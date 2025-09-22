सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की खारिज की याचिका, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है.
By Sumit Saxena
Published : September 22, 2025 at 4:13 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईसीआईआर (प्राथमिकी के समकक्ष) रद्द करने की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका खारिज कर दी गई थी.
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, "हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे."
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि आरोप यह है कि यह आपको उपहार के रूप में दिया गया था और कुछ भी साबित नहीं हुआ है. बेंच ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में, याचिकाकर्ता को आरोप को स्वीकार करना होगा, और कहा कि अदालत इस बात को समझती है कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है.
बेंच ने कहा कि मान लीजिए कि वे दो बहुत करीबी दोस्त हैं और अब अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देता है, तो अंततः अगर यह पाया जाता है कि दूसरा व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है, तो यह बहुत मुश्किल है.
रोहतगी ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल इस व्यक्ति के संपर्क में आई थी, और उसने कभी उससे पैसे देने के लिए नहीं कहा. उन्होंने आगे कहा कि वह उससे इसलिए मिली क्योंकि वह एक फिल्म स्टार है, और किसी ने उसका उससे परिचय कराया था.
बेंच ने कहा कि याचिका वापस ली जा सकती है और याचिकाकर्ता उचित चरण में अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. रोहतगी ने अनुरोध किया कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टिप्पणियां रद्द करने वाली याचिका के निपटारे तक ही सीमित थीं.
वकील सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर याचिका में जैकलीन फर्नांडीज ने हाई कोर्च के तीन जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें धनशोधन मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में जैकलीन फर्नांडीज आरोपी हैं और जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई थीं. दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.
ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और DGCA से जवाब मांगा