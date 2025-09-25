ETV Bharat / bharat

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने फिलीस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहाकि यह मानवता और नैतिकता का परित्याग है.

Palestine issue
सोनिया गांधी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 11:22 AM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत को नेतृत्व दिखाने की जरूरत है. उन्होंने कहाकि सरकार की प्रतिक्रिया "गहरी चुप्पी" और मानवता व नैतिकता दोनों का परित्याग है.

उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजराइली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्यक्तिगत मित्रता से प्रेरित प्रतीत होती है, न कि भारत के संवैधानिक मूल्यों या उसके रणनीतिक हितों से.

गांधी ने द हिंदू में प्रकाशित अपने लेख में कहा, "व्यक्तिगत कूटनीति की यह शैली कभी भी स्वीकार्य नहीं है और न ही यह भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शक हो सकती है. दुनिया के अन्य हिस्सों में, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऐसा करने के प्रयास हाल के महीनों में सबसे दर्दनाक और अपमानजनक तरीके से विफल हुए हैं."

यह गांधी का इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर तीसरा लेख है, जो हाल के दिनों में किसी राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने इस मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख की तीखी आलोचना की है.

विश्व मंच पर भारत की स्थिति को किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत गौरव-प्राप्ति के तरीकों में नहीं बांधा जा सकता, न ही यह अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों पर निर्भर हो सकता है. उन्होंने 'भारत की दबी हुई आवाज, फिलिस्तीन से उसकी अलगाव' शीर्षक से लिखे अपने लेख में कहा कि इसके लिए निरंतर साहस और ऐतिहासिक निरंतरता की भावना की आवश्यकता है.

गांधी ने बताया कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे रहा है, "यह लंबे समय से पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में पहला कदम है." उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 150 से ज़्यादा देशों ने अब ऐसा कर दिया है.

गांधी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत इस मामले में अग्रणी रहा है, जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन (पीएलओ) को वर्षों के समर्थन के बाद 18 नवंबर, 1988 को औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी थी.

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे भारत ने आजादी से पहले ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मुद्दा उठाया था और अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम (1954-62) के दौरान, भारत एक स्वतंत्र अल्जीरिया के लिए सबसे मजबूत आवाजों में से एक था.

उन्होंने बताया कि 1971 में, भारत ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार को रोकने के लिए दृढ़ता से हस्तक्षेप किया, जिससे आधुनिक बांग्लादेश का जन्म हुआ.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इजराइल-फिलिस्तीन के महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी भारत ने लंबे समय से एक नाज़ुक लेकिन सैद्धांतिक रुख अपनाया है और शांति तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है.

गांधी ने जोर देकर कहा, भारत को फिलिस्तीन के मुद्दे पर नेतृत्व का प्रदर्शन करने की जरूरत है, जो अब न्याय, पहचान, सम्मान और मानवाधिकारों की लड़ाई है.

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में, अक्टूबर 2023 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शत्रुता शुरू होने के बाद से, भारत ने अपनी भूमिका लगभग त्याग दी है.

उन्होंने कहा, "7 अक्टूबर, 2023 को इजराइली नागरिकों पर हमास के क्रूर और अमानवीय हमलों के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया नरसंहार से कम नहीं रही. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, 65,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 17,000 बच्चे भी शामिल हैं."

गांधी ने जोर देकर कहा, गाजा पट्टी के आवासीय, स्कूली और स्वास्थ्य ढांचे को नष्ट कर दिया गया है, साथ ही कृषि और उद्योग भी नष्ट हो गए हैं.

उन्होंने कहा, "गाजा के लोग अकाल जैसी स्थिति में धकेल दिए गए हैं, जहां इजराइली सेना अत्यंत आवश्यक भोजन, दवा और अन्य सहायता पहुंचाने में क्रूरतापूर्वक बाधा डाल रही है. यह निराशा के सागर के बीच सहायता की 'बूंद-बूंद' आपूर्ति है."

उन्होंने बताया कि अमानवीयता के सबसे घृणित कृत्यों में से एक में, सैकड़ों नागरिकों को भोजन प्राप्त करने की कोशिश करते समय गोली मार दी गई. गांधी ने कहा कि दुनिया ने प्रतिक्रिया देने में देरी की है, जिससे इजराइली कार्रवाइयों को परोक्ष रूप से वैध ठहराया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए कई देशों द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम निष्क्रियता की नीति से एक स्वागत योग्य और लंबे समय से अपेक्षित प्रस्थान हैं.

उन्होंने कहा, "यह एक ऐतिहासिक क्षण है और न्याय, आत्मनिर्णय और मानवाधिकारों के सिद्धांतों की पुष्टि है. ये कदम केवल कूटनीतिक संकेत नहीं हैं; ये उस नैतिक जिम्मेदारी की पुष्टि हैं, जो राष्ट्र लंबे समय से चल रहे अन्याय का सामना करते समय निभाते हैं. यह याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में, मौन तटस्थता नहीं, बल्कि मिलीभगत है."

गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहाकि यहां, भारत की आवाज, जो कभी स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा के लिए इतनी अडिग थी, "स्पष्ट रूप से मौन" बनी हुई है.

इस बीच, उन्होंने कहा, यह भयावह है कि मात्र दो सप्ताह पहले, भारत ने न केवल नई दिल्ली में इजराइल के साथ एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए, बल्कि उसके अत्यधिक विवादास्पद दक्षिणपंथी वित्त मंत्री की भी मेजबानी की. इनके कब्जे वाले पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी समुदायों के खिलाफ बार-बार हिंसा भड़काने के लिए वैश्विक निंदा हुई है.

गांधी ने तर्क दिया कि भारत को फिलिस्तीन के मुद्दे को केवल विदेश नीति के रूप में नहीं, बल्कि भारत की नैतिक और सभ्यतागत विरासत की परीक्षा के रूप में देखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन के लोगों ने दशकों तक विस्थापन, लंबे समय तक कब्जे, बस्तियों के विस्तार, आवाजाही पर प्रतिबंधों और अपने नागरिक, राजनीतिक और मानवाधिकारों पर बार-बार हमलों को सहन किया है.

उनकी दुर्दशा औपनिवेशिक काल के दौरान भारत द्वारा झेले गए संघर्षों की याद दिलाती है, एक ऐसा देश जिसे अपनी संप्रभुता से वंचित किया गया, राष्ट्रीयता से वंचित किया गया, अपने संसाधनों का शोषण किया गया, और सभी अधिकारों और सुरक्षा से वंचित किया गया.

उन्होंने कहा, "हम फिलीस्तीन के प्रति सम्मान की खोज में ऐतिहासिक सहानुभूति की भावना के लिए कृतज्ञ हैं, तथा हम फिलीस्तीन के प्रति उस सहानुभूति को सैद्धांतिक कार्रवाई में परिवर्तित करने का साहस भी दिखाने के लिए कृतज्ञ हैं."

TAGGED:

