मद्रास हाईकोर्ट में एक साल में 3.68 लाख मामले लंबित, आंकड़ों से हुआ खुलासा!
वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश के 25 हाईकोर्ट में कुल 1122 जजों में से 360 पद रिक्त हैं.
Published : September 16, 2025 at 11:47 AM IST
चेन्नई: आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक साल में अकेले मद्रास हाईकोर्ट में लगभग 3 लाख 68 हजार 610 मामले लंबित हैं. गौरतलब है कि इनमें से 32फीसदी मामले सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की पीठ में ही लंबित हैं.
मद्रास हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीश मई 2025 में सेवानिवृत्त हुए. इसके अनुसार न्यायमूर्ति आर. हेमलता 1 मई को, न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर 2 मई को, न्यायमूर्ति ए.ए. नक्खेरन 9 मई को, न्यायमूर्ति वी. भवानी सुब्बारायण 16 मई को और न्यायमूर्ति वी. शिवन्नम 31 मई को सेवानिवृत्त हुए.
इसके बाद हाईकोर्ट के स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 75 से घटाकर 60 कर दी गई. उल्लेखनीय है कि एक ही महीने में 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए, जबकि पहले से स्वीकृत संख्या से कम न्यायाधीश अधिक मामलों की सुनवाई कर रहे थे.
हाईकोर्ट में 60 न्यायाधीशों को अधिक मामले आवंटित किए जाने के साथ जून और जुलाई में 4 और न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए. न्यायमूर्ति आर. सुब्रमण्यन 24 जुलाई को, न्यायमूर्ति टीका रमन 8 जून को, न्यायमूर्ति एलंगोवन गणेशन 4 जून को और न्यायमूर्ति सतीशकुमार सुकुमार समूह 17 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए.
अंततः न्यायमूर्ति एम. सुंदर को मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया और वर्तमान में केवल 55 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं. मद्रास उच्च न्यायालय में लगभग 20 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं.
न्यायाधीशों के रिक्त पद
पिछले वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार देश के 25 हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 1122 पदों में से 360 पद रिक्त हैं. सबसे अधिक 78 पद इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिक्त हैं. आंकड़ों से यह भी पता चला है कि मेघालय और त्रिपुरा हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 5-5 पद पूरी तरह से भरे जा चुके हैं.
लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि
वर्तमान में मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में लगभग 3 लाख 23 हजार 410 दीवानी मामले लंबित हैं. इनमें से 2 लाख 20 हजार 241 मामले पिछले एक साल से लंबित हैं. आपराधिक मामलों की बात करें तो वर्तमान में 40 हजार 300 मामले लंबित हैं. इनमें से 30,813 मामले पिछले एक साल से लंबित हैं.
इसी प्रकार 88,129 सिविल मामले और 4,786 आपराधिक मामले पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं. 53,447 सिविल मामले और 11,769 आपराधिक मामले 5 से 10 वर्षों से लंबित हैं. 24,720 सिविल मामले और 4,897 आपराधिक मामले 3 से 5 वर्षों से लंबित हैं.
53,945 सिविल मामले और 9,361 आपराधिक मामले 1 से 3 साल से लंबित हैं. पिछले एक साल से लगभग 1,03,169 सिविल मामले और 14,387 आपराधिक मामले लंबित हैं. गौरतलब है कि पिछले एक साल में अकेले मुख्य न्यायाधीश के सत्र में लगभग 32फीसदी मामले लंबित हैं.