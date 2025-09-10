ETV Bharat / bharat

केदारनाथ धाम में लौटने लगी पहले जैसी रौनक, श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख पार

उत्तराखंड में मौसम खुलते ही वीरान पड़े यात्रा पड़ावों में दिखने लगी रौनक, केदारनाथ धाम, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, कार्तिक स्वामी में बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (फोटो सोर्स- Priest)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2025 at 9:08 PM IST

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने के साथ ही 15 लाख का आंकड़ा भी पार हो गया है. मौसम के साफ होने के बाद भक्त बड़ी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं. ऐसे में स्थानीय व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही हैं. भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं. उधर, मद्महेश्वर, तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है.

अब धीरे-धीरे मौसम साफ होने लगा है. मौसम साफ होने और श्राद्ध पक्ष शुरू होने से बाबा केदार के दरबार में रौनक देखने को मिल रही है. लंबे समय बाद भक्त दर्शनों के लिए लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू नहीं हुई है और भक्त घोड़े-खच्चर, डंडी-कंडी का सहारा लेने के साथ ही पैदल चलकर बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं.

मौसम साफ होते ही बाबा केदार की यात्रा ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है. लंबे समय बाद धाम में बाबा केदार के दर्शनों के लिए लाइन लग रही है. इस बीच बरसाती सीजन में जहां कई दिनों तक यात्रा बाधित रही तो वहीं भक्तों को भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब धीरे-धीरे यात्रा पटरी पर लौटने लग गई है. लंबे समय बाद बाबा केदार का दरबार भक्तों के जयकारों से गुंजायमान हो रखा है.

केदारनाथ में भक्तों की संख्या 15 लाख पार

केदारनाथ धाम में इन दिनों हर दिन पांच हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. केदारनाथ पहुंचने वाले भक्तों का आंकड़ा भी 15 लाख पार हो चुका है. बुधवार यानी 10 सितंबर को 5,215 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए. जबकि, अभी तक 15,03,245 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं.

"केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है. सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जा रहा है. धाम पहुंच रहे हर एक श्रद्धालु का ख्याल रखा जा रहा है."- डीएम प्रतीक जैन, डीएम, रुद्रप्रयाग

मद्महेश्वर, तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी में बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या: केदारघाटी समेत ज्यादातर इलाकों में बारिश थमने के बाद मौसम खुशनुमा होने लगा है. बारिश थमने के बाद मद्महेश्वर और तुंगनाथ धामों में तीसरे चरण की यात्रा परवान चढ़ने लगी है. सभी यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है.

Tungnath Dham
तुंगनाथ धाम (फोटो सोर्स- Priest)

वीरान पड़े यात्रा पड़ावों में दिखने लगी रौनक, खिले व्यापारियों के चेहरे: तीसरे चरण की यात्रा धीरे-धीरे परवान चढ़ने से वीरान पड़े यात्रा पड़ाव गुलजार होने लगे हैं. जिससे यात्रा पड़ावों पर व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरों पर रौनक लौटने लगी है. आगामी समय में यदि मौसम में और ज्यादा सुधार होता है तो केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ व कार्तिक स्वामी तीर्थ स्थलों में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा होने की संभावना बनी हुई है.

"मद्महेश्वर या मदमहेश्वर घाटी में धीरे-धीरे मौसम खुशनुमा बनता जा रहा है. मौसम के खुशनुमा होते ही तीर्थ यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि होने लगी है."- भगत सिंह पंवार, व्यापारी, द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम

बनातोली के व्यापारी बीरबल बिष्ट ने बताया कि मदमहेश्वर धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि होने से यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है. तुंगनाथ घाटी में मौसम खुशनुमा होते ही तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 1 लाख 3 हजार के पार पहुंच गया है.

"तुंगनाथ धाम में अभी तक 50,636 पुरुष, 42,797 महिलाएं, 9,706 नौनिहाल, 312 साधु सन्यासी और 23 विदेशी सैलानियां समेत 1 लाख 3 हजार 554 तीर्थ यात्री पूजा-अर्चना व जलाभिषेक कर विश्व समृद्धि कामना कर चुके हैं."- बलवीर नेगी, प्रबंधक, तुंगनाथ धाम

बलवीर नेगी ने बताया कि धराली, थराली व छेनागाड़ आपदाओं के बाद तुंगनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों की आवाजाही में भारी गिरावट आ गई थी, लेकिन श्राद्ध पक्ष शुरू होते ही तुंगनाथ धाम की यात्रा धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगी है. तुंगनाथ धाम समेत यात्रा पड़ाव पर रौनक लौटने लगी है.

तुंगनाथ धाम के प्रबंधक बलवीर नेगी ने बताया कि चोपता से सीधे चंद्रशिला जाने वाले पर्यटकों को मंदिर समिति के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता है. कपाट बंद होने तक तुंगनाथ धाम में तीर्थ यात्रियां का आंकड़ा नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है. ऐसे उम्मीद बनी हुई है.

