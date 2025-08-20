मुंबई: मुंबई में मूसलाधार बारिश के बीच मंगलवार शाम एलिवेटेड ट्रैक पर, यात्रियों से खचाखच भरी दो मोनोरेल ट्रेन फंस गई थीं, जिसके बाद 782 यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया गया. यात्रियों की सुरक्षित निकासी पर लोगों ने खुशी जताई है.

बचाव अभियान में शामिल एक अधिकारी ने मंगलवार देर रात बताया कि एहतियात के तौर पर दमकल कर्मियों ने जमीन पर गद्दे बिछा दिये थे, ताकि मोनोरेल ट्रेन से किसी यात्री के कूदने की स्थिति में उसे कहीं चोट न आए. हालांकि इसकी नौबत नहीं आई. उन्होंने बताया कि बचाव दल ने यात्रियों को बाहर निकालने के लिए खिड़कियां तोड़ दीं और ट्रेन के दरवाजे खोल दिए थे.

बारिश में मोनोरेल में फंसे सैकड़ों यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया. (ETV Bharat)

बीतते 24 घंटों से मुंबई और उसके उपनगरों में भारी बारिश हो रही थी. अब फिलहाल बारिश थम गई है. हालांकि मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

बता दें कि भारी बारिश और मोनो रेल में तकनीकी खराबी के कारण चेंबूर और भक्ति पार्क स्टेशनों के बीच मोनोरेल को बंद कर दिया गया था. इस दौरान दो मोनोरेल में सैकड़ों यात्री फंस गए थे. लेकिन सब कुछ सामान्य हो गया है. इसी दौरान 782 यात्रियों को मोनोरेल से सुरक्षित निकाल लिया गया.

मोनोरेल से अब दमकल विभाग द्वारा एक-एक करके यात्रियों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया. इस दौरान यात्री कोच का शीशा तोड़कर कुछ पैसेंजरों को निकाला गया.

गौर करें तो भारी बारिश और जलजमाव के बीच चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच किसी तकनीकी खराबी के कारण एक मोनोरेल फंस गई थी. एमएमआरडीए, दमकल विभाग और नगर निगम जैसी सभी एजेंसियां मौके पर बचाव कार्य में लग गई हैं. इस तरह से सभी यात्रियों को वहां से निकाल लिया गया.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल साइट X पर पोस्ट किया है. "सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा. मैं सभी से शांत रहने का अनुरोध करता हूं. मैं एमएमआरडीए आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस और सभी एजेंसियों के संपर्क में हूं. इस घटना के कारणों की भी जांच की जाएगी."

इस बचाव कार्य में बृहन्मुंबई नगर निगम की मुंबई दमकल इकाई के साथ ही नगर निगम की चिकित्सा टीम ने भी काफी सहयोग किया.