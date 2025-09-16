ETV Bharat / bharat

जमकर खाइये और पीजिए, दूध पनीर, घी-मक्खन, आइसक्रीम के दाम हुए कम, जानें नए रेट्स

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही जीएसटी सुधारों का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी के केवल दो ही स्लैब 5 और 18 फीसदी रहेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी. इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक मदर डेयरी ने अपने ग्राहकों को राहत दी है. कंपनी ने दूध के दामों में 2 रुपये की कमी की है. सोमवार 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी के तहत नए रेट लागू होंगे, लेकिन कुछ कंपनियां पहले ही ग्राहकों को राहत देने लगी हैं. बता दें, मदर डेयरी कंपनी ने पैकेज्ड दूध के दामों में 2 रुपये प्रति ली. की कमी करने का ऐलान किया है. मदर डेयरी ने 1 ली. टोंड टेट्रा पैक दूध के दाम में 2 रुपये की कटौती करते हुए 77 से 75 रुपये कर दिया है. इसके साथ-साथ कंपनी ने अन्य दुग्ध पदार्थोें के दाम भी घटाए हैं.

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि इस बार की दीवाली लोगों के लिए यादगार होगी. लोग जमकर खरीदारी करेंगे. इसी सिलसिले में 3 सितंबर को निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से दूध से लेकर टीवी-फ्रिज समेत तमाम सामान सस्ते हो जाएंगे. इसी वजह से मदर डेयरी ने यह फैसला लिया है. कंपनी ने ग्राहकों को लाभ देते हुए यह निर्णय लिया है. जीएसटी के तहत दूध और दुग्ध पदार्थ जीरो या 5 फीसदी के स्लैब में आता है.

जानिए क्या हुईं नई कीमतें

कंपनी ने सभी दुग्ध पदार्थों के नए दामों की लिस्ट जारी कर दी है. 1 ली. वाले टोंड टेट्रा पैक के नए दाम 75 रुपये प्रति ली. हो गए हैं. वहीं, 450 एमएल का पैकेट अब 33 रुपये के बजाए 28 रुपये में उपलब्ध होगा. इसके आलावा मिल्क शेक के दामों में भी 2 रुपये कम किए गए हैं, जो अब से 28 रुपये में मिलेंगे.

सामान का नाम पुराने दाम (रुपये) नए दाम (रुपये) टोंड टेट्रा पैक (1 ली.) 77 75 450 एमएल का पैकेट 33 28 मिल्क शेक 30 28

जानिए कितने में मिलेगा मदर डेयरी का पनीर

मदर डेयरी के पनीर की बात करें तो 200 ग्राम का पैकेट अब 92 रुपये में मिलेगा. पहले यही पैकेट 95 रुपये में मिलता था. वहीं, 400 ग्राम के पनीर पैकेट के नए दाम 174 रुपये हो गए हैं. पहले यह 180 रुपये में मिलता था. मलाई पनीर के दाम भी कम किए गए हैं. 200 ग्राम के पैकेट का दाम 100 रुपय से घटकर 97 रुपये कर दिया गया है.