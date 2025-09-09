ETV Bharat / bharat

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

हिमालयी राज्यों में बारिश के कहर के बीच एक ऐसी घटना का दावा किया है, जो शायद पहली बार घटी है और चिंताजनक है.

monsoon
हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 7:43 AM IST

15 Min Read
धीरज सिंह सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: क्या अब मानसून की हवाएं हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंच रही हैं? इस सवाल पर इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट ने इस तरह का दावा किया है. अभी तक यही कहा जाता है कि हिमालय भारत की दीवार है और ऐसा होना काफी मुश्किल है, लेकिन यदि ऐसा हो रहा है कि तो भविष्य के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है. इसी मुद्दे को ईटीवी भारत ने विस्तार से जानने का प्रयास किया. साथ ही ये भी जाना कि अगर ऐसा हो रहा है कि तो भविष्य के लिए ये कितना बड़ा खतरा है.

मौसम विभाग की मानें तो इस बार सेंट्रल हिमालय में पड़ने वाले उत्तराखंड, हिमाचल के अलावा वेस्टर्न हिमालय जैसे जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ पर्वतीय इलाकों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई है. इन इलाकों में इस बार संभावित से ज्यादा बरसात देखी गई है.

जानकारी देते हुए सीनियर साइंटिस्ट डीपी डोभाल. (ETV Bharat)

108 से लेकर 114 फीसदी तक ज्यादा बरसात दर्ज हुई: देहरादून मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस बार सेंट्रल हिमालय के साथ-साथ वेस्टर्न हिमालय में 108 से लेकर 114 फीसदी ज्यादा बरसात दर्ज की गई है. अगस्त का महीना बारिश के लिहाज से सबसे ज्यादा भारी रहा है. क्योंकि इस दौरान उत्तर भारत में मानसून ने अपना कहर बरपाया था. इससे सैकड़ों लोगों की जान भी गई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ.

अगस्त में ज्यादा बारिश का कारण: साइंटिस्ट अगस्त में उम्मीद से कई गुना ज्यादा बारिश होने का कारण इंडियन मॉनसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक साथ आना मानते हैं. देहरादून मौसम विभाग केंद्र के पूर्व मौसम निदेशक और वर्तमान में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई के हेड विक्रम सिंह भी उत्तराखंड में झमाझम हुई बारिश का यही कारण मानते हैं.

2013 में भी बने थे इसी तरह के हालात: विक्रम सिंह की मानें तो जलवायु परिवर्तन (Climate change) के चलते पिछले कुछ सालों से लगातार वेदर सिस्टम में कुछ अनोखे बदलाव देखने को मिल रहे हैं. साल 2013 में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जिसकी वजह से जून 2013 में प्रदेश में भारी बारिश हुई थी. पिछले साल जुलाई 2024 में भी इसी तरह की स्थिति उत्तराखंड में देखने को मिली थी. वहीं, इस बार साल 2025 में भी जुलाई से लेकर अगस्त तक इसी तरह के हालात देखने को मिले हैं.

@साइंटिस्ट मनीष मेहता
साइंटिस्ट मनीष मेहता का फेसबुक पोस्ट. (@DrManish Mehta)

हिमालयी राज्यों में इस वजह से हुई भारी बारिश: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई के हेड विक्रम सिंह के मुताबिक इस साल भी उत्तर भारत में खास कर सेंट्रल हिमालय में इंडियन मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिम विक्षोम) एक दूसरे से टकराए और इसी वजह से यहां पर उम्मीद से ज्यादा बरसात हुई.

ETV Bharat
बारिश मिलीमीटर में मापी गई है. (ETV Bharat)

पंजाब में आई बाढ़ की असल वजह: इंडियन मानसून और पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के एक साथ टकराने का मतलब अत्यधिक बारिश यानी उन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी. यही वजह है कि इस बार भी उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसका असर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बाढ़ के रूप में दिखा.

पहले ऐसा नहीं होता था. अभी तक जो वेदर सिस्टम बना हुआ था, उसके अनुसार दक्षिण-पश्चिम (South-West) में भारतीय मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है. वहीं उत्तर-पूर्व (North-East) में मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक आता है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश इस दौरान होती है.
- विक्रम सिंह, हेड, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र मुंबई -

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस: वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो वो सर्दियों में आता था. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में ज्यादातर बर्फबारी होती थी. इस बर्फबारी से नॉर्थ वेस्ट में हिमालय के ग्लेशियरों को पोषण मिलता है, लेकिन अब यहां मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं.

monsoon
क्या अब मानसून की हवाएं हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंच रही हैं? (ETV Bharat)

