जमकर खाइये और पीजिए, दूध पनीर, घी-मक्खन, आइसक्रीम के दाम हुए कम, जानें नए रेट्स

कंपनी ने कहा कि नए रेट मंगलवार से लागू हो गए हैं. विस्तार से पढ़िए कितने दाम कम हुए.

मदर डेयरी का दूध सस्ता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 3:15 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही जीएसटी सुधारों का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी के केवल दो ही स्लैब 5 और 18 फीसदी रहेंगे. उन्होंने कहा कि इससे आम जनता को काफी राहत मिलेगी. इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं.

ताजा जानकारी के मुताबिक मदर डेयरी ने अपने ग्राहकों को राहत दी है. कंपनी ने दूध के दामों में 2 रुपये की कमी की है. सोमवार 22 सितंबर से पूरे देश में जीएसटी के तहत नए रेट लागू होंगे, लेकिन कुछ कंपनियां पहले ही ग्राहकों को राहत देने लगी हैं. बता दें, मदर डेयरी कंपनी ने पैकेज्ड दूध के दामों में 2 रुपये प्रति ली. की कमी करने का ऐलान किया है. मदर डेयरी ने 1 ली. टोंड टेट्रा पैक दूध के दाम में 2 रुपये की कटौती करते हुए 77 से 75 रुपये कर दिया है. इसके साथ-साथ कंपनी ने अन्य दुग्ध पदार्थोें के दाम भी घटाए हैं.

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि इस बार की दीवाली लोगों के लिए यादगार होगी. लोग जमकर खरीदारी करेंगे. इसी सिलसिले में 3 सितंबर को निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि 22 सितंबर से दूध से लेकर टीवी-फ्रिज समेत तमाम सामान सस्ते हो जाएंगे. इसी वजह से मदर डेयरी ने यह फैसला लिया है. कंपनी ने ग्राहकों को लाभ देते हुए यह निर्णय लिया है. जीएसटी के तहत दूध और दुग्ध पदार्थ जीरो या 5 फीसदी के स्लैब में आता है.

जानिए क्या हुईं नई कीमतें
कंपनी ने सभी दुग्ध पदार्थों के नए दामों की लिस्ट जारी कर दी है. 1 ली. वाले टोंड टेट्रा पैक के नए दाम 75 रुपये प्रति ली. हो गए हैं. वहीं, 450 एमएल का पैकेट अब 33 रुपये के बजाए 28 रुपये में उपलब्ध होगा. इसके आलावा मिल्क शेक के दामों में भी 2 रुपये कम किए गए हैं, जो अब से 28 रुपये में मिलेंगे.

सामान का नाम पुराने दाम (रुपये) नए दाम (रुपये)
टोंड टेट्रा पैक (1 ली.) 77 75
450 एमएल का पैकेट 33 28
मिल्क शेक 30 28

जानिए कितने में मिलेगा मदर डेयरी का पनीर
मदर डेयरी के पनीर की बात करें तो 200 ग्राम का पैकेट अब 92 रुपये में मिलेगा. पहले यही पैकेट 95 रुपये में मिलता था. वहीं, 400 ग्राम के पनीर पैकेट के नए दाम 174 रुपये हो गए हैं. पहले यह 180 रुपये में मिलता था. मलाई पनीर के दाम भी कम किए गए हैं. 200 ग्राम के पैकेट का दाम 100 रुपय से घटकर 97 रुपये कर दिया गया है.

सामान पुराने दाम नए दाम
पनीर (200 ग्राम का पैकेट) 95 रुपये 92 रुपये
पनीर (400 ग्राम का पैकेट) 180 रुपये 174 रुपये
मलाई पनीर (200 ग्राम का पैकेट) 100 रुपये 97 रुपये

घी-मक्खन के भी नए दाम जारी
इसके आलावा कंपनी ने घी और मक्खन के दामों में भी कटौती की है. मदर डेयरी ने 500 ग्राम वाले मक्खन का दाम 305 रुपये से कम करके 285 रुपये कर दिया है. वहीं, 100 ग्राम मक्खन की टिकिया की बात करें तो इसके नए दाम 62 रुपये से घटकर 58 रुपये हो गए हैं. अब बारी आती है घी की. कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 1 ली. कार्टन वाले पैकेट के दाम 675 रुपये से घटाकर 645 रुपये किए गए हैं. वहीं, 500 एमएल के दाम भी 345 से घटाकर 330 रुपये किए गए हैं. 1 ली. घी के टिन पैकेट की बात करें तो इसमें भी कमी की गई है. अब ये 750 से कम होकर 720 रुपये हो गए हैं.

सामान पुराने दाम (रुपये में) नए दाम (रुपये में)
मक्खन 500 ग्राम का पैकेट 305 285
मक्खन 100 ग्राम की टिकिया 62 58
घी (1 ली. वाले कार्टन) 675 645
घी 500 एमएल 345 330
घी 1 ली. टिन पैकेट 750 720

अब सस्ती मिलेगी आइसक्रीम
मदर डेयरी कंपनी ने इसके साथ-साथ आइसक्रीम के दामों मे भी फेरबदल किए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक 30 एमएल चोकोबार के दाम 10 रुपये से कम होकर 9 रुपये हो गए हैं. वहीं, 100 एमएल चोको वनीला और बटरस्कॉच कोन के रेट भी 30 रुपये से घटाकर 25 रुपये और 35 रुपये से घटाकर 30 रुपये किए गए हैं.

सामान पुराने दाम (रुपये में) नए दाम (रुपये में)
आइसक्रीम 30 एमएल चोकोबार 10 9
आइसक्रीम 100 एमएल चोको वनीला 30 25
आइसक्रीम 100 एमएल बटरस्कॉच 35 30

इनके भी दाम हुए कम
कंपनी ने अचार के दामों में भी कमी की है. आम और नींबू सभी प्रकार के अचार के 400 ग्राम वाले पैकेट के दाम में 10 रुपये की कटौती की गई है. पहले ये 130 रुपये में मिलते थे. अब से 120 रुपये में मिला करेंगे. टमाटर प्यूरी के दाम भी कम हुए हैं. 200 ग्राम का पैकेट अब से 25 रुपये में बिकेगा. पहले ये 27 रुपये में मिलता था. वहीं, नारियल पानी की बात करें तो 200 एमएल का पैकेट 55 के बजाए 50 रुपये में बेचा जाएगा. मिक्स्ड जैम का 500 ग्राम का पैकेट 15 रुपये घटकर 180 से 165 रुपये का हो गया है.

सामानपुराने दाम (रुपये में) नए दाम (रुपये में)
अचार 400 ग्राम पैकेट 130 120
टमाटर प्यूरी 200 ग्राम 27 25
नारियल पानी 200 एमएल 55 50
मिक्स्ड जैम 500 ग्राम 180 165

