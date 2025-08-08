Essay Contest 2025

पीएम मोदी का स्वागत करने को तैयार है चीन, उधर टैरिफ की 'अकड़' में डूबे ट्रंप! - CHINA WELCOMES PM MODI

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी का स्वागत करता है.

Published : August 8, 2025 at 6:44 PM IST

नई दिल्ली/बीजिंग: चीन ने इस महीने के अंत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के तियानजिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा का शुक्रवार को स्वागत किया. सात साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा कर सकते हैं.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है. उनसे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी की चीन यात्रा की खबरों के बारे में सवाल किए गए थे.

उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि सभी पक्षों के सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मैत्री और सार्थक परिणामों का एक संगम होगा, तथा एससीओ अधिक एकजुटता, समन्वय, गतिशीलता और उत्पादकता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विकास के एक नए चरण में प्रवेश करेगा."

भारत और चीन के संबंधों को लेकर चीन के प्रमुख अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखा है. इसमें उसने अमेरिका पर निशाना साधा है. अखबार ने लिखा है कि अमेरिका भारत पर इसलिए दबाव बना रहा है, क्योंकि भारत ने कॉंप्लेक्स वर्ल्ड में अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है और अमेरिका को यह मंजूर नहीं है.

अखबार ने लिखा है कि ट्रंप इसे रूसी तेल के आयात से जोड़ रहे हैं, लेकिन यह मसला कहीं और से जुड़ा है. ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि अमेरिकी सिद्धन्त कुछ इस तरह से हैं, कि जब तक उनकी बात मानो सबकुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही अलग स्टैंड लिया, आप पर बरस पड़ते हैं.

अखबार के अनुसार वाशिंगटन भारत की नीतियों में किसी भी तरह की तटस्थता को 'विश्वासघात' और कूटनीतिक आजादी को 'धोखा' के रूप में देखता है. उसने आगे लिखा, "अमेरिका और यूरोप भारत पर रूस के साथ बिजनेस करने का आरोप लगाते हैं लेकिन ये खुद रूस से भारी आयात करते हैं." गौरतलब है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूस से भारी मात्रा में यूरेनियम, पैलेडियम और संशोधित तेल आयात करते हैं.

ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि इसी साल फरवरी महीने में ट्रंप ने मोदी को शानदार मित्र बताया था, फिर अचानक ही ऐसा क्या हो गया, कि उन्होंने भारत के ऊर्जा संकट को प्रेशर प्वाइंट के रूप में उपयोग करने लगे हैं.

अखबार ने लिखा है कि भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ अपने संबंधों को ठीक रखा, वहीं दूसरी ओर उसने रूस के साथ भी संबंध बेहतर रखे हैं, वह हिंद प्रशांत में भी बैलेंस रख रहा है, साथ ही वह ब्रिक्स और एससीओ का भी सदस्य है और यह सब दिखाता है कि भारत ने इंडिपेंडेंट रूख अपनाया है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है.

आपको बता दें कि चीन 31 अगस्त से एक सितंबर तक तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. गुओ ने कहा कि एससीओ के सभी सदस्य देशों और 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित 20 से अधिक देशों के नेता संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन एससीओ की स्थापना के बाद से सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन होगा.

रिपोर्टों के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करने वाले हैं. 2020 में हिंसक गलवान संघर्ष के बाद से यह पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी. दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए थे. गलवान में दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से झटका लगा था.

पीएम मोदी ने इससे पहले 2019 में पड़ोसी देश चीन की यात्रा की थी. उन्होंने 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक भी की थी. जून 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद पहली बार द्विपक्षीय वार्ता में सफलता तब मिली थी जब नई दिल्ली और बीजिंग ने चार साल से चल रहे सीमा टकराव को समाप्त करने के लिए लगभग 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त करने पर एक समझौता किया था.

जुलाई में, विदेश मंत्री एस जयशंकर तियानजिन में एससीओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए चीन गए थे. उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ भी चर्चा की. उन्होंने एससीओ के अन्य विदेश मंत्रियों के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की. इससे पहले जून में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन गए थे.

भारत ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणापत्र का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, और आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को इसमें शामिल न करने को एक प्रमुख कारण बताया था. भारत ने कहा था कि वह चाहता है कि दस्तावेज में आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को भी शामिल किया जाए, जो किसी एक देश को स्वीकार्य नहीं है. इसलिए, इस घोषणापत्र को स्वीकार नहीं किया गया.

अपनी यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डॉन जून से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान-प्रदान किया. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल भी बीजिंग में एससीओ सदस्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों की 20वीं बैठक में भाग लेने के लिए चीन गए.

बैठक में अपने संबोधन में, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाने से बचने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके सहयोगियों जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने और उनके आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.

एससीओ एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई में हुई थी. एससीओ के सदस्य देशों में भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं.