तो क्या तिब्बती पठार तक पहुंचा मानसून? कई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार इंडियन मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक साथ सेंट्रल हिमालय पर टकरा रहे हैं. इस वजह से बारिश की बहुत ज्यादा एक्टिविटी हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल रही है. वहीं इन्हीं चर्चाओं के बीच वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी एक रिसर्च डेलिगेशन ने बड़ा दावा किया है.

monsoon
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में जानिए. (ETV Bharat)

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट मनीष मेहता अपनी रिसर्च टीम के साथ लेह-लद्दाख के ज़ांस्कर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. मनीष मेहता ने अपनी रिसर्च से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की, जिसने सबका ध्यान खींचा है.

लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और तिब्बत के कोल्ड डेज़र्ट (शीत मरुस्थल) भी बह रही है. इस बार मानसून इतना तीव्र क्यों है, और IMD की इमेज भी साफ दर्शा रही है कि, मानसून हवाएं हिमालय को चीर कर तिब्बत की ओर जा रही हैं. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बिल्कुल शांत है, जो इस टाइम में मानसून को रिट्रीट करने में सहायक होता है.
- मनीष मेहता, वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट, वाडिया -

मनीष मेहता बताते हैं कि, हम सब जानते हैं कि गर्मी और वर्षा एक दूसरे के पूरक हैं. अगर गर्मी बढ़ेगी तो वर्षा भी बढ़ेगी. इन मानसूनी हवाओं और नमी की वजह से इस बार ग्लेशियर क्षेत्र में समय से पहले अच्छी बर्फबारी हो रही है, जो ग्लेशियर के लिए तो ठीक है, लेकिन हिमालय का नाजुक होना और ज्यादा बारिश को नहीं झेल सकता है, जिससे लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है. Monsoon का इंटेंसिफाई होने का एक कारण लानिनों का होना भी हो सकता है. इसके अतिरिक्त प्रदूषण, अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी इसको बढ़ा रहा है.

वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी विगत 10 वर्षों के ज़ांस्कर क्षेत्र में काम कर रहा है, पर कभी भी इतनी वर्षा एवं बर्फबारी यहां पर नहीं देखी. दो दिन 24 और 25 अगस्त को 100 mm से ज्यादा रेनफॉल व आधा फीट से ज़्यादा स्नोफॉल रिकॉर्ड हुआ. पारकचिक में आज रंग धूम में फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो गया. ग्लेशियर के लिए तो ये सब ठीक है, पर मानव के लिए खतरनाक है. इसलिए जो भी डेवलपमेंट का कार्य करना है सोच समझ कर करें. ये घटनाएं साल दर बढ़ती रहेंगी, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है.
- वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट डॉक्टर मनीष मेहता की फेसबुक पोस्ट -

वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट डॉक्टर मनीष मेहता ने यह सब रंग दुम 4015 MASL (Metres Above Sea Level) से अपनी वीडिया ग्लेशियोलॉजी टीम के साथ अनुभव करते हुए साझा किया है.

पूरी दुनिया में सबसे अलग है हिमालय: बीते तीस सालों से भी ज्यादा समय तक हिमालय क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखने वाले ग्लेशियर साइंटिस्ट डीपी डोभाल ने इस बारे में विस्तार से बताया. डीपी डोभाल की मानें तो पूरी दुनिया में हिमालय सबसे अलग है और इसे अलग बनाती है इसकी खासियत.

Research
हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! (@DrManish Mehta)

डीपी डोभाल के अनुसार हिमालय एक बेहद वृहद पर्वत श्रृंखला है, जिसकी कई खूबियां इसे पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं. हिमालय वैसे तो अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ है. भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2,400 किलोमीटर (1,500 मील) तक फैली हुई है. हिमालय का ये क्षेत्र बर्फ, जंगल और नदियों से भरा हुआ है. यही वजह है कि इसकी टोपोग्राफी और एलिवेशन में भी काफी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं.

monsoon crossed Himalayas
साइंटिस्ट मनीष मेहता. (@DrManish Mehta)

हिमालय की 90 चोटियां 7000 मीटर से ज्यादा ऊंची: डीपी डोभाल बताते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है. वहीं इस पर बनने वाले वेदर सिस्टम भी इतने ही कॉम्प्लिकेटेड (जटिल) हैं. पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय में मौजूद है. हिमालयी क्षेत्र में करीब 90 ऐसी चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से ज्यादा है. इतनी वृहद पर्वत श्रृंखला होने की वजह से इसकी टोपोग्राफिकल और क्लाइमेटिक भिन्नता होनी सामान्य सी बात है. हिमालय का एल्टीट्यूड वेरिएशन (ऊंचाई में भिन्नता) भी काफी ज्यादा है, जो कि 26 से लेकर 36 डिग्री तक जाती है.

