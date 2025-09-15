ETV Bharat / bharat

मुंबई में चलती मोनोरेल में आई खराबी; 17 यात्रियों को बचाया गया

पिछले महीने भारी बारिश के दौरान शहर में अलग-अलग स्थानों पर दो मोनोरेल ट्रेनें फंस गईं, जिससे सैकड़ों यात्रियों को बचाया गया.

मोनोरेल के संचालन के लिए जिम्मेदार महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमएमओसीएल) से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका.

अधिकारी ने बताया कि फंसे हुए यात्रियों को लगभग 45 मिनट बाद बचा लिया गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं. और किसी को भी चोट नहीं आई है. यात्रियों को दूसरी मोनोरेल ट्रेन में स्थानांतरित कर दिया गया है.

मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक नगर निगम अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह 7.16 बजे किसी "तकनीकी खराबी" के कारण हुई.

मुंबई: अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह मुंबई में एक मोनोरेल ट्रेन "तकनीकी खराबी" के कारण पटरी पर अचानक रुक गई, जिसके बाद उसमें सवार 17 यात्रियों को बचा लिया गया. उन्होंने बताया कि यह घटना वडाला में एंटॉप हिल बस डिपो और जीटीबीएन मोनोरेल स्टेशन के बीच हुई.

बता दें कि तकनीकी खराबी की वजह से एंटॉप हिल के पास मोनो रेल रास्ते में ही रुक गई. इसके बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई. इसके बाद कम से कम 17 यात्रियों को बाहर निकाला गया और उन्हें दूसरी मोनो रेल में बैठाया गया।

गौर करें तो महाराष्ट्र में बारिश फिर मुसीबत बन गई है. रविवार देर रात से ही प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है. इस बीच, मुंबई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव भी हो गया है. सोमवार सुबह किंग्स सर्कल इलाके में सड़कें नहर बनी नजर आईं. इसी बीच ये मुसीबत सामने आ गई.

सोमवार की सुबह भी मुंबई वालों के लिए बारिश वाली सुबह रही. शहर और उपनगरों के निचले इलाकों में जलभराव हो गया. दफ्तरों के व्यस्त समय में यातायात ठहर सा गया. रविवार रात भर और सुबह हुई भारी बारिश के बाद मध्य रेलवे मार्ग पर कुर्ला स्टेशन और पश्चिमी रेलवे नेटवर्क पर बांद्रा स्टेशन पर पटरियों पर पानी भर गया. लोकल ट्रेनें कुछ देरी से चल रही हैं और यात्रियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.