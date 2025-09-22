ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की खारिज की याचिका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईसीआईआर (प्राथमिकी के समकक्ष) रद्द करने की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज कर दी गई थी.

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, "हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे."

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि आरोप यह है कि यह आपको उपहार के रूप में दिया गया था और कुछ भी साबित नहीं हुआ है. बेंच ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में, याचिकाकर्ता को आरोप को स्वीकार करना होगा, और कहा कि अदालत इस बात को समझती है कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है.

बेंच ने कहा कि मान लीजिए कि वे दो बहुत करीबी दोस्त हैं और अब अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देता है, तो अंततः अगर यह पाया जाता है कि दूसरा व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है, तो यह बहुत मुश्किल है.

रोहतगी ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल इस व्यक्ति के संपर्क में आई थी, और उसने कभी उससे पैसे देने के लिए नहीं कहा. उन्होंने आगे कहा कि वह उससे इसलिए मिली क्योंकि वह एक फिल्म स्टार है, और किसी ने उसका उससे परिचय कराया था.