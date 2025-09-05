ETV Bharat / bharat

विश्व की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाने वाली गंगा नदी, अत्यधिक जल दोहन और प्रदूषण के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है. भारत की सांस्कृतिक विरासत के एक अभिन्न अंग और आजीविका के एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में इस नदी का कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण है.

गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जून 2014 में 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था. बाद में इस कार्यक्रम को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया. राष्ट्रीय गंगा योजना को साल 2025-26 के लिए 3,400 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च आवंटित किया गया है.

नदियों से प्लास्टिक कचरा हटाने के लिए सरकारी प्रयास केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने देश भर में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु एक नियामक ढांचा स्थापित करने हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को, बाद के संशोधनों के साथ, अधिसूचित किया है. ये नियम सभी अपशिष्ट उत्पादकों, स्थानीय प्राधिकरणों, ग्राम पंचायतों, निर्माताओं, आयातकों, उत्पादकों और ब्रांड मालिकों पर लागू होते हैं.

एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत हैं. यह भारत और अन्य देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, क्योंकि इन प्लास्टिक को सड़ने में कई साल लगते हैं. इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.

मानसून के दौरान ऐसी स्थिति इन नदियों में प्रदूषण को और बढ़ा देगी. सीपीसीबी के मुताबिक, भारत में हर साल लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, और प्रति व्यक्ति औसतन 11 किलोग्राम प्लास्टिक की खपत होती है.

गंगा और यमुना सहित कई नदियां पहले से ही प्लास्टिक सहित प्रदूषण से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही हैं. नदियों की सफाई और पुनरुद्धार एक सतत और गतिशील प्रयास है. देश में नदियों के प्रदूषण मूल्यांकन के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक, जल गुणवत्ता निगरानी परिणामों के आधार पर, प्रदूषित नदी खंडों की लंबाई 311 थी.

वैसे यह भी देखा जाता रहा है कि, मानसून के दौरान बाढ़ के समय कचरा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसके कारण प्रदूषण को बढ़ाने वाले तत्व कई सारे इलाकों में फैल जाते हैं और अधिक संख्या में समुदायों और पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित करते हैं.

मानसून के मौसम में नदियां, तालाब और धरती के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचता है, जिससे जीवन का संतुलन बना रहता है. आमतौर पर मानसून का मौसम जल संसाधनों के पुनर्भरण का समय माना जाता है. हालांकि, पानी की बढ़ी मात्रा से कुछ प्रदूषण करने वाले तत्व अस्थायी तौर पर कम हो जाते हैं.

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण देश भर की कई नदियां उफान पर हैं. बाढ़ के कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. इसके अलावा, बाढ़ के कारण ढेर सारा प्लास्टिक का कचरा एक नदी से दूसरी नदियों में मिल जाती हैं. जिससे नदियां प्रदूषित हो जाती हैं. इतना ही नहीं बाढ़ के कारण मैदानी इलाकों में प्लास्टिक के कचरों का जमा होना पारिस्थितिक तंत्र को खतरा पैदा करता है. प्लास्टिक के एक जगह पर जमा होने से जल निकासी में समस्या उत्पन्न होती है.

पर्यावरणविद् ने कहा कि नदियों और पारिस्थितिकी तंत्र को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना सिर्फ एक पर्यावरणीय प्राथमिकता नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक सार्वजनिक सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए यह एक जरूरी कदम है. उन्होंने कहा कि बायोडिग्रेडेबल उत्पाद बाढ़ और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

नई दिल्ली: प्लास्टिक कचरा नदियों को प्रदूषित करता ही है, साथ ही समुद्री जीवन के लिए खतरा भी पैदा करता है. खासकर मानसून की बाढ़ से नदियों में प्लास्टिक का खतरा बढ़ने को लेकर पर्यावरणविद ने चिंता जताई है.

पर्यावरणविद के विचार

ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरण कार्यकर्ता बीएस वोहरा ने कहा कि, "लगातार बारिश के कारण देश भर में आई बाढ़ से जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. तत्काल नुकसान के अलावा, ये बाढ़ नदियों और बाढ़ के मैदानों में प्लास्टिक कचरे के प्रवाह और पुनर्वितरण को तेज कर रही है. यह न केवल मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र को दूषित करता है, बल्कि प्राकृतिक जल निकासी को भी बाधित करता है और भविष्य में बाढ़ की संभावना को बढ़ाता है.

