जुलाई में NHRC को मानवाधिकार उल्लंघन की 8912 से अधिक शिकायतें मिलीं - HUMAN RIGHTS VIOLATIONS

NHRC के आंकड़ों के अनुसार, कुल शिकायतों में से 229 हिरासत में मौत (पुलिस और न्यायिक), 25 पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले शामिल हैं.

More than 8900 complaints relating to violations of human rights received by NHRC in July
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 4:13 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को जुलाई महीने में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन से संबंधित 8,900 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं. आंकड़ों के अनुसार, एनएचआरसी को देश भर से प्राप्त शिकायतों में कथित हिरासत में मौत (पुलिस और न्यायिक), पुलिस मुठभेड़ में मौत, बंधुआ मजदूरी, बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित मामले शामिल हैं.

एनएचआरसी ने जुलाई में पुराने मामलों सहित 4,300 से अधिक मामलों का निपटारा किया.

व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा में भूमिका
एनएचआरसी शिकायतों की जांच करके, सुधारों का सुझाव देकर, जागरूकता बढ़ाकर तथा संविधान में उल्लिखित मानवाधिकारों को बरकरार रखकर व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

शिकायतों की जांच करना मानवाधिकार निकाय का एक प्रमुख कार्य है. कई मामलों में, विशिष्ट शिकायतों ने आयोग का ध्यान अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े व्यापक मुद्दों की ओर आकर्षित किया है, जिससे उसे व्यवस्थागत सुधारों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है. इसके अलावा, यह सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों की पहचान करता है, चाहे वह स्वयं पहल करके हो या जब नागरिक समाज, मीडिया, संबंधित व्यक्तियों या विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा उन्हें उजागर किया जाता है.

मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों की जांच के दौरान, एनएचआरसी को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ प्राधिकरण या संगठन से निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जानकारी या रिपोर्ट मांगने का अधिकार है. हालांकि, अगर मांगी गई जानकारी या रिपोर्ट निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रदान नहीं की जाती है, तो वह स्वतंत्र रूप से शिकायतों की अपनी जांच जारी रख सकता है.

दूसरी ओर, अगर एनएचआरसी को सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होती है और वह यह निर्धारित करता है कि आगे कोई जांच आवश्यक नहीं है या संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है या की गई है, तो वह शिकायत को आगे न बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है और शिकायतकर्ता को उसके अनुसार सूचित करेगा.

जुलाई महीने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी मानवाधिकार मामलों के आंकड़ों के अनुसार, कुल शिकायतों की संख्या 8,912 थी. इनमें से 229 हिरासत में मौत (पुलिस और न्यायिक), 25 पुलिस मुठभेड़ में मौत, 38 बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामले, 252 बच्चे, 528 महिलाएं, 122 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और 7,7718 अन्य मामले शामिल हैं.

इस अवधि के दौरान, पुराने मामलों सहित 4,360 मामलों का निपटारा किया गया. इनमें हिरासत में मौत (पुलिस और न्यायिक) के 172 मामले, महिलाओं की मौत के 178 और बच्चों की मौत के 27 मामले शामिल हैं.

एनएचआरसी के अनुसार, कुल लंबित मामले 34,334 थे. महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित लंबित मामलों की कुल संख्या 2,048 और बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 660 मामले हैं.

जुलाई में, NHRC ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित 10 मामलों का स्वतः संज्ञान लिया था. इसके अलावा, पांच मामलों में, एनएचआरसी ने इस अवधि के दौरान 21,00000 रुपये की राहत राशि की सिफारिश की.

गौरतलब है कि एनएचआरसी अपनी अन्य जिम्मेदारियों के अलावा, न्याय तक जनता की पहुंच में सुधार के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिविर बैठकें आयोजित करता है. इसका उद्देश्य संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित अधिकारियों के साथ शिकायतकर्ताओं की बात सुनना है, जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को शीघ्र राहत मिल सके. मामलों को निपटाने के अलावा, इन बैठकों का उद्देश्य अधिकारियों को मानवाधिकारों के बारे में शिक्षित करना और न्याय का त्वरित प्रशासन सुनिश्चित करना है.

