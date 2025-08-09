पलानी: जापान से आए 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने शनिवार को तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी मुरुगन मंदिर में विशेष पूजा-पाठ किया. जापानी श्रद्धालु पारंपरिक तमिल पोशाक पहनकर दूध के बर्तन (पाल कुडम) लेकर मंदिर पहुंचे.

पलानी स्वामी मंदिर तमिलनाडु के प्रसिद्ध मुरुगन मंदिरों में से एक है. सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों और विदेश से भी बड़ी संख्या में भगवान मुरुगन के भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं. इसके अलावा, भक्त कुछ विशेष तमिल महीनों में माला पहनते हैं, उपवास रखते हैं और पैदल तीर्थयात्रा करते हैं. तमिल आदि महीने की शुरुआत से ही मंदिर में विशेष पूजा की जाती है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं.

इसी उपलक्ष्य में, शनिवार (9 अगस्त) की सुबह, जापान से आए भगवान मुरुगन के 100 से ज्यादा भक्तों ने पलानी पहाड़ी की तलहटी में उत्तर गिरि मार्ग पर स्थित पुलीपानी आश्रम में विशेष पूजा-अर्चना की. इसके बाद, वे दूध के बर्तन लेकर गिरिवलम (जापानी वेल तीर्थ यात्रा) के रूप में मुरुगन मंदिर गए. वहां उन्होंने भगवान मुरुगन का दूध से अभिषेक किया.

सभी भक्तों ने पारंपरिक तमिल पोशाक, धोती और कमीज पहनी थी और दूध के बर्तन लिए हुए थे. जापानी मुरुगन भक्तों की इस तीर्थयात्रा ने सभी को प्रभावित किया.

विश्व शांति के लिए पूजा-अर्चना

इसके बाद, ये जापानी भक्त भगवान मुरुगन के छह मंदिरों में जाकर विश्व शांति के लिए पूजा-अर्चना करने की योजना बना रहे हैं. गौरतलब है कि इस जापानी समूह के कुछ सदस्यों ने इससे पहले पलानी में आयोजित 'मुरुगर भक्त सम्मेलन' में भी भाग लिया था.

हिंदू देवता भगवान मुरुगन की, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में पूजा की जाती है. भगवान मुरुगन को ज्ञान के देवता और प्रेम के देवता के रूप में पूजा जाता है.

यह भी पढ़ें- सावन समापन पर बना दुर्लभ संयोग, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत! संपत्ति और सम्मान में होगी वृद्धि