इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की 'बिना शर्त प्रशंसा' पर पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करने के साथ ही कांग्रेस ने गुरुवार को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री द्वारा की गई 'बिना शर्त प्रशंसा' को "शर्मनाक और नैतिक रूप से घृणित" करार दिया और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के भविष्य पर उनकी "चुप्पी" की आलोचना की.

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भी कहा कि मोदी ने कब्जे वाले पश्चिमी तट में इजराइली बस्तियों के निरंतर विस्तार पर कुछ नहीं कहा.

रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री ने गाजा से संबंधित नए घटनाक्रम का स्वागत किया है और राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना की है. ऐसा करने की उनकी उत्सुकता आश्चर्यजनक नहीं है. लेकिन चौंकाने वाली, शर्मनाक और नैतिक रूप से निंदनीय बात यह है कि मोदी ने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बिना शर्त प्रशंसा की है. इन्होंने पिछले 20 महीनों में गाजा में नरसंहार फैलाया है."

उन्होंने आगे कहा, "श्री मोदी ने फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र, संप्रभु राज्य के भविष्य पर भी पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी है, जिसे भारत ने नवंबर 1988 में मान्यता दी थी और जिसे अब 150 से ज़्यादा देश मान्यता देते हैं."

रमेश की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पश्चिम एशिया के लिए ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करने के बाद आई है, जिसके तहत इजराइल और हमास ने गाजा में लड़ाई रोकने का फैसला किया है.