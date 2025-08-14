ETV Bharat / bharat

रेतेगांव नक्सल एनकाउंटर: घातक नक्सल कमांडर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे ढेर, 1 करोड़ 16 लाख का था इनाम - MOHLA MANPUR NAXAL ENCOUNTER

मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में बुधवार को बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ. इसमें एक करोड़ रुपये से अधिक के नक्सली ढेर हुए हैं.

Mohla Manpur Ambagarh SP YP Singh
मोहला मानपुर अंबागढ़ एसपी वाईपी सिंह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025

राजनांदगांव: मोहला मानपुर के मदनवाड़ा रेतेगांव क्षेत्र में बुधवार को फोर्स ने बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया. इस एनकाउंटर में दो खूंखार नक्सली ढेर हुए. दोनों नक्सली माओवादियों के हार्डकोर और टॉप नक्सल कमांडर है. शीर्ष नक्सली लीडर विजय रेड्डी इसमें मारा गया. विजय रेड्डी नक्सलियों के स्पेशल टीम का जोनल कमेटी मेंबर है. उसके ऊपर कुल 90 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

मोहला मानपुर के एसपी ने किया बड़ा खुलासा: इस नक्सल ऑपरेशन को लेकर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के एसपी वाईपी सिंह ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने इसमें मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि माओवादी विजय रेड्डी नक्सलियों के खूंखार लीडरों में शामिल था.

नक्सली विजय रेड्डी के बारे में जानकारी: एसपी वाईपी सिंह ने बताया कि नक्सली विजय रेड्डी नक्सलियों का स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर था. उसके ऊपर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश में भारी भरकम इनाम घोषित था. सुरक्षाबलों को इस नक्सली की काफी अरसे से तलाश थी.

Weapons recovered from Naxalites
भारी मात्रा में हथियार बरामद (ETV BHARAT)

माओवादी विजय रेड्डी के ऊपर कितना इनाम था?: नक्सलियों के जोनल कमेंटी मेंबर विजय रेड्डी के ऊपर छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपये, महाराष्ट्र में 25 लाख रुपये, आंध्रप्रदेश में 20 लाख रुपये और तेलंगाना में 20 लाख रुपये का इनाम घोषित था. कुल मिलाकर विजय रेड्डी के ऊपर 90 लाख रुपये का इनाम था.

मारे गए नक्सली लोकेश सलामे की जानकारी: इस मुठभेड़ में जो दूसरा बड़ा नक्सली लोकेश सलामे मारा गया है. उसके ऊपर कुल 26 लाख रुपके का इनाम घोषित था. वह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में वांछित था. उसकते ऊपर छत्तीसगढ़ में कुल 10 लाख रुपये का इनाम और महाराष्ट्र में कुल 16 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

सुरक्षाबलों को जानकारी मिली थी कि रेतेगांव के पास बंडा पहाड़ पर नक्सलियों की मौजूदगी है. जिसके बाद मोहला मानपुर पुलिस, आइटीबीपी और कांकेर पुलिस की टीम ने बुधवार को एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया. इस ऑपरेशन के दौरान बंडा पहाड़ पर नक्सलियों से फोर्स के जवानों की मुठभेड़ हुई. इसमें नक्सली विजय रेड्डी और लोकेश सलामे को फोर्स ने ढेर कर दिया- वाईपी सिंह, एसपी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी

नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद: मोहला मानपुर के एसपी ने बताया कि दोनों नक्सलियों के शव को जिला पुलिस मुख्यालय लाया गया है. इनके पास से घातक हथियार बरामद किए गए हैं. दोनों नक्सलियों के पास से इंसास राइफल, थ्री नॉट थ्री राइफल, कॉर्डेक्स तार और वॉकी-टॉकी भी बरामद किया गया है.

