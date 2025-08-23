शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला में हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते हैं. शहर में कई जगहों पर इन आवारा कुत्तों के कारण लोग परेशान हैं. ये कुत्ते कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं. इनका रिकॉर्ड रखना नगर निगम प्रशासन के लिए भी मुश्किल हैं, लेकिन अब नगर निगम शिमला ने इसका हल ढूंढ लिया है. नगर निगम शिमला अब इन कुत्तों को डिजिटल पहचान देगा. ऐसा करने वाला शिमला उत्तर भारत का पहला शहर होगा.

शिमला नगर निगम की आवारा कुत्तों की पहचान और निगरानी के लिए नई और आधुनिक पहल 15 अगस्त से शुरू हो चुकी है. शिमला शहर के सभी 34 वार्डों में हर आवारा कुत्ते को स्मार्ट कॉलर, क्यूआर कोड और जीपीएस ट्रैकर से लैस किया जाएगा. इस तकनीक से न केवल उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी बल्कि उनकी संख्या और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी तुरंत उपलब्ध होगी. डॉग बाइट की घटनाओं पर नियंत्रण, टीकाकरण की मॉनिटरिंग और शहर की सुरक्षा सब कुछ इस कदम से आसान हो जाएगा. इससे ये पहचाने में आसानी होगी कि कौन सा कुत्ता कौन से वार्ड का है और कहां कहां घूम रहा है. ये सब चुटकियों में पता चल जाएगा.

सुरेंद्र चौहान, मेयर नगर निगम (ETV Bharat)

इस अभियान में कुत्तों का टीकाकरण और स्टरलाइजेशन भी किया जाएगा. साथ ही उनका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इसमें ये दर्ज होगा कि किस कुत्ते का ऑपरेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है या नहीं. इससे भविष्य में डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने और आक्रामक कुत्तों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी. बार-बार काटने वाले कुत्तों को विशेष डॉग हट टुटीकंडी में शिफ्ट किया जाएगा. यहां उनकी देखभाल अलग से होगी, ताकि लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे और कुत्तों की निगरानी भी की जा सके. यह तकनीक न केवल कुत्तों की स्वास्थ्य निगरानी करेगी, बल्कि इंसानों और पशुओं दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

कुत्तों के गले में दिखेगा स्मार्ट कॉलर में होगा क्यूआर कोड (ETV Bharat)

स्मार्ट कॉलर कैसे काम करेगा?

नगर निगम के वेटनरी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉ. राहुल नेगी बताते हैं कि 'हर कॉलर में एक यूनिक QR कोड और GPS ट्रैकर लगा होगा. QR कोड को स्कैन करते ही उस कुत्ते की पूरी जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी. वहीं GPS ट्रैकिंग से निगम को रियल टाइम में कुत्तों की लोकेशन का पता चल सकेगा.'

स्मार्ट कॉलर में होगा क्यूआर कोड (ETV Bharat)

QR कोड और जीपीएस की भूमिका

राहुल नेगी ने बताया कि 'इस QR कोड के जरिए हर कुत्ते को यूनिक डिजिटल आईडी मिलेगी. मोबाइल से स्कैन करने पर कुत्ते की उम्र, नस्ल, स्वास्थ्य, टीकाकरण, नसबंदी का रिकॉर्ड, व्यवहार संबंधी नोट्स (आक्रामक/शांत) सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी. QR कोड को मेटल-बेस्ड बनाया गया है, ताकि यह बारिश, बर्फबारी या धूप से खराब न हो. हर कुत्ते की लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी. पता चलेगा कि कौन सा कुत्ता किस वार्ड में घूम रहा है. अगर कोई कुत्ता अपने वार्ड से बाहर जाता है तो तुरंत जानकारी मिलेगी. आक्रामक कुत्तों की पहचान कर समय रहते एक्शन लिया जा सकेगा.'

कुत्तों का रहेगा पूरा रिकॉर्ड (ETV Bharat)

इस अभियान में न सिर्फ कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के तहत लाया जाएगा, बल्कि उनका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इससे यह जानकारी सुरक्षित रहेगी कि किस कुत्ते का ऑपरेशन हुआ है, किसे टीका लगा है और वह किस वार्ड का है. भविष्य में आक्रामक कुत्तों को चिन्हित कर विशेष डॉग हट टुटीकंडी में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि लोगों की सुरक्षा और कुत्तों की निगरानी दोनों बनी रहे.-सुरेंद्र चौहान,मेयर शिमला

क्या होंगे इसके फायदे

1. पहचान आसान: हर कुत्ते की यूनिक डिजिटल आईडी होगी.

