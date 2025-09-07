ETV Bharat / bharat

मछली की सब्जी नहीं बनाने पर मां का मर्डर, फिंगेश्वर में कुल्हाड़ी से किए ताबड़तोड़ वार

मछली की सब्जी पर विवाद: जानकारी के अनुसार, आरोपी कमलेश नंदे शुक्रवार रात मछली लेकर अपने घर आया था. देर रात होने के कारण उसकी मां चंदा बाई ने मछली की सब्जी बनाने से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर मां-बेटे के बीच कहासुनी हो गई.

गरियाबंद: जिले के जोगिडीपा गांव में एक कलयुगी बेटे ने मामूली विवाद के चलते अपनी जन्म देने वाली मां की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना ने न केवल गांव वालों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश और दुख की लहर है. मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है.

गुस्से ने बनाया कातिल: रात में विवाद के बाद मां-बेटे सो गए लेकिन सुबह जब कमलेश ने देखा कि रात को रखी मछली में चींटियां लग गई हैं, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. गुस्से में आगबबूला हुए कमलेश ने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां चंदा बाई पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

हिरासत में आरोपी: इस हमले में चंदा बाई की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही फिंगेश्वर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने आरोपी कमलेश नंदे को हिरासत में ले लिया है. शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

यह एक अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है. मामले की गहन जांच की जा रही है- निशा सिन्हा, गरियाबंद SDOP

लोग कह रहे कलयुगी बेटा: प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है. वारदात से जोगिडीपा गांव के ग्रामीणों में आरोपी कमलेश के प्रति भारी नाराजगी है. लोग उसे "कलयुगी बेटा" कह रहे हैं. छोटी-छोटी बातों पर इतना गुस्सा होना और मां की ही हत्या करना चिंता का भी विषय है.