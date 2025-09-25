ETV Bharat / bharat

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

September 25, 2025

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत को नेतृत्व दिखाने की जरूरत है. उन्होंने कहाकि सरकार की प्रतिक्रिया "गहरी चुप्पी" और मानवता व नैतिकता दोनों का परित्याग है. उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत मित्रता से प्रेरित प्रतीत होती है, न कि भारत के संवैधानिक मूल्यों या उसके रणनीतिक हितों से. गांधी ने द हिंदू में प्रकाशित अपने लेख में कहा, "व्यक्तिगत कूटनीति की यह शैली कभी भी स्वीकार्य नहीं है और न ही यह भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक हो सकती है. दुनिया के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऐसा करने के प्रयास हाल के महीनों में सबसे दर्दनाक और अपमानजनक तरीके से विफल हुए हैं." यह गांधी का इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर तीसरा लेख है, जो हाल के दिनों में किसी राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख की तीखी आलोचना की है. विश्व मंच पर भारत की स्थिति को किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत गौरव-प्राप्ति के तरीकों में नहीं बांधा जा सकता, न ही यह अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर निर्भर हो सकता है. उन्होंने 'भारत की दबी हुई आवाज, फिलिस्तीन से उसकी अलगाव' शीर्षक से लिखे अपने लेख में कहा कि इसके लिए निरंतर साहस और ऐतिहासिक निरंतरता की भावना की आवश्यकता है. गांधी ने बताया कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहा है, "यह लंबे समय से पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में पहला कदम है." उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 150 से ज़्यादा देशों ने अब ऐसा कर दिया है. गांधी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत इस मामले में अग्रणी रहा है, जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) को वर्षों के समर्थन के बाद 18 नवंबर, 1988 को औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे भारत ने आजादी से पहले ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मुद्दा उठाया था और अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम (1954-62) के दौरान, भारत एक स्वतंत्र अल्जीरिया के लिए सबसे मजबूत आवाजों में से एक था. उन्होंने बताया कि 1971 में, भारत ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार को रोकने के लिए दृढ़ता से हस्तक्षेप किया, जिससे आधुनिक बांग्लादेश का जन्म हुआ. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इजराइल-फिलिस्तीन के महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी भारत ने लंबे समय से एक नाज़ुक लेकिन सैद्धांतिक रुख अपनाया है और शांति तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है. गांधी ने जोर देकर कहा, भारत को फिलिस्तीन के मुद्दे पर नेतृत्व का प्रदर्शन करने की जरूरत है, जो अब न्याय, पहचान, सम्मान और मानवाधिकारों की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में, अक्टूबर 2023 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शत्रुता शुरू होने के बाद से, भारत ने अपनी भूमिका लगभग त्याग दी है.