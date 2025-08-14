ईटानगर/तेजपुर: भारत 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. ऐसे में आज हम देश के एक ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी का जिक्र करेंगे, जिन्हें लोग शायद आज भूल गए हैं. हम बात कर रहे हैं मोजे रीबा के बारे में. मोजे अरुणाचल प्रदेश के दारिंग गांव के रहने वाले थे.

भारत की आजादी के 78 साल बाद भी, मोजे रीबा की देश की आजादी के लिए उनके संघर्ष कहानी के बारे में अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के पार ज्यादातर लोग अनजान ही हैं. फिर भी, सुदूर पश्चिमी सियांग जिले में उन्हें एक अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किया जाता है. जिन्होंने आदिवासी इलाकों में आजादी का बिगुल फूंका. यहीं पहली बार तिरंगा फहराया.

मोजे रीबा की दुर्लभ तस्वीर (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

साल 1890 में दारिंग गांव में गामो रीबा के घर जन्मे मोजे एक पारंपरिक आदिवासी परिवार में पले-बढ़े. जब वर्तमान अरुणाचल प्रदेश ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत असम के एक हिस्से के रूप में प्रशासित था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा असम में स्थित सदिया के पास प्राप्त की. सदिया उस समय ब्रिटिश प्रशासन और मिशनरी गतिविधियों के केंद्र के तौर पर जाना जाता था.

इस समय उनकी सबसे छोटी बेटी जेमेन रीबा राजीव गांधी विश्वविद्यालय में संकाय सदस्य हैं. उन्होंने याद करते हुए कहा कि, उनके पिता स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे. गन्ने के व्यापार के लिए सदिया, डिब्रूगढ़ और अन्य शहरों की अपनी यात्राओं के दौरान, उन्हें ब्रिटिश शासन के बारे में पता चला और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुना. महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव और गोपीनाथ बोरदोलोई की बढ़ती लोकप्रियता से उनका झुकाव आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ.

1920 में, एडवोकेट ललित हजारिका के मार्गदर्शन में मोजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन के तौर-तरीके सीखे. उन्होंने देश की आजादी के लिए कई विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया. 1930 में, पासीघाट में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान, उन्हें अन्य कांग्रेस सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. उसी साल बाद में, उन्हें उत्तर-पूर्वी सीमांत क्षेत्र (NEFT) के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. 15 अगस्त 1947 को, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दीपा गांव में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रच दिया.

अरुणाचल प्रदेश के मोजे रीबा स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे (ETV Bharat)

साल 1942 में भारत छोड़ों आंदोलन के दौरान मोजे रीबा ने पहाड़ी इलाकों में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का संदेश फैलाया. उन्होंने इस दौरान आदिवासी समुदायों से संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने दारिंग गांव में एक कांग्रेस शिविर स्थापित किया, जो एक साहसिक कदम था. वह इसलिए क्योंकि अंग्रेज सीमावर्ती इलाकों में राजनीतिक गतिविधियों को खतरनाक मानते थे. इसी आधार पर, उन्होंने और उनके सहयोगियों ने बैठकें आयोजित कीं, जागरूकता फैलाई और जबरन मजदूरी तथा अन्य शोषणकारी औपनिवेशिक उपायों का विरोध किया.

मोजे रीबा देश की आजादी के लिए काफी काम किया (ETV Bharat)

स्वतंत्रता के बाद, मोजे रीबा ने अपने समुदाय का नेतृत्व जारी रखा. उन्होंने पारंपरिक आदिवासी परिषद, बोगम-बोकार केबांग, के चार बार अध्यक्ष चुने गए. उन्होंने दीपा, सिलापाथर और लिकाबाली में महत्वपूर्ण अधिवेशनों की अध्यक्षता की और आधुनिक, लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं के साथ परंपरा का संतुलन बनाने का प्रयास किया.

