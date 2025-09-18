20 सितंबर से अगले आदेश तक मोनोरेल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद, 8 नई स्वदेशी मोनोरेल मुंबई पहुंचीं
मुंबई मोनोरेल सेवा 20 सितंबर से अस्थायी रूप से बंद रहेगी. इस दौरान उसमें तकनीकी कार्य किए जाएंगे.
Published : September 18, 2025 at 10:28 PM IST
मुंबई: मुंबई मोनोरेल सेवा सोमवार 20 सितंबर से अनिश्चित काल के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि इंजीनियरिंग और तकनीकी सुधार के लिए इस मोनोरेल सेवा को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है.
बता दें कि मोनोरेल में कई तकनीकी समस्याएं आने पर यात्रियों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था. इसको लेकर एमएमआरडीए ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से इस सेवा को बंद करने और बड़े पैमाने पर रखरखाव व सुधार कार्य करने का निर्णय लिया गया है.
एमएमआरडीए ने कहा है कि लगातार तकनीकी समस्याओं, यात्री सुरक्षा की चिंताओं और परिवहन प्रणाली को अपग्रेड करने की आवश्यकता के कारण यह निर्णय लिया गया है.
तकनीकी कार्य तीन चरणों में किया जाएगा
अधिकारियों ने बताया कि यह तकनीकी कार्य तीन चरणों में किया जाएगा. एमएमआरडीए महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा, "मोनोरेल का बड़े पैमाने पर नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा. इससे यात्रियों को भविष्य में सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा."
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि मोनोरेल रूट पर पहली बार सीबीटीसी यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे ट्रेनें और भी सुरक्षित हो जाएंगी.
उनकी आवृत्ति में सुधार होगा और यात्रा के दौरान खराबी की संभावना कम हो जाएगी.
आठ ट्रेनें मुंबई पहुंच चुकी हैं
एमएमआरडीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में चल रही चार मोनोरेल ट्रेनें पूरी तरह से विदेशी निर्मित हैं. इन्हें मलेशिया से लाया गया है. जबकि नई संचालित ट्रेनें पूरी तरह से स्वदेशी हैं. इन्हें मेक-इन-इंडिया पहल के तहत हैदराबाद की एक फैक्ट्री में बनाया गया है. 10 स्वदेशी ट्रेनें जल्द ही मुंबईवासियों की सेवा में शामिल होंगी. इनमें से आठ ट्रेनें मुंबई पहुंच चुकी हैं, जबकि बाकी दो ट्रेनें अभी हैदराबाद स्थित फैक्ट्री में हैं.
एमएमआरडीए ने कहा है कि वे जल्द ही मुंबई आएंगी. डॉ. संजय मुखर्जी ने कहा, "नई स्वदेशी ट्रेनों के डिब्बों में 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे, दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें, मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, बहुभाषी डिजिटल डिस्प्ले और आधुनिक इंटीरियर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं."
पुराने रैक अपग्रेड होंगे
ये सभी आधुनिक सुविधाएं पुराने रैक में उपलब्ध कराई जाएंगी. ये पुराने रैक भी नए रैक जितने ही सुरक्षित और आरामदायक होंगे. स्टेशनों और पूरे बुनियादी ढांचे को भी अपग्रेड किया जाएगा."
सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए, प्रत्येक कोच में अग्नि सुरक्षा प्रणालियां और आपातकालीन उपकरण लगाए जाएंगे. साथ ही, रेलवे के कामकाज पर नज़र रखने के लिए इवेंट रिकॉर्डर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और बियरिंग तापमान मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा.
एमएमआरडीए का कहना है, "इन कार्यों के लिए मोनोरेल सेवा कुछ महीनों के लिए बंद रहेगी. इससे मुंबईकरों को कुछ हद तक असुविधा होगी. लेकिन इन सुधारों से मुंबईकरों को एक ऐसी मोनोरेल मिलेगी जो तेज़, सुरक्षित और यात्रियों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी."
