'अगर युद्ध आपके गर्व...', पीएम मोदी के ट्वीट से बौखलाए पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी
प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ बौखला गए हैं. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दी ऐसी प्रतिक्रिया.
Published : September 29, 2025 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली : एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी एशिया कप 2025 ट्रॉफी के साथ लापता होने के बाद इस समय एक बड़े विवाद में हैं. इस बढ़ती चर्चा और शोरगुल के बीच नकवी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर' वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी.
दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत की रोमांचक पांच विकेट की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आठ टीमों के टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई दी, जिसमें टीम अपराजित रही. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही है - भारत जीत गया! हमारे क्रिकेटरों को बधाई."
बता दें कि इस साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (POK) में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया.
भारतीय खेमे पर लगाए आरोप
प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट से नकवी बौखला गए. उन्होंने कहा कि पीएम को युद्ध का जिक्र नहीं करना चाहिए था. हालांकि, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी खुद ही क्रिकेट में राजनीति को बार-बार लाते रहे हैं. अब जबकि वह घिरते नजर आ रहे थे, तब उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी कर दी. उन्होंने उलटे पीएम मोदी पर 'खेल भावना' से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है.
नकवी ने अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, "अगर युद्ध गर्व का पैमाना था, तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों अपमानजनक हार पहले ही रिकॉर्ड है. कोई भी क्रिकेट मैच सच्चाई को दोबारा नहीं लिख सकता. युद्ध को खेलों में घसीटना हताशा को उजागर करता है और खेल भावना का अपमान करता है."
भारत का नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार
बता दें कि पाकिस्तान सरकार के गृह मंत्री नकवी भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को खिताब देने वाले थे. लेकिन भारत ने मोहसिन के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. नकवी ने अपनी जिद के चलते मैच के बाद अवार्ड देने का मौका किसी और को नहीं दिया. उलटे स्टेज पर ड्रामा किया और वहां से कप लेकर चलते बने. नतीजतन, प्रेजेंटेशन बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि नकवी स्टेडियम से बाहर निकल गए और एशिया कप ट्रॉफी अपने साथ अपने होटल के कमरे में ले गए.
हालांकि, इन हरकतों ने भारत के उत्साह को कम नहीं किया, क्योंकि टीम ने एशिया कप 2025 की जीत का शानदार जश्न मनाया. पूरी टीम ने हाथों में काल्पनिक ट्रॉफियां लेकर पोज दिए. ऐसा लग रहा था जैसे मानो वे नकवी को ट्रोल कर रहे हों.
नकवी आलोचनाओं के घेरे में
पीसीबी प्रमुख को हर तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन पर खेल का राजनीतिकरण करने और चैंपियन टीम को नीचा दिखाने का आरोप लगाया जा रहा है. एशिया कप 2025 के फाइनल की पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही दुनिया जानती थी कि भारत नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगा फिर भी वह प्रेजेंटेशन मंच पर मौजूद रहे.
एसीसी अधिकारियों ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष खालिद अल जरूनी को ट्रॉफी सौंपने के लिए आगे आने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नकवी ने इस कदम को रोक दिया. एशिया कप में, भारतीय खिलाड़ियों ने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. सूर्यकुमार यादव फाइनल से पहले कप्तान के फोटोशूट के लिए भी नहीं आए.
इससे पहले, ग्रुप स्टेज में भारत की जीत के बाद सूर्यकुमार ने जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था. फाइनल में जीत के बाद भारतीय कप्तान ने कहा था कि वह सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को दान करना चाहेंगे.
यह भी पढ़ें- अवैध प्रवासियों, शरणार्थियों से भारतीय समुद्री सुरक्षा को खतरा, जानें ऐसा कहा क्यों राजनाथ सिंह ने