साइंटिस्ट मनीष मेहता.
वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की टीम (@DrManish Mehta)

हिमालय के दो वेदर सिस्टम काम करते हैं: डीपी डोभाल बताते हैं कि हजारों किलोमीटर में फैली हिमालय जैसी वृहद पर्वत श्रृंखला का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में ग्लेशियर और रिजर्व वाटर हैं. लेकिन हिमालय के इन बर्फीले पर्वतों को कौन पोषण देता है और इनके मॉइस्चर (नमी) सोर्स क्या हैं और इसे पानी बर्फ इत्यादि कहां से मिलता है, इसकी भी एक गजब कहानी है.

हिमालय में मॉइस्चर के दो सोर्स: डीपी डोभाल बताते हैं कि हिमालय के दो महत्वपूर्ण मॉइस्चर सोर्स हैं. पहला इंडियन मॉनसून, जो जून से लेकर सितंबर तक हिंद महासागर की गर्म हवाओं के साथ हिमालय से टकराता है. यह पूरे हिमालय क्षेत्र में बरसात के लिए जिम्मेदार होता है. इसके अलावा हिमालय का दूसरा महत्वपूर्ण मॉइस्चर सोर्स है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि भूमध्य सागर कैस्पियन सी (Sea) से लो प्रेशर हवाओं के साथ उठकर हिमालय की ओर आता है, सर्दियों में बर्फबारी करता है.

गर्मियों के समय आने वाला वेदर सिस्टम इंडियन मॉनसून होता है. सर्दियों में जो आता है, वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है. यही दोनों वेदर सिस्टम हिमालय को पोषण देते हैं और बारिश व बर्फबारी करते हैं. गर्मियों में आने वाले इंडियन मॉनसून से हिमालय के ज्यादातर निचले इलाकों में बारिश होती है. यह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पता है. वैसे दो हजार मीटर से ऊपर जाने पर यह बर्फबारी करता है. वहीं इसके विपरीत सर्दियों में आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरी तरह से बर्फबारी के लिए जिम्मेदार होता है. इससे हमारे बर्फीली चोटियों में बर्फबारी होती है.
- डीपी डोभाल, वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट -

हिमालय की चोटियां को पार नहीं कर पाता इंडियन मॉनसून: वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉ. डीपी डोभाल बताते हैं कि इंडियन मॉनसून हिंद महासागर से उठकर बंगाल की खाड़ी होते हुए हिमालय से टकराते हैं, लेकिन हिमालय की चोटियां ज्यादा ऊंची होने के कारण ये यह हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं और ईस्टर्न साइड से हिमालय से टकराते हुए आगे बढ़ती हैं. कुल मिलाकर कहा जाए तो हिमालय के पैरेलल (समानांतर) सेंट्रल हिमालय से होते हुए जितना संभव होता है, उतना वेस्टर्न हिमालय (पश्चिमी हिमालय) की ओर चला जाता है.

भारत और तिब्बत के बीच बैरियर का काम करता हिमालय:

बचपन से ही हम सबको बताया जाता है कि हिमालय, भारत और तिब्बत के लिए एक बैरियर का काम करता है. आज तक भी यही देखा जाता था कि मानसून हिमालय से टकराकर पूरी तरह से अपने ही देश में बरस जाता था. यही हमारे देश में पानी की जरूरत को पूरा करता है.
- डीपी डोभाल, वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट -

गड़बड़ाने लगा हिमालय का वेदर सिस्टम: वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्योंकि सर्दियों में आते हैं. यह हमारे बर्फीली चोटियों को और अधिक पोषण देता है. ऐसा ही कई सदियों से देखा जा रहा है और यही वेदर सिस्टम हिमालय में काम करता है, लेकिन अब जिस तरह के क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, उससे यह वेदर सिस्टम गड़बड़ाने लगा है.

ग्लोबल वार्मिंग ने बदला बारिश का पैटर्न और एरिया: ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर प्रेसिपिटेशन यानी बारिश पर पड़ा है. डीपी डोभाल बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार देखा जा रहा है कि बरसात का पैटर्न लगातार बदल रहा है. केवल रेनफॉल पैटर्न ही नहीं बल्कि रेनफॉल एरिया भी लगातार बदल रहा है.

