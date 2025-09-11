ETV Bharat / bharat

कर्नाटक की अदालतों में 13.86 लाख सिविल केस पेंडिंग, चेक बाउंस के मामले सबसे अधिक

बेंगलुरु: कर्नाटक की अदालतों में 13.86 लाख से ज़्यादा दीवानी मामले (सिविल केस) लंबित हैं. इनमें चेक बाउंस धोखाधड़ी के मामले सबसे अधिक है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 3.43 लाख चेक बाउंस के मामले विचाराधीन हैं, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी और न्यायिक देरी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.

चेक बाउंस के मामले बढ़ रहे हैं

राज्य में चेक बाउंस के दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों के निपटारे में देरी से न केवल वित्तीय विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ जाती है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एच. शशिधर शेट्टी ने कहा कि लंबित मामलों में चेक बाउंस के मामले सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने कहा कि, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (धारा 138) के तहत चेक बाउंस एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि, धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम में संशोधन किया है. शशिधर शेट्टी ने आगे कहा कि, इस साल अप्रैल से कड़े प्रावधान लागू हैं, जिनमें तीन बार चेक बाउंस होने पर बैंक खातों को अस्थायी रूप से निलंबित करना, शिकायत दर्ज करने की अवधि एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने करना और कारावास के साथ चेक राशि को दोगुना तक जुर्माना शामिल है.

निपटान मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राहत

3 सितंबर को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चेक बाउंस के मामले में दोषी व्यक्ति शिकायतकर्ता के साथ लिखित समझौता कर लेता है, तो कारावास की सज़ा माफ की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य सिर्फ़ सजा देना नहीं, बल्कि पक्षों के बीच विवादों का समाधान भी है.