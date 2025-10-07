ETV Bharat / bharat

पर्वतारोहण संस्थान निम ने द्रौपदी का डांडा टू का किया सफल आरोहण, 2022 के हादसे में मारे गए पर्वतारोहियों को दी श्रद्धांजलि

उत्तरकाशी: नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम के मिक्स एडवांस कोर्स के प्रशिक्षु, प्रशिक्षकों व अधिकारियों ने द्रौपदी का डांडा द्वितीय चोटी आरोहण के दौरान हुए हिमस्खलन हादसे के दिवंगत पर्वतारोहियों को तीन साल बाद इस चोटी पर सफल आरोहण कर श्रद्धांजलि दी है. चार अक्टूबर 2022 को चोटी के सफल आरोहण से वापसी के दौरान एडवांस कोर्स के ही 29 प्रशिक्षु व प्रशिक्षक हिमस्खलन की जद में आए गए थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी.

दरअसल, निम की ओर से हर वर्ष बेसिक कोर्स के बाद एडवांस कोर्स समुद्रतल से करीब 5670 मीटर की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा-टू की चोटी का आरोहण के साथ पूरा किया जाता है. नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर से द्रौपदी का डांडा चोटी के आसपास के क्षेत्र में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वतारोहण एडवांस कोर्स का आयोजन किया जा रहा है.

चार अक्टूबर को वर्ष 2022 में एवलांच में दबने से करीब 29 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी. घटना की बरसी पर जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स के प्रधानाचार्य कर्नल हेमचंद्र सिंह और निम के कैप्टन संतोष कुमार, विनोद गुसांई, सौरव सिंह, आजाद राणा, अंशुल गल्ता और एडवांस कोर्स के छह प्रशिक्षुओं ने द्रौपदी के डांडा-टू चोटी का सफल आरोहण किया. इसके साथ ही वहीं पर शहीद पर्वतारोहियों को श्रद्धांजलि भी दी गई.

निम से मिली जानकारी के अनुसार संस्था की ओर से 11 सितंबर को पर्वतारोहण का एडवांस कोर्स शुरू किया गया था. वहीं अक्टूबर को यह समाप्त होगा. इस दौरान प्रशिक्षुओं को उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्वतारोहण की बारीकियों की जानकारी दी गई. वहां के वातावरण के अनुसार जीवन यापन की जानकारी भी दी गई.

उत्तरकाशी ने एवरेस्ट विजेता सविता व नौमी को खोया था: साल 2022 के हादसे में भारत ने एवरेस्ट विजेता सविता व नौमी को खोया था. सविता कंसवाल उस अभियान के बतौर प्रशिक्षक शामिल थी. सविता ने बेहद कम समय में पर्वतारोहण के क्षेत्र में अपना नाम बनाया था.