मद्रास हाईकोर्ट में एक साल में 3.68 लाख मामले लंबित, आंकड़ों से हुआ खुलासा!

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 16, 2025 at 11:47 AM IST 3 Min Read

चेन्नई: आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल में अकेले मद्रास हाईकोर्ट में लगभग 3 लाख 68 हजार 610 मामले लंबित हैं. गौरतलब है कि इनमें से 32फीसदी मामले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की पीठ में ही लंबित हैं. मद्रास हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीश मई 2025 में सेवानिवृत्त हुए. इसके अनुसार न्यायमूर्ति आर. हेमलता 1 मई को, न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर 2 मई को, न्यायमूर्ति ए.ए. नक्खेरन 9 मई को, न्यायमूर्ति वी. भवानी सुब्बारायण 16 मई को और न्यायमूर्ति वी. शिवन्नम 31 मई को सेवानिवृत्त हुए. इसके बाद हाईकोर्ट के स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 75 से घटाकर 60 कर दी गई. उल्लेखनीय है कि एक ही महीने में 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए, जबकि पहले से स्वीकृत संख्या से कम न्यायाधीश अधिक मामलों की सुनवाई कर रहे थे. हाईकोर्ट में 60 न्यायाधीशों को अधिक मामले आवंटित किए जाने के साथ जून और जुलाई में 4 और न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए. न्यायमूर्ति आर. सुब्रमण्यन 24 जुलाई को, न्यायमूर्ति टीका रमन 8 जून को, न्यायमूर्ति एलंगोवन गणेशन 4 जून को और न्यायमूर्ति सतीशकुमार सुकुमार समूह 17 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए. अंततः न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में केवल 55 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं. मद्रास उच्च न्यायालय में लगभग 20 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं. न्यायाधीशों के रिक्त पद