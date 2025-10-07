मोदी कैबिनेट ने चार रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 894 Km तक बढ़ जाएगा रेलवे नेटवर्क
ये रेल परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगी और रेलवे नेटवर्क को लगभग 894 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी.
Published : October 7, 2025 at 3:52 PM IST
नई दिल्ली: देश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की चार रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिनकी अनुमानित लागत कुल 24,634 करोड़ रुपये है.
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज की कैबिनेट बैठक में हमने चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है. ये रेल परियोजनाएं हैं: वर्धा-भुसावल - तीसरी और चौथी लाइन - 314 किलोमीटर (महाराष्ट्र), गोंदिया-डोंगरगढ़ - चौथी लाइन - 84 किलोमीटर (महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़), वडोदरा-रतलाम - तीसरी और चौथी लाइन - 259 किलोमीटर (गुजरात और मध्य प्रदेश), और इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन - 237 किलोमीटर (मध्य प्रदेश).
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के कुल 18 जिलों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 894 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी. उन्होंने आगे कहा कि स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 3,633 गांवों, जिनकी आबादी लगभग 85.84 लाख है, और दो आकांक्षी जिलों (विदिशा और राजनांदगांव) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी.
VIDEO | Delhi: In a media briefing after today’s cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, " in today's cabinet meeting, we have approved four new railway projects. seven railway corridors carry 41% of total railway traffic. we have undertaken many projects recently… pic.twitter.com/sgLsarpOPw— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
उन्होंने कहा कि सात रेलवे कॉरिडोर कुल रेल यातायात का 41% हिस्सा वहन करते हैं. हमने हाल ही में इन कॉरिडोर को मजबूत करने और और अधिक जोड़ने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं. अब, हमने इन कॉरिडोर में न्यूनतम चार लेन और जहां संभव हो, छह लेन बनाने का निर्णय लिया है."
उन्होंने कहा कि नई रेल परियोजाओं से कोयला, कंटेनर, सीमेंट, फ्लाई ऐश, खाद्यान्न और इस्पात जैसी वस्तुओं का परिवहन आसान होगा. क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 78 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल यातायात होगा. रेलवे, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का साधन होने के कारण, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात (28 करोड़ लीटर) को कम करने और CO2 उत्सर्जन (139 करोड़ किलोग्राम) को कम करने में मदद करेगा, जो छह करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.
भारत ने माल ढुलाई में अमेरिका को पीछे छोड़ा
उन्होंने कहा, "अब हम अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े माल ढुलाई वाले देश बन गए हैं. हम 10 साल पहले जहां थे, उससे हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है."
उन्होंने कहा, "बढ़ी हुई लाइन क्षमता गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा. ये मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं. ये परियोजनाएं क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के जरिये "आत्मनिर्भर" बनाएंगी जिससे उनके रोजगार या स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे."
वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी. उन्होंने आगे कहा, "परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका की शैलाश्रय, हजारा जलप्रपात और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करता है, जो देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं."
यह भी पढ़ें- नई दिल्ली-पटना और साबरमती-गुड़गांव रूट पर दो वंदे भारत ट्रेनें शुरू, जानें टाइम टेबल