जंग की आपात स्थिति से जूझने की तैयारी, झारखंड के इन शहरों में होगा मॉक ड्रिल, बजेगा सायरन, जानें वजह - MOCK DRILLS IN JHARKHAND

झारखंड के छह शहरों में होगा मॉक ड्रिल ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 6, 2025 at 2:59 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 3:30 PM IST 3 Min Read

रांची: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रवैये से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है. पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा की तैयारी में भी जुट गई है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दुश्मन के संभावित हवाई हमलों से बचने के लिए 7 मई को नागरिक सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को मॉक ड्रिल करने को कहा है. इस दौरान बिजली बंद की जाएगी. ताकि जंग के वक्त दुश्मन को लक्ष्य से भटकाया जा सके. साथ ही आम नागरिक और छात्रों को हवाई हमला होने पर खुद को सुरक्षित रखने के उपाए बताए जाएंगे.



झारखंड के इन शहरों में होगा मॉक ड्रिल झारखंड के रांची, बोकारो, गोमिया, जमशेदपुर, गोड्डा और साहिबगंज में मॉक ड्रिल होगा. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि राज्य के प्रमुख छह शहरों में मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है. झारखंड के इन छह शहरों को नागरिक सुरक्षा की कैटेगरी में रखने के सवाल पर अधिकारियों ने बताया कि इन सभी शहरों की खास विशिष्टता है. दरअसल, रांची में सेना की छावनी है. जमशेदपुर, बोकारो और गोड्डा में स्टील के साथ-साथ पावर प्लांट्स मौजूद हैं. जबकि गोमिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