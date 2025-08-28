नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का विरोध करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 50 फीसद का टैरिफ लगाया है. वहीं, मोदी सरकार भारत में अमेरिकी चीजों पर लगने वाली टैरिफ को हटाने जा रही है. उन्होंने कपास का उदाहरण लेते हुए अपनी बात बताई.

आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने उक्त मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका से भारत आने वाले कपास पर 11 फीसद टैरिफ लगता है. मगर केंद्र सरकार 30 सितंबर तक इसे शून्य कर दिया है. इससे अमेरिका से आने वाले कपास की कीमत देश में किसानों द्वारा उपजाए जाने वाले कपास से 15 से 20 रुपए सस्ती होगी. वस्त्र निर्माता तमाम कंपनियां, उद्यमी अमेरिकी कपास को खरीद लेंगे. देश में जो किसान भारी पैमाने पर कपास उपजाते हैं, वह अक्टूबर से बाजार में आएगी. मगर तब तक अमेरिकी कपास की खरीद हो चुकी होगी. इस वजह से देश के किसानों का कपास की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी.

केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में झुकी: केजरीवाल ने कहा कि गत वर्ष भी कपास का समर्थन मूल्य 7700 प्रति क्विंटल था. मगर किसान समर्थन मूल्य से काफी कम रेट पर 7000 और कुछ समय बाद 6000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपनी कपास को बेचा. इसी का नतीजा है कि वह अपना लागत भी नहीं निकाल पाते. किसान आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी तक कर रहे हैं. केजरीवाल ने कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 727 किसानों ने खुदकुशी की थी. लेकिन केंद्र सरकार पता नहीं अमेरिका के दबाव में क्यों झुक गई है? उन्होंने कहा कि अन्य देश जो अमेरिकी टैरिफ का विरोध करते हुए अपने देश में अमेरिकी उत्पादों पर भी टैरिफ बढ़ा दिया है, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया. मोदी जी ने किसानों की पीठ में छुरा खोंपा है.

ट्रंप को डराकर झुकाना पड़ेगा: केजरीवाल बोले अमेरिका ने गुंडागर्दी करके 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. हमें कपास से 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत टैरिफ करना चाहिए. ट्रंप को डराकर झुकाना पड़ेगा. चीन, यूरोपियन, मैक्सिको ने ट्रंप को डटकर जवाब दिया है. ट्रंप कायर औऱ बुजदिल आदमी है. मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरी है. ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हैं. 140 करोड़ लोग कमजोर नहीं है. कोई भी देश भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता. ये भारत के सम्मान का मुद्दा है.

किसानों, उद्यमियों और देशवासियों के साथ धोखा: केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि वे हिम्मत दिखाए, हम साथ खड़े हैं. लोग कह रहे हैं कि अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है. अडानी को बचाने के लिए पूरे देश को दांव पर लगा रहे हैं. ये देश के किसानों, उद्यमियों और देशवासियों के साथ धोखा है. अमेरिका की कपास की 11 प्रतिशत ड्यूटी हटा दी है, ये वापस लगाई जाए. ट्रंप की गुंडागर्दी का सामना करने के लिए टैरिफ लगाने चाहिए. अमेरिका से आने वाले सारे सामान पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएं.

बता दें कि केजरीवाल के प्रेस कांफ्रेंस में दाई तरफ सौरभ भारद्वाज और बाई तरफ आतिशी बैठी थीं, लेकिन इन दोनों नेताओं ने कोई बात नहीं रखी. वहीं केजरीवाल इस मुद्दे के अलावे अन्य किसी विषय पर अपनी बात नहीं कही. उन्होंने कहा कि आगामी सात सितंबर को किसानों के मुद्दे पर गुजरात में एक सभा को संबोधित करने जाएंगे.

ये भी पढ़ें: