ETV Bharat / bharat

ट्रेनों से टकराकर मर रहे हैं दर्जनों हाथी! पर्यावरण मंत्रालय की नई योजना क्या बचा पाएंगे 'गजराज' को? - ELEPHANTS DEATHS ON RAILWAY TRACKS

एमओईएफसीसी ने रेल मंत्रालय के सहयोग से रेल पटरियों पर हाथियों की मृत्यु को रोकने के लिए कई पहलों को लागू किया है.

elephants deaths on railway tracks
ट्रेन से कटकर हाथी की मौत. (IANS/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2025 at 5:02 PM IST

4 Min Read

संतू दास.

नई दिल्लीः भारत में दुनिया के 60 फीसदी जंगली हाथी रहते हैं, वहां ट्रेनों से टकराकर इनकी मौत एक गंभीर समस्या बन गई है. हर साल कई हाथी रेलवे ट्रैक पर अपनी जान गंवा रहे हैं, जो न सिर्फ वन्यजीवों के लिए खतरा है बल्कि इंसानों की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है. पर्यावरण मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट इस दुखद स्थिति को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए हैं. आइए जानते हैं, कैसे सरकार और विशेषज्ञ मिलकर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं.

पर्यावरण मंत्रालय की पहलः

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देशभर में रेलवे ट्रैक पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों की ट्रेन से टकराकर होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में उन रेलवे रास्तों पर उपाय सुझाए गए हैं, जहां वन्यजीवों का खतरा ज्यादा है. मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके.

elephants deaths on railway tracks
पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलीपुरद्वार में एक जंगली हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हुआ. यह तस्वीर 7 अगस्त, 2025 की है. (IANS)

हाथियों की मौत का आंकड़ाः

2020-21 से 2024-25 के बीच देशभर में ट्रेनों से टकराकर 79 हाथियों की मौत हुई है. यह आंकड़ा पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है. मंत्रालय ने 127 रेलवे रास्तों का सर्वे किया, जो कुल 3,452.4 किलोमीटर में फैले हैं. इनमें से 14 राज्यों के 77 रास्ते को प्राथमिकता दी गई है. इनकी लंबाई 1,965.2 किलोमीटर हैं. यहां वन्यजीवों की आवाजाही ज्यादा है.

समाधान के लिए सुझावः

'भारत में संवेदनशील रेलवे खंडों पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों द्वारा ट्रेन की टक्कर को कम करने के लिए उपाय' रिपोर्ट में कई सुझाव दिये गए हैं. जैसे 503 रैंप और लेवल क्रॉसिंग. 72 पुलों का विस्तार या बदलाव. 39 जगहों पर बाड़बंदी या खाई बनाना. 65 नए अंडरपास और 22 ओवरपास बनाना. कुल मिलाकर 705 ऐसी संरचनाएं बनाने का प्रस्ताव है. इन सुझावों को राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ साझा किया गया है, ताकि जल्द से जल्द काम शुरू हो सके.

elephants deaths on railway tracks
अगरतला में एक जंगली हाथी का शव मिला, जिसके ट्रेन की चपेट में आने की आशंका है. यह तस्वीर 31 दिसंबर, 2024 की है. (IANS)

रेलवे कर्मचारियों की ट्रेनिंगः

2023 और 2024 में वन्यजीव संस्थान, भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं. इनमें उन्हें हाथी और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया. यह कदम रेलवे कर्मचारियों को वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उठाया गया.

विशेषज्ञ की रायः

वन्यजीव विशेषज्ञ जल्पन रूपापारा ने बुधवार को ईटीवी भारत से कहा, "मैं केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना करता हूं, जो ट्रेनों से टकराकर होने वाली हाथियों और अन्य वन्यजीवों की मौतों को रोकने के लिए उठाई गई है. यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर हम जंगली हाथियों या अन्य वन्यजीवों से टकराव रोकना चाहते हैं, तो कुछ रेलवे रास्तों पर ट्रेन की गति कम करना सबसे जरूरी है. हालांकि, यह हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि हमें सार्वजनिक परिवहन को भी प्राथमिकता देनी होती है. जहां संभव हो, वहां इसे लागू करना चाहिए."

elephants deaths on railway tracks
कोलकाता में लोग उस हथिनी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसकी मौत तब हुई जब कुछ लोगों ने अनानास में पटाखे रख दिए थे. 4 जून, 2020 की तस्वीर है. (IANS)

रूपापारा ने इंसान और जानवरों के बीच टकराव पर भी जोर देते हुए कहा, "संरक्षित इलाकों के आसपास के लोगों को जागरूक करना इस टकराव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. यह इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष को कम करने में अहम है."

