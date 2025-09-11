कर्नाटक की अदालतों में 13.86 लाख सिविल केस पेंडिंग, चेक बाउंस के मामले सबसे अधिक
राज्य की अदालतों में 13.86 लाख दीवानी मामले लंबित हैं. वहीं, चेक बाउंस के मामले सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं.
Published : September 11, 2025 at 5:32 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक की अदालतों में 13.86 लाख से ज़्यादा दीवानी मामले (सिविल केस) लंबित हैं. इनमें चेक बाउंस धोखाधड़ी के मामले सबसे अधिक है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में 3.43 लाख चेक बाउंस के मामले विचाराधीन हैं, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी और न्यायिक देरी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.
चेक बाउंस के मामले बढ़ रहे हैं
राज्य में चेक बाउंस के दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों के निपटारे में देरी से न केवल वित्तीय विश्वसनीयता प्रभावित होती है, बल्कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी बढ़ जाती है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एच. शशिधर शेट्टी ने कहा कि लंबित मामलों में चेक बाउंस के मामले सबसे ज्यादा हैं. उन्होंने कहा कि, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (धारा 138) के तहत चेक बाउंस एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.
उन्होंने यह भी कहा कि, धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम में संशोधन किया है. शशिधर शेट्टी ने आगे कहा कि, इस साल अप्रैल से कड़े प्रावधान लागू हैं, जिनमें तीन बार चेक बाउंस होने पर बैंक खातों को अस्थायी रूप से निलंबित करना, शिकायत दर्ज करने की अवधि एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने करना और कारावास के साथ चेक राशि को दोगुना तक जुर्माना शामिल है.
निपटान मामलों में सुप्रीम कोर्ट से राहत
3 सितंबर को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चेक बाउंस के मामले में दोषी व्यक्ति शिकायतकर्ता के साथ लिखित समझौता कर लेता है, तो कारावास की सज़ा माफ की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य सिर्फ़ सजा देना नहीं, बल्कि पक्षों के बीच विवादों का समाधान भी है.
लंबित मुकदमों को कम करने के लिए मध्यस्थता अभियान
लंबे समय से लंबित मुकदमों को कम करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पक्षकारों को मध्यस्थता और समझौते का विकल्प चुनने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए "राष्ट्र के लिए 90-दिवसीय मध्यस्थता अभियान" (1 जुलाई से 6 अक्टूबर) के तहत, कर्नाटक ने मध्यस्थता के लिए उपयुक्त 57,044 मामलों की पहचान की है.
8 सितंबर तक, कुल 26,918 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 2,856 मामलों का निपटारा समझौते के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया, जबकि 7,147 मामलों का निपटारा नहीं हो सका और वे अदालत में लंबित रहेंगे.
कर्नाटक में लंबित सिविल मामलों का विवरण (जून 2025 के अंत तक)
- चेक बाउंस मामले: 3,43,324 (मध्यस्थता के लिए 8,461 चिन्हित)
- विभाजन मुकदमे: 2,06,511 (मध्यस्थता के लिए 11,544)
- मोटर दुर्घटना दावे: 1,27,202 (मध्यस्थता के लिए 5,556)
- वैवाहिक विवाद: 43,345 (मध्यस्थता के लिए 8,649)
- पारिवारिक विवाद: 23,137 (मध्यस्थता के लिए 1,763)
- अन्य सिविल विवाद: 4,56,016 (मध्यस्थता के लिए 14,193)
- कुल लंबित मामले: 13,86,837 (मध्यस्थता के लिए 57,044 चिन्हित)
सहयोग के लिए आह्वान करें
कानूनी विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि वादी और वकील, दोनों को मध्यस्थता के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए. शेट्टी ने कहा कि, अगर विवादों का निपटारा अदालत के बाहर समझौते से हो जाए, तो इससे समय और पैसा बचेगा और दोनों पक्षों को लंबे समय तक परेशान नहीं होना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें: क्या लोकतंत्र के विफल होने पर अदालत शक्तिहीन होकर निष्क्रिय बैठी रह सकती है ? राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट