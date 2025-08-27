संतू दास.
नई दिल्लीः भारत में दुनिया के 60 फीसदी जंगली हाथी रहते हैं, वहां ट्रेनों से टकराकर इनकी मौत एक गंभीर समस्या बन गई है. हर साल कई हाथी रेलवे ट्रैक पर अपनी जान गंवा रहे हैं, जो न सिर्फ वन्यजीवों के लिए खतरा है बल्कि इंसानों की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है. पर्यावरण मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट इस दुखद स्थिति को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए हैं. आइए जानते हैं, कैसे सरकार और विशेषज्ञ मिलकर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं.
पर्यावरण मंत्रालय की पहलः
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देशभर में रेलवे ट्रैक पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों की ट्रेन से टकराकर होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में उन रेलवे रास्तों पर उपाय सुझाए गए हैं, जहां वन्यजीवों का खतरा ज्यादा है. मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके.
हाथियों की मौत का आंकड़ाः
2020-21 से 2024-25 के बीच देशभर में ट्रेनों से टकराकर 79 हाथियों की मौत हुई है. यह आंकड़ा पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में सामने आया है. मंत्रालय ने 127 रेलवे रास्तों का सर्वे किया, जो कुल 3,452.4 किलोमीटर में फैले हैं. इनमें से 14 राज्यों के 77 रास्ते को प्राथमिकता दी गई है. इनकी लंबाई 1,965.2 किलोमीटर हैं. यहां वन्यजीवों की आवाजाही ज्यादा है.
समाधान के लिए सुझावः
'भारत में संवेदनशील रेलवे खंडों पर हाथियों और अन्य वन्यजीवों द्वारा ट्रेन की टक्कर को कम करने के लिए उपाय' रिपोर्ट में कई सुझाव दिये गए हैं. जैसे 503 रैंप और लेवल क्रॉसिंग. 72 पुलों का विस्तार या बदलाव. 39 जगहों पर बाड़बंदी या खाई बनाना. 65 नए अंडरपास और 22 ओवरपास बनाना. कुल मिलाकर 705 ऐसी संरचनाएं बनाने का प्रस्ताव है. इन सुझावों को राज्य सरकारों और रेल मंत्रालय के साथ साझा किया गया है, ताकि जल्द से जल्द काम शुरू हो सके.
रेलवे कर्मचारियों की ट्रेनिंगः
2023 और 2024 में वन्यजीव संस्थान, भारत में रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं. इनमें उन्हें हाथी और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया. यह कदम रेलवे कर्मचारियों को वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उठाया गया.
विशेषज्ञ की रायः
वन्यजीव विशेषज्ञ जल्पन रूपापारा ने बुधवार को ईटीवी भारत से कहा, "मैं केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना करता हूं, जो ट्रेनों से टकराकर होने वाली हाथियों और अन्य वन्यजीवों की मौतों को रोकने के लिए उठाई गई है. यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है."
उन्होंने आगे कहा, "अगर हम जंगली हाथियों या अन्य वन्यजीवों से टकराव रोकना चाहते हैं, तो कुछ रेलवे रास्तों पर ट्रेन की गति कम करना सबसे जरूरी है. हालांकि, यह हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि हमें सार्वजनिक परिवहन को भी प्राथमिकता देनी होती है. जहां संभव हो, वहां इसे लागू करना चाहिए."
रूपापारा ने इंसान और जानवरों के बीच टकराव पर भी जोर देते हुए कहा, "संरक्षित इलाकों के आसपास के लोगों को जागरूक करना इस टकराव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. यह इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष को कम करने में अहम है."
