधा जिला अस्पतालों में की जा रही है. उन्हें समझाया जाएगा कि आपका लिवर फैटी हो चुका है. आपको तुरंत इलाज के साथ-साथ अपनी दिनचर्या को बदलना होगा." हर महिला पुरुष की कमर मापने का अभियान (Getty Image) बीएमआई (BMI) या बॉडी मास इंडेक्स एक सामान्य स्वस्थ आदमी का बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 18 किलोग्राम से लेकर 23 किलोग्राम तक होता है. मतलब यदि उसकी ऊंचाई 1 मीटर है, तो वह अधिकतम 24 किलोग्राम का होना चाहिए. यदि 1 मीटर का आदमी या औरत इससे ज्यादा वजन का है, तो उसे मोटापे का शिकार कहा जाएगा. उसका लिवर फैटी लीवर का शिकार हो चुका है. यदि 1 मी का ऊंचाई वाला आदमी 18 किलो से कम है, तो उसके शरीर में कमजोरी की शिकायत होनी चाहिए. ऊंचाई के आधार पर भी फैटी लिवर की जांच की जाएगी. आशा कार्यकर्ताओं तक की ट्रेनिंग होगी डॉ संजय मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने इसका एक प्रोग्राम बनाया है. इसके तहत डॉक्टरों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है. अब इस ट्रेनिंग को स्वास्थ्य विभाग की सबसे अंतिम कड़ी आशा कार्यकर्ता तक पहुंचाना है, ताकि समाज के हर आदमी की जांच की जा सके. इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं की भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है. 30 साल से ऊपर के प्रदेश के सभी लोगों की जांच घर-घर जाकर की जाएगी. ऐप बताएगा ओरल कैंसर के सिमटम, एम्स को शोध के लिए मिली मंजूरी

भोपाल में तैयार होंगे हार्मोनल बीमारियों के विशेषज्ञ, बच्चों से जुड़ी जटिल बीमारियों का होगा इलाज फैटी लिवर से कैसे बचें सारी समस्या की जड़ हमारा खान-पान है. यदि हमारा खानपान जरूरत से ज्यादा है, तो वह शरीर में समस्या खड़ी करता है. इसलिए हमें भोजन में वसा का इस्तेमाल कम करना है. इसके साथ ही मेहनत के काम करने हैं और एक्सरसाइज करनी है. इसके बाद भी यदि समस्या खत्म नहीं होती, तब फिर डॉक्टर की सलाह लेनी है. सरकार के पास जब फैटी लिवर के आंकड़े आ जाएंगे, तो इनके आधार पर आगे की स्वास्थ्य योजना बनाई जाएगी. फैटी लिवर से बचने के लिए सरकार अभियान भी चला सकती है. लोगों को समझाइश दे सकती हैय उससे जुड़े हुए इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों में विकसित की जाएगी. कुल मिलाकर सरकार एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहती है.

Last Updated : May 28, 2025 at 2:31 PM IST