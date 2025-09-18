ETV Bharat / bharat

20 सितंबर से अगले आदेश तक मोनोरेल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद, 8 नई स्वदेशी मोनोरेल मुंबई पहुंचीं

Published : September 18, 2025 at 10:28 PM IST

मुंबई: मुंबई मोनोरेल सेवा सोमवार 20 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि इंजीनियरिंग और तकनीकी सुधार के लिए इस मोनोरेल सेवा को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है. बता दें कि मोनोरेल में कई तकनीकी समस्याएं आने पर यात्रियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था. इसको लेकर एमएमआरडीए ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से इस सेवा को बंद करने और बड़े पैमाने पर रखरखाव व सुधार कार्य करने का निर्णय लिया गया है. एमएमआरडीए ने कहा है कि लगातार तकनीकी समस्याओं, यात्री सुरक्षा की चिंताओं और परिवहन प्रणाली को अपग्रेड करने की आवश्यकता के कारण यह निर्णय लिया गया है. तकनीकी कार्य तीन चरणों में किया जाएगा

अधिकारियों ने बताया कि यह तकनीकी कार्य तीन चरणों में किया जाएगा. एमएमआरडीए महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा, "मोनोरेल का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा. इससे यात्रियों को भविष्य में सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा." सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि मोनोरेल रूट पर पहली बार सीबीटीसी यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे ट्रेनें और भी सुरक्षित हो जाएंगी. उनकी आवृत्ति में सुधार होगा और यात्रा के दौरान खराबी की संभावना कम हो जाएगी.