नई दिल्ली: विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के खुलासे पर जनता की प्रतिक्रिया से उत्साहित कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कहा कि आने वाले दिनों इस तरह के और भी विस्फोटक खुलासे होने वाले हैं.

7 अगस्त को राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि कर्नाटक में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में धोखाधड़ी की गई थी और आरोप लगाया था कि भाजपा ने चुनाव में धांधली की है. कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कथित साठगांठ को उजागर करने के लिए देश भर में लगभग 70 अन्य संसदीय सीटों पर शोध कर रही है.

महाराष्ट्र के प्रभारी एआईसीसी सचिव बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया, "हां, पार्टी देश भर की कई लोकसभा सीटों पर शोध कर रही है, जहां भाजपा ने 2024 में मतदाता सूची में हेराफेरी करके जीत हासिल की थी. हमारा मानना है कि लगभग 70 सीटें ऐसी हैं, जहां भाजपा ने वोट चोरी के जरिए 50,000 से कम वोटों के अंतर से जीत हासिल की है. महादेवपुरा का डेटा एक बम की तरह था. ऐसे और बम आने वाले हैं. सही समय पर खुलासे किए जाएंगे."

पार्टी के सूत्रों के अनुसार, 70 सीटों की संख्या 12 अगस्त के रणनीति सत्र के दौरान सामने आई थी, जिसमें कांग्रेस हाईकमान ने देश भर में वोट चोरी का विरोध करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया था.

कांग्रेस पदाधिकारी के अनुसार, राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को किए गए खुलासे देशभर में आम मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन चुके हैं और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संदेश फैलाने के लिए स्थानीय लोगों को राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखाना शुरू कर दिया है.

संदीप ने कहा, "हमारे कार्यकर्ता विभिन्न राज्यों में प्रोजेक्टर के माध्यम से यह वीडियो दिखा रहे हैं. हम आम मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं. हमारे नेता द्वारा उठाया गया मुद्दा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. उनके वीडियो को सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कई प्रभावशाली लोग अब अपने स्तर पर भी यह संदेश फैला रहे हैं."

उन्होंने कहा, "अजीब बात यह है कि जहां चुनाव आयोग आरोपों को खारिज कर रहा है, वहीं भाजपा चुनाव आयोग का बचाव करने उतर आई है. इससे पता चलता है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं. वोट चोरी का मुद्दा पहले ही लोगों की चिंता का विषय बन चुका है. कांग्रेस विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन करके बस इसी चिंता का जवाब दे रही है."

12 अगस्त से मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रदेश समितियों ने कथित वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और 14 अगस्त से राष्ट्रीय स्तर का अभियान शुरू किया गया, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में इसे और तेज करने की योजना है.

एआईसीसी पदाधिकारी ने भाजपा नेता अनुराग ठाकुर द्वारा 13 अगस्त को केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची पर सवाल उठाकर राहुल गांधी की चुनौती का मुकाबला करने के प्रयासों का भी मजाक उड़ाया, जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा करती हैं.

संदीप ने कहा, "भाजपा कितनी मूर्ख है कि एक बेहद मूर्खतापूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी साबित कर रही है. प्रियंका गांधी ने वायनाड में 4 लाख वोटों से जीत हासिल की. अगर भाजपा 93,000 मतदाताओं की गड़बड़ी का दावा भी करती, तो भी नतीजे नहीं बदलते. हमें भाजपा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने मतदाता सूची में ढेरों गलतियां स्वीकार की हैं. वे दरअसल राहुल गांधी के "एक व्यक्ति, एक वोट" के संदेश का समर्थन कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "लेकिन भाजपा ने छह लोकसभा क्षेत्रों का इतनी जल्दी विश्लेषण कैसे कर लिया? कांग्रेस को बिना इलेक्ट्रॉनिक डेटा के ऐसा करने में छह महीने लग गए. तो क्या चुनाव आयोग ने भाजपा को इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची सौंप दी? चुनाव आयोग को बाकी सभी 537 लोकसभा सीटों की मतदाता सूची का डेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी करना चाहिए ताकि देश देख सके कि वोटों की चोरी कैसे हुई और यह तय हो सके कि 2024 का लोकसभा चुनाव वैध था या नहीं. क्या चुनाव आयोग भाजपा से सहमत है? या चुनाव आयोग ने सिर्फ राजनीतिक प्रचार के लिए भाजपा को डेटा दिया है?"

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता चाहता है, तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी संसदीय सीट के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में मतदाता सूची उपलब्ध कराने से शुरुआत करनी चाहिए. संदीप ने कहा, "प्रधानमंत्री इस बार वहां बहुत कम अंतर से जीते हैं. देखते हैं कि उनके अपने क्षेत्र में वोटों की चोरी हुई या नहीं. अनुराग ठाकुर के आरोप, राहुल गांधी द्वारा फोड़े गए सच के बम के सामने दिवाली के पटाखों जैसे हैं."

कांग्रेस मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मुद्दा जोरशोर से उठा रही है. राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के 25 जिलों में दो सप्ताह की यात्रा शुरू करने वाले हैं. इस यात्रा का उद्देश्य चुनाव आयोग और भाजपा के बीच कथित साठगांठ को उजागर करना है. हालांकि यह यात्रा मुख्य रूप से राज्य मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से बिहार के 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 65 लाख से अधिक के नाम कथित तौर पर हटाए जाने पर केंद्रित होगी, लेकिन भाजपा द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर के संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी.

मध्य प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी सचिव चंदन यादव ने ईटीवी भारत को बताया, "राहुल गांधी की यात्रा का फोकस मुख्य रूप से बिहार में गरीब मतदाताओं को हटाने पर होगा, लेकिन यह वोट चोरी के मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर ले जाएगी. एसआईआर प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं हैं, जिन्हें हम उजागर कर रहे हैं. ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार मृत घोषित किए गए कुछ मतदाताओं ने 13 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात की थी. वे सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए, जो एसआईआर मामले की सुनवाई कर रहा है. यह सब गरीबों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश और पूरी प्रक्रिया में लापरवाही की ओर इशारा करता है."

उन्होंने कहा, "पार्टी के भीतर यह संदेह बढ़ रहा है कि हम 2023 का विधानसभा चुनाव भाजपा द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी के कारण हार गए हैं. हम मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं."

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के पदाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के उस कदम का स्वागत किया, जिसमें चुनाव आयोग से उन 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने को कहा गया है, जो एसआईआर के जरिये वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं. चुनाव आयोग ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऐसा करना उसकी कोई बाध्यता नहीं है.

यादव ने कहा, "हमारे नेता राहुल गांधी ने चुनावों में पारदर्शिता के लिए एक आंदोलन छेड़ा है और इसके परिणाम सामने आने लगे हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा में मील का पत्थर साबित होगा. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार में एसआईआर के जरिये जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं. साथ ही, यह भी बताया जाए कि उनके नाम क्यों हटाए गए. साथ ही, आधार कार्ड को भी एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाए. अब चुनाव आयोग की सारी गड़बड़ियां खुलकर सामने आ जाएंगी. एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का पूरा घोटाला उजागर हो जाएगा."

