नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेल मंत्रालय की लगभग 12,328 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी. इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

देशलपार - हाजीपीर - लूना और वायोर - लखपत नई लाइन

सिकंदराबाद (सनथनगर) - वाडी तीसरी और चौथी लाइन

भागलपुर-जमालपुर तीसरी लाइन

फुरकेटिंग - न्यू तिनसुकिया दोहरीकरण

गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम के 13 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 565 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी. इसका उद्देश्य यात्रियों और माल दोनों का निर्बाध और त्‍वरित परिवहन सुनिश्चित करना है. साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा सुविधा में सुधार के साथ लॉजिस्टिक्‍स लागत कम होगी. ये रेल परियोजनाएं तेल आयात पर निर्भरता कम करेंगी और कार्बनडाइऑक्‍साइड उत्सर्जन को कम करने में योगदान देंगी. इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 251 लाख मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा.

प्रस्तावित देशलपार-हाजीपीर-लूना और वायोर-लखपत नई लाइन कच्छ क्षेत्र के सुदूर इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. यह गुजरात के मौजूदा रेलवे नेटवर्क में 145 रूट किमी और 164 ट्रैक किमी जोड़ेगी, जिसकी अनुमानित लागत 2,526 करोड़ रुपये है. परियोजना की पूर्ण होने की समय-सीमा तीन वर्ष है. यह नई रेल लाइन गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा नमक, सीमेंट, कोयला, क्लिंकर और बेंटोनाइट के परिवहन में भी मदद करेगी. यह कच्छ के रण को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. हड़प्पा स्थल धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपत किला भी रेल नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे क्योंकि 13 नए रेलवे स्टेशन जोड़े जाएंगे जिससे 866 गांवों और लगभग 16 लाख आबादी को लाभ होगा.

रेलवे की मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 3,108 गांवों और लगभग 47.34 लाख की आबादी तथा एक आकांक्षी जिले (कलबुर्गी) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम राज्यों को लाभ होगा.

सनथनगर- वाडी तीसरी और चौथी लाइन

कर्नाटक और तेलंगाना में फैली 173 किलोमीटर लंबी सिकंदराबाद (सनथनगर) - वाडी तीसरी और चौथी लाइन के पूरा होने की समय-सीमा पांच वर्ष और लागत 5012 करोड़ रुपये है, जबकि बिहार में 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर - जमालपुर तीसरी लाइन के पूरा होने की समयसीमा तीन साल है और इसकी लागत 1156 करोड़ रुपये है.

194 किलोमीटर लंबी फुरकेटिंग - न्यू तिनसुकिया दोहरीकरण परियोजना का कार्य चार वर्षों में पूरा होगा और इसकी लागत 3634 करोड़ रुपये है.

परियोजनाएं नए भारत के विजन के अनुरूप

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से "आत्मनिर्भर" बनाएंगी जिससे रोजगारया स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में सुधार होगा. इससे भीड़भाड़ में कमी आएगी.

ये परियोजनाएं गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली ये चार परियोजनाएं भारतीय रेलवे के नेटवर्क को लगभग 565 किलोमीटर बढ़ा देंगी.

