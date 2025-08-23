पलामू: गढ़वा और लातेहार के इलाकों में देसी बंदूक का इस्तेमाल न केवल नक्सली और अपराधिक गतिविधियों में हो रहा है, बल्कि जंगली जीवों के शिकार के लिए भी ग्रामीण इसका उपयोग कर रहे हैं. नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद देसी बंदूक के निर्माण और तस्करी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) ने इन इलाकों से 40 से अधिक देसी बंदूकें बरामद की हैं, जबकि पुलिस के आंकड़े इससे भिन्न हैं. जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ से न केवल बंदूक बनाने की सामग्री आ रही है, बल्कि वहां के तस्कर ग्रामीणों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं.

छत्तीसगढ़ कनेक्शन: तस्करों की साजिश

जांच में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के तस्कर बड़े पैमाने पर देसी बंदूक निर्माण में शामिल हैं. वे ग्रामीणों को बंदूक बनाने की सामग्री, जैसे ट्रक का स्टेयरिंग, उपलब्ध करवाते हैं, जिससे बंदूक की नाल तैयार की जाती है. इसके अलावा, तस्करों ने कई ग्रामीणों को हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी दी है. गढ़वा के भंडरिया और बूढ़ापहाड़ जैसे झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा से सटे इलाकों में देसी बंदूक का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है. बूढ़ापहाड़, जो कभी नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा, वहां नक्सलियों द्वारा हथियार बनाए और सप्लाई किए जाते थे. कई ग्रामीणों ने नक्सलियों से ही बंदूक बनाने की कला सीखी है.

पीटीआर उपनिदेशक का बयान (ईटीवी भारत)

पीटीआर उपनिदेशक, प्रजेशकान्त जेना ने बताया, “जांच में पता चला कि कुछ लोग पुश्तैनी तौर पर हथियार बना रहे हैं, जबकि कई को तस्करों ने ट्रेनिंग दी है. छत्तीसगढ़ से सामग्री और हथियारों की सप्लाई हो रही है. पिछले एक साल में 40 से अधिक देशी बंदूकें बरामद की गई हैं, और अपील पर दर्जनों लोगों ने हथियार सरेंडर किए हैं.”

ट्रक के स्टेयरिंग से बन रही बंदूक

पुलिस और पीटीआर की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ट्रक के स्टेयरिंग और पाइप का इस्तेमाल बंदूक की नाल बनाने में किया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को हथियार निर्माण की तकनीक सिखाई गई है. गढ़वा और बूढ़ापहाड़ के आसपास के इलाकों में यह गतिविधि सबसे अधिक देखी गई है. कुछ ग्रामीणों ने नक्सलियों से सीखे गए तरीकों का उपयोग कर हथियार बनाना शुरू किया है, जिससे यह समस्या और गंभीर हो गई है.

दो तरह की देसी बंदूक, अलग-अलग उपयोग

पलामू, गढ़वा और लातेहार में दो प्रकार की देसी बंदूकें प्रचलित हैं, दोनों ही 12 बोर की हैं. पहली तरह की बंदूक में .315 की गोली का इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरी पारंपरिक बंदूक में बारूद भरा जाता है. बारूद वाली बंदूकें सबसे अधिक बरामद की गई हैं. दोनों बंदूकों की मारक क्षमता 20 से 25 मीटर है. इनका उपयोग मुख्य रूप से जंगली जानवरों के शिकार और आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है.

पुलिस और पीटीआर की कार्रवाई

पलामू टाइगर रिजर्व और पुलिस प्रशासन ने देसी बंदूक के अवैध निर्माण और उपयोग पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. बरामदगी के साथ-साथ कई ग्रामीणों ने पुलिस की अपील पर हथियार सरेंडर किए हैं. प्रजेशकांत जेना ने बताया कि छत्तीसगढ़ से सामग्री की तस्करी और हथियार निर्माण की ट्रेनिंग पर नजर रखी जा रही है. पुलिस और पीटीआर की संयुक्त कार्रवाई से इस अवैध धंधे पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है.

