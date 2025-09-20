ETV Bharat / bharat

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा दादासाहेब फाल्के अवार्ड, इस दिन दिया जाएगा सर्वोच्च सिनेमा सम्मान

प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023’ से सम्मानित किया जाएगा.

Mohanlal to receive Dadasaheb Phalke Award for year 2023
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 8:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध मलियाली अभिनेता मोहनलाल को सर्वोच्च सिनेमा सम्मान ‘दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023’ से सम्मानित करने की शनिवार को घोषणा की. मोहनलाल ने जिन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड और हिन्दी फिल्मों में भी अभिनय किया है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मोहनलाल को मलयालम सिनेमा का अग्रणी प्रकाश स्तंभ बताते हुए उनकी सराहना की.

मोहनलाल अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक और निर्माता भी हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और निर्माता को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है.

मंत्रालय ने कहा कि प्रतिष्ठित पुरस्कार की चयन समिति की सिफारिश पर, भारत सरकार ने मोहनलाल को ‘दादा साहब फाल्के पुरस्कार’ 2023 से सम्मानित करने का फैसला किया है. इसने कहा कि मोहनलाल का सिनेमाई सफर बेहतरीन रहा है जो पीढ़ियों को प्रेरित करता है.

मंत्रालय के मुताबिक, उनकी बेजोड़ व बहुमुखी प्रतिभा और अथक परिश्रम ने भारतीय फिल्म इतिहास में एक स्वर्णिम मानक स्थापित किया है. इसने कहा कि 65 वर्षीय अभिनेता को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 23 सितंबर को इस पुरस्कार से सम्मानित किा जाएगा. चार दशक से अधिक के करियर में, मोहनलाल ने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है.

मोहनलाल की टॉप फिल्मों की लिस्ट
उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में 'थनमथ्रा', 'दृश्यम', 'वानप्रस्थम', 'मुन्थिरिवल्लिकल थलिर्ककुम्बोल' और 'पुलीमुरुगन' शामिल हैं. मोहनलाल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 9 केरल राज्य पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. मोहनलाल को कला में उनके योगदान के लिए 2001 में ‘पद्म श्री’ और 2019 में ‘पद्म भूषण’ से सम्मानित किया गया.

पूर्व में सत्यजीत रे, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सहित प्रमुख निर्देशकों, अभिनेताओं, गायकों आदि को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.

पीएम मोदी ने मोहनलाल को बताया मलयालम सिनेमा का प्रकाश स्तंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहनलाल को मलयालम सिनेमा का अग्रणी प्रकाश स्तंभ बताते हुए उनकी सराहना की और कहा कि वह उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं. उन्होंने मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की घोषणा पर बधाई दी.

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर कहा, "उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी." प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है.

उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों में उनकी सिनेमाई और नाटकीय प्रतिभा वास्तव में प्रेरणादायक है. प्रधानमंत्री ने कहा, "मोहनलाल जी उत्कृष्टता और बहुमुखी प्रतिभा के प्रतीक हैं. दशकों के समृद्ध कार्य के साथ, वह मलयालम सिनेमा और रंगमंच के अग्रणी प्रकाश स्तंभ हैं और केरल की संस्कृति के प्रति उनमें गहरा प्रेम है."

बता दें कि, केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध मलयाली अभिनेता मोहनलाल को सिनेमा के क्षेत्र में दिये जाने वाले सर्वोच्च सम्मान 'दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023' से सम्मानित करने की शनिवार को घोषणा की.

ये भी पढ़ें: मोहनलाल बर्थडे: मलयालम सुपरस्टार ने 65वें जन्मदिन पर फैंस को दिया सरप्राइज, अपनी बायोग्राफी 'मुखरागम' पर दिया बड़ा अपडेट

For All Latest Updates

TAGGED:

MALYALAM TOP MOVIESDADASAHEB PHALKE AWARD 2023MALAYALAM SUPERSTAR MOHANLAL71ST NATIONAL FILM AWARDS CEREMONYDADASAHEB PHALKE AWARD 2023

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.