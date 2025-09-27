ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में टॉप सुरक्षा बैठक, फिर से खुले कई और पर्यटक स्थल

ये स्थल 29 सितंबर को फिर से खुलेंगे. इनमें पहलगाम की अरु घाटी, राफ्टिंग पॉइंट यान्नर, अक्कड़ पार्क, पादशाही पार्क और कश्मीर में कमान पोस्ट शामिल हैं. जम्मू में ये स्थल हैं- रामबन में दागन टॉप, कठुआ में धागर, सलाल और रियासी में शिव गुफा. पहलगाम हमले के पांच महीने बाद, कश्मीर का पर्यटन उद्योग उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है. पर्यटकों की निराशाजनक आमद के कारण आतिथ्य क्षेत्र और संबद्ध क्षेत्रों को आर्थिक नुकसान हो रहा है.

सिन्हा ने घोषणा की, 'आज की यूएचक्यू बैठक में गहन सुरक्षा समीक्षा और चर्चा के बाद, मैंने कश्मीर और जम्मू संभाग में और अधिक पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया है, जिन्हें एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था.'

इस बैठक में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां ​​सुरक्षा रणनीति की समीक्षा और रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुई. पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर में 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए थे लेकिन सुरक्षा ऑडिट के बाद अधिकारियों ने जून में उनमें से 16 स्थलों को खोल दिया.

श्रीनगर: पिछले पांच महीनों से बंद रहने के बाद जम्मू-कश्मीर में 12 और पर्यटन स्थलों को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को श्रीनगर राजभवन में एकीकृत मुख्यालय (यूएचक्यू) की बैठक में सुरक्षा समीक्षा के बाद जम्मू-कश्मीर में इन स्थलों को फिर से खोलने का आदेश दिया.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश के बाहर प्रचार अभियान शुरू करते हुए बंद पर्यटन स्थलों को खोलने की मांग की थी. सरकार आगामी पूजा और दिवाली त्योहारों का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, तथा अधिक पर्यटन स्थलों के खुलने से पर्यटकों के बीच सकारात्मक संकेत जाने की उम्मीद है.

कश्मीर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष फारूक कुथू ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन सभी बंद स्थलों को फिर से खोलने की माँग की. उन्होंने कहा कि शरद ऋतु के आगमन के बीच, जब घाटी पर्यटकों से गुलजार होगी, पर्यटकों की बुकिंग और पूछताछ नगण्य है. कानून-व्यवस्था की कमान संभाल रहे सिन्हा ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य और तैयारियों समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की.

उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है. गतिशील और गैर-गतिशील अभियान जारी रहने चाहिए. हमें गति बनाए रखनी चाहिए और आतंकवाद तथा उसके पूरे तंत्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.'

उन्होंने सुरक्षा तंत्र को निरंतर सुधार और उभरते खतरों के प्रति सक्रिय रूप से अनुकूलित होने के निर्देश दिए. उन्होंने कट्टरपंथ और ड्रग्स के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' अपनाने का आह्वान किया. पड़ोसी लद्दाख में जारी संकट के मद्देनजर यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि वहां कर्फ्यू लगा हुआ है. 23 सितंबर को कर्फ्यू के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे.

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) ने इस फैसले को लंबे समय से मंदी का सामना कर रहे पर्यटन क्षेत्र में जीवंतता बहाल करने की दिशा में एक समयोचित कदम बताया. केसीसीआई के महासचिव फियाज बख्शी ने कहा कि शेष पर्यटन स्थलों को तुरंत फिर से खोला जाना चाहिए क्योंकि लंबे समय तक बंद रहने से पर्यटन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है.