उन्होंने कहा कि, प्लास्टिक कचरा, एक बार बाढ़ के मैदानों में जमा हो जाने पर, जल रास्तों में रुकावट पैदा कर सकता है. एक जगह प्लास्टिक के जमा होने मिट्टी खराब हो सकती. जिसके कारण जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंच सकता है.

यह स्थिति एक गहरे मुद्दे को दर्शाती है. जलवायु परिवर्तन, खराब शहरी नियोजन और अपशिष्ट प्रबंधन में कमी के कारण होता है. जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न के अधिक अनियमित और तीव्र होने के साथ, ऐसी घटनाएं और अधिक बार होने की संभावना है.

वोहरा ने इस बढ़ते संकट को कम करने के लिए एकीकृत समाधानों की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए कहा कि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना, प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों को बहाल करना, शहरी नियोजन में सुधार करना और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना जरुरी है. इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन सभी बुनियादी ढांचे और पर्यावरण नीतियों में शामिल होना चाहिए.

वोहरा ने कहा कि, इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और नागरिकों की भागीदारी की आवश्यकता है. प्लास्टिक प्रदूषण से हमारी नदियों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा करना केवल एक पर्यावरणीय प्राथमिकता नहीं है. यह दीर्घकालिक सार्वजनिक सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है.

पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा कि बाढ़ और प्लास्टिक प्रदूषण की दोहरी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकारी कार्रवाई और नागरिक भागीदारी, दोनों आवश्यक हैं.

उन्होंने कहा कि, सरकार को प्लास्टिक कचरे का उचित संग्रहण, सेग्रीगेशन और रीसाइक्लिंग सुनिश्चित करके अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए. अवैध डंपिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भी जरूरी है. इसके अलावा, जल निकासी सिस्टम को एडवांस करके और बाढ़ग्रस्त इलाकों में निर्माण को प्रतिबंधित करके शहरी नियोजन में सुधार किया जाना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि, आर्द्रभूमि और बाढ़ के मैदानों जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करने से अतिरिक्त वर्षा जल को अवशोषित करने और प्लास्टिक के जमाव को कम करने में मदद मिलेगी. पूर्व चेतावनी प्रणालियां, जन जागरूकता अभियान और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय नीति के प्रमुख घटक होने चाहिए."

नागरिकों की भूमिका की ओर इशारा करते हुए, वोहरा ने कहा कि, नागरिकों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है. व्यक्ति प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं. कचरे को स्रोत पर ही अलग कर सकते हैं और नालियों या नदियों में कचरा डालने से बच सकते हैं. स्थानीय सफाई अभियानों में भाग लेना, अवैध डंपिंग की सूचना देना और पर्यावरण जागरूकता फैलाना योगदान देने के सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके हैं.

सामुदायिक स्तर पर जिम्मेदार व्यवहार प्लास्टिक प्रदूषण और बाढ़ के जोखिमों को काफी हद तक कम कर सकता है. उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक जलवायु-प्रतिरोधी भविष्य के निर्माण के लिए सरकार और नागरिकों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है.

बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्टस का उल्लेख करते हुए, पर्यावरण कार्यकर्ता ने कहा, "बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्टस बाढ़ और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण रूप से मदद कर सकते हैं. पारंपरिक प्लास्टिक के विपरीत, ये जल्दी और स्वाभाविक रूप से सड़ जाते हैं, जिससे नालियों के जाम होने का जोखिम कम हो जाता है जो अक्सर शहरी बाढ़ का कारण बनते हैं. नदियों और बाढ़ के मैदानों में प्लास्टिक यूज को कम करके, ये पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा भी करते हैं और प्राकृतिक जल प्रवाह को बनाए रखते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, बायोडिग्रेडेबल विकल्प वन्यजीवों के लिए कम हानिकारक होते हैं और स्थायी उपभोग की आदतों को बढ़ावा देते हैं. हालांकि ये कोई एकमात्र समाधान नहीं हैं, लेकिन इनका व्यापक उपयोग पर्यावरणीय क्षति को काफी कम कर सकता है और व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन तथा जलवायु-प्रतिरोधी प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे ये सतत विकास रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं.

