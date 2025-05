ETV Bharat / bharat

एटम बम की गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं, आतंकवाद पर बोले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ - MOS FOR DEFENCE SANJAY SETH

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ( ईटीवी भारत )

रांची: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान को सफल बताते हुए कहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश ने कार्रवाई की है, उससे आतंकवाद को करारा जवाब मिला है. यही वजह है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के इस अभियान का पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है. अपने संसदीय क्षेत्र रांची में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से निपटने के तीन सूत्र दिए हैं जिसमें पहला है- भारत पर आतंकी हमला हुआ तो इसका करारा जवाब मिलेगा, समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होगी. दूसरा सूत्र एटम बम की गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है और हम आतंक के आकाओ और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग-अलग नहीं देखेंगे उन्हें एक ही मानेंगे. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान (ईटीवी भारत) रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का यह स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स वाला खेल अब नहीं चलेगा. मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में पहलगाम की घटना की निंदा हो रही है. ऑपरेशन सिंदूर अभूतपूर्व हुआ है जिसके लिए जितना भी सेल्यूट करना चाहे हम अपनी सेना को वह कम होगा और इसलिए पूरे देश भर के अंदर अपना भाव प्रकट करने के लिए आम लोग स्वत: स्फूर्त तिरंगा यात्रा निकाल रहे है.



लोकसभाध्यक्ष का झारखंड दौरा झारखंड दौरे पर लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला रविवार 25 मई को आ रहे हैं. दो दिवसीय इस दौरे के क्रम में लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला रविवार सुबह 9 बजे दिल्ली से रांची पहुंचेंगे. रांची एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अलावे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. यहां परंपरागत रुप से लोकसभाध्यक्ष का अभिनंदन किया जाएगा. लोकसभा अध्यक्ष के दौरे की जानकारी देते रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (ईटीवी भारत) उसके बाद लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला राजभवन जाने के क्रम में बिरसा चौक पर धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के आगमन की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि उनका रांची आगमन पहली बार हो रहा है. रविवार को पुराना जेल परिसर स्थित जनजातीय संग्रहालय का वो भ्रमण करेंगे और बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे.

नशा का कारोबार चरम पर, सरकार ट्रैफिक चालान जारी करने में है व्यस्त केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राजधानी में चल रहे बड़े पैमाने पर नशे के व्यापार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है. उन्होंने कहा की हालत यह है कि हर गली मोहल्ले में ब्राउन शुगर से लेकर नशे का सामान मिलता है, आखिर संबंधित थाना क्या करती है, यह समझ से पड़े हैं. संजय सेठ ने कहा कि रांची में ब्राउन शुगर का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे कई गुना अधिक अनुपात में इसकी खरीद बिक्री हो रही है. रांची शहर नशाखोरी का हब बनता जा रहा है, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है. रांची में ट्रैफिक को लेकर जारी किए जा रहे चालान पर नाराजगी जताते हुए संजय सेठ ने कहा कि जिस तरह से ट्रैफिक चालान काटा जा रहा है यह विशुद्ध रूप से जनता का दोहन और शोषण करने जैसा है. संजय सेठ ने कहा कि एक-एक दो पहिया वाहनों पर 30 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं. हम ट्रैफिक नियम का पालन हो इसका समर्थन करते हैं, मगर जिस तरह से सरकार का रुख है और गलत तरीके से चालान काटकर लोगों को परेशान किया जा रहा है उससे जनता को काफी परेशानी हो रही है. ऐसे में सरकार ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करें और कैंप लगाकर इतने बड़े पैमाने पर जो चालान काटे गए हैं, उसमें रियायत दे और उसका समाधान करें. ये भी पढ़ें: मलेशिया में 17वीं लंगकावी प्रदर्शनी का आयोजन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ होंगे शामिल, होगी द्विपक्षीय वार्ता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का रूस दौरा, मास्को में प्रवासी भारतीयों के साथ किया संवाद