इसे भी पढ़ेंः

संतू दास.

नई दिल्लीः भारत में दुनिया के 60 फीसदी जंगली हाथी रहते हैं, वहां ट्रेनों से टकराकर इनकी मौत एक गंभीर समस्या बन गई है. हर साल कई हाथी रेलवे ट्रैक पर अपनी जान गंवा रहे हैं, जो न सिर्फ वन्यजीवों के लिए खतरा है बल्कि इंसानों की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है. पर्यावरण मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट इस दुखद स्थिति को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए हैं. आइए जानते हैं, कैसे सरकार और विशेषज्ञ मिलकर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं.

पर्यावरण मंत्रालय की पहलः

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देशभर में रेलवे ट्रैक पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों की ट्रेन से टकराकर होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में उन रेलवे रास्तों पर उपाय सुझाए गए हैं, जहां वन्यजीवों का खतरा ज्यादा है. मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके.

elephants deaths on railway tracks
पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अलीपुरद्वार में एक जंगली हाथी टहलता हुआ दिखाई दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हुआ. यह तस्वीर 7 अगस्त, 2025 की है. (IANS)

हाथियों की मौत का आंकड़ाः

2020-21 से 2024-25 के बीच देशभर में ट्रेनों से टकराकर 79 हाथियों की मौत हुई है. यह आंकड़ा पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है. मंत्रालय ने 127 रेलवे रास्तों का सर्वे किया, जो कुल 3,452.4 किलोमीटर में फैले हैं. इनमें से 14 राज्यों के 77 रास्ते को प्राथमिकता दी गई है. इनकी लंबाई 1,965.2 किलोमीटर हैं. यहां वन्यजीवों की आवाजाही ज्यादा है.

समाधान के लिए सुझावः

'भारत में संवेदनशील रेलवे खंडों पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों द्वारा ट्रेन की टक्कर को कम करने के लिए उपाय' रिपोर्ट में कई सुझाव दिये गए हैं. जैसे 503 रैंप और लेवल क्रॉसिंग. 72 पुलों का विस्तार या बदलाव. 39 जगहों पर बाड़बंदी या खाई बनाना. 65 नए अंडरपास और 22 ओवरपास बनाना. कुल मिलाकर 705 ऐसी संरचनाएं बनाने का प्रस्ताव है. इन सुझावों को राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ साझा किया गया है, ताकि जल्द से जल्द काम शुरू हो सके.

elephants deaths on railway tracks
अगरतला में एक जंगली हाथी का शव मिला, जिसके ट्रेन की चपेट में आने की आशंका है. यह तस्वीर 31 दिसंबर, 2024 की है. (IANS)

रेलवे कर्मचारियों की ट्रेनिंगः

2023 और 2024 में वन्यजीव संस्थान, भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं. इनमें उन्हें हाथी और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया. यह कदम रेलवे कर्मचारियों को वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उठाया गया.

विशेषज्ञ की रायः

वन्यजीव विशेषज्ञ जल्पन रूपापारा ने बुधवार को ईटीवी भारत से कहा, "मैं केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना करता हूं, जो ट्रेनों से टकराकर होने वाली हाथियों और अन्य वन्यजीवों की मौतों को रोकने के लिए उठाई गई है. यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर हम जंगली हाथियों या अन्य वन्यजीवों से टकराव रोकना चाहते हैं, तो कुछ रेलवे रास्तों पर ट्रेन की गति कम करना सबसे जरूरी है. हालांकि, यह हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि हमें सार्वजनिक परिवहन को भी प्राथमिकता देनी होती है. जहां संभव हो, वहां इसे लागू करना चाहिए."

elephants deaths on railway tracks
कोलकाता में लोग उस हथिनी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिसकी मौत तब हुई जब कुछ लोगों ने अनानास में पटाखे रख दिए थे. 4 जून, 2020 की तस्वीर है. (IANS)

रूपापारा ने इंसान और जानवरों के बीच टकराव पर भी जोर देते हुए कहा, "संरक्षित इलाकों के आसपास के लोगों को जागरूक करना इस टकराव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. यह इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष को कम करने में अहम है."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ELEPHANT IN INDIAWILD ELEPHANT DEATHभारत में जंगली हाथीट्रेन से कटकर हाथी की मौतELEPHANTS DEATHS ON RAILWAY TRACKS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.