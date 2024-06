ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने प्रतिभा पाटिल और मनमोहन सिंह को मिलाया फोन, एचडी देवेगौड़ा से भी की बात - Modi calls ex Prez and Former PM

Published : 14 hours ago

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात की. बताया जा रहा है कि अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात करके उनका आशीर्वाद मांगा. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सोमवार सुबह कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उनसे बात की. कांग्रेस की नेता रहीं प्रतिभा पाटिल यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश की राष्ट्रपति चुनी गई थीं. वहीं, मनमोहन सिंह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. जेडीएस के वर्तमान नेता एचडी देवेगौड़ा भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं. एनडीए के सहयोगी दल के नेता के रूप में एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी. कुमारस्वामी ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी. सोमवार को उन्हें स्टील और भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को सरकार के मंत्रियों को विभागों (मंत्रालयों) का आवंटन भी कर दिया. अमित शाह को केंद्र सरकार में फिर से गृह एवं सहकारिता मंत्री बनाया गया है, वहीं राजनाथ सिंह को भी दोबारा से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. नितिन गडकरी को भी उनके पुराने मंत्रालय में ही बरकरार रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है. एस. जयशंकर को भी फिर से विदेश मंत्री और निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री बनाया गया है. सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के पुराने विभागों को ही बरकरार रखा गया है. पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, सभी की निगाहें विभागों के बंटवारे पर