2. स्वास्थ्य निगरानी: टीकाकरण और इलाज का रिकॉर्ड हमेशा उपलब्ध रहेगा.

3. सुरक्षा: GPS ट्रैकिंग से आक्रामक कुत्तों को समय रहते पकड़ा जा सकेगा.

4. लोगों की सुरक्षा: डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगेगी.

क्या होंगे फायदे (ETV Bharat)

500 कुत्तों का हुआ टीकाकरण

सुरेंद्र चौहान ने कहा कि 'शिमला नगर निगम के 34 वार्डों में करीब 7000 आवारा कुत्तों का अनुमान है. अभी हम पहले चरण में 3000 कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी करेंगे. अब तक अलग-अलग वार्डों में 500 से अधिक कुत्तों का टीकाकरण हो चुका है. अलग-अलग ग्रुप्स में नगर निगम की टीमें वार्डों में जा रही हैं. अभियान के लिए विशेष टीमें अलग-अलग वार्डों में तैनात हैं. महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली से आए एक्सपर्ट भी इस अभियान में शामिल हैं. हमारे पास शनिवार को स्मार्ट कॉलर पहुंचे हैं. टीकाकरण के साथ साथ अब आवारा कुत्तों को स्मार्ट कॉलर भी पहनाई जाएंगी. इससे कुत्तों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होगी. '

शिमला के डीडीयू में डॉग बाइट के मामले (ETV Bharat)

क्यों पड़ी डिजिटल पहचान की जरूरत

शिमला में पिछले कई सालों से डॉग बाइट की घटनाएं चिंता का विषय रही हैं. हर साल सैकड़ों लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं, खासकर बच्चे और बुज़ुर्ग. कई बार आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है. आवारा कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन्होंने इस समस्या को लेकर ध्यान खींचा है. ​​​​​​​इसी साल ढली में एक स्कूली बच्चे को आवारा कुत्ते ने लहूलुहान किया था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था. टूटीकंडी में आवारा कुत्ते के हमले में स्कूली छात्र डंगे से गिर गया था. शोघी में आवारा कुत्तों के हमले के दौरान एक लड़की घर की छत्त से नीचे गिर गई थी. इससे उसकी मौत हो गई थी. आईजीएमसी और डीडीयू अस्पतालों के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले छह महीनों में ही 1,000 से ज़्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं. नगर निगम के वेटनरी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि 'पिछले छह महीनों में शिमला के आईजीएमसी में 400 से अधिक और डीडीयू अस्पताल में 387 से अधिक मामले सामने आए हैं.'

हिमाचल में डॉग बाइट केस ETV Bharat (ETV Bharat)

शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा ने कहा, 'आवारा कुत्तों को वैक्सीन लगाने के लिए शिमला नगर निगम ने महा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा रहा है. अब कुत्तों को ट्रैक करने के लिए उनके गले में क्यूआर कोड का बैंड लगाया जाए जाएगा, जिससे कुत्ते की लोकेशन का आसानी से पता लग जाएगी. उसकी हिस्ट्री भी मिल जाएगी. यह बैंड अलग-अलग रंग के होंगे और जो सबसे खतरनाक एग्रेसिव कुत्ते होंगे, उनके गले में लाल रंग के बैंड लगाए जाएंगे, ताकि लोग उससे दूर रहे ओर उसे छेड़ें न. लाल के अलावा येलो, पिंक बैंड कुत्तों को लगाए जाएंगे. इस अभियान से शिमला शहर में कितने आवारा कुत्ते हैं, उसकी जानकारी भी नगर निगम के पास रहेगी'.

हिमाचल में स्ट्रे डॉग्स का आतंक

हिमाचल प्रदेश में 68,121 स्ट्रे डॉग्स हैं. वहीं, स्ट्रे डॉग्स द्वारा लोगों को काटने की घटना में साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) पोर्टल के आंकड़ों पर नजर डाले तो हिमाचल में साल 2022 में 15935, साल 2023 में 21096, 2024 में 22909 और 2025 जनवरी तक 2135 लोगों को कुत्तों ने काटा है. वहीं, रेबीज से मौत का आंकड़ा देखें तो साल 2022 में एक की मौत, 2023 में एक की मौत और 2024 में तीन लोगों की रेबीज से मौत हुई है.

रेबीज से मौत के मामले (ETV Bharat)

शिमला इस तकनीक को अपनाने वाला उत्तर भारत का पहला शहर बन जाएगा. इससे न केवल कुत्तों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, बल्कि आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों को चिन्हित कर उनसे निपटने में भी आसानी होगी.