साइंटिस्ट मनीष मेहता.
हिमालय को पार कर तिब्बत तक चला गया मॉनसून, (@DrManish Mehta)

डीपी डोभाल ने अपने अध्ययन में देखा था कि बरसात निचले इलाकों में होती है. ऊंचाई वाले इलाकों में बरसात नहीं होती है. वहां पर ड्रेजिंलिंग यानी पानी का छिड़काव जैसी हल्की बारिश होती थी. उससे और ऊंचाई वाली जगह पर केवल बर्फबारी होती थी. लेकिन अब रेनफॉल एरिया लगातार बढ़ा है. जहां पर पहले ड्रेजिंलिंग होती थी, वहां पर तेज बारिश हो रही है. जहां पर केवल स्नोफॉल होता था, वहां पर आज ड्रेजिंलिंग हो रही है. यही वजह है कि इसके भौगोलिक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं. पहले ग्लेशियर के ऊपर बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश हो रही है. इसीलिए ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं.

Manish Mehta Research
हिमालय रीजन में बदल रहा बारिश का पैटर्न (@DrManish Mehta)

हिमालय को पार कर तिब्बत तक पहुंच रहा है मानसून: ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी डोभाल बताते हैं कि उन्होंने काफी लंबे समय तक हिमालय में काम किया है. उन्होंने आज तक यही देखा और पढ़ा है कि मानसून हिमालय को पार नहीं कर पाता है. मॉनसून पूरी तरह से भारतीय सीमा में बरस कर हिमालय की बर्फीली चोटियों के पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में नदियों के द्वारा पूरे देश को खींचने का काम करता है, लेकिन पर्यावरणीय बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए हो रहे बदलावों के चलते मानसून के तिब्बत पहुंच जाने के दावे को उन्होंने पूरी तरह से नकारा नहीं है.

Manish Mehta Research
मानसून कभी हिमालय को क्रॉस नहीं करता था. (@DrManish Mehta)

उन्होंने कहा कि यदि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की टीम फील्ड में इस समय रिसर्च कर रही है और उन्होंने दावा किया है कि मानसून हिमालय को लांघकर तिब्बत पहुंच गया है तो उन्होंने कुछ तथ्यों और डाटा के आधार पर ही दावा किया होगा.

इस बात की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने समय से पहले आ गया है और भारतीय मानसून के साथ इसके टकराने से हो सकता है मानसूनी हवाएं और अधिक ऊंचाई तक ट्रैवल कर रही होंगी, जिन्होंने हिमालय की चोटियों को लांघ दिया हो.
- डॉक्टर डीपी डोभाल, वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट -

हिमालय को लांघ कर तिब्बत पहुंचे मानसून के क्या हो सकते हैं असर: जिस तरह से बताया जा रहा है कि मानसून अब हिमालय के बैरियर को पार कर तिब्बत पहुंच रहा है और यह बेहद अनोखी घटना है. लिहाजा इसके भविष्य पर किस तरह के असर पड़ेंगे, इसको लेकर के भी हमने शोधकर्ताओं से जानकारी ली.

जिस पर वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी डोभाल का कहना है कि

अगर इस तरह से होता है तो निश्चित तौर से इसके हिमालय पर बेहद घातक असर देखने को मिलेंगे. जिस तरह से लगातार ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, अगर ऐसा होता रहा तो ग्लेशियरों की पिघलने की रफ्तार और अधिक बढ़ जाएगी. इसका ग्लोबल वार्मिंग पर असर पड़ेगा. ग्लोबल वार्मिंग और अधिक तेजी से होने लगेगी. हिमालय के इकोसिस्टम पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा.
- डॉक्टर डीपी डोभाल, वरिष्ठ ग्लेशियर साइंटिस्ट -

उन्होंने कहा कि जिस तरह से रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है और हमारे हिमालय की घाटियों में मिलियन टन सेडिमेंट (प्राकृतिक रूप से टूट फूट के जमा होने वाला पदार्थ) भरा पड़ा है. ऐसे में यदि ऊपर भारी बारिश होती है तो यह मलबा पूरी तरह से घाटियों में नीचे तबाही मचा सकता है.

इसके अलावा 2000 मीटर के ऊपर ट्री लाइन को भी काफी नुकसान होगा. ट्री लाइन के ऊपर बुग्याल, जो मिडिल हिमालय में देखने को मिलते हैं, यहां पर भी पेड़ न होने की वजह से जमीन की पकड़ काफी ढीली होती है. अगर यहां पर तेज बारिश होती है तो बड़ी संख्या में हायर हिमालय में भूस्खलन होंगे और यही घटनाएं इस बार भी देखने को मिली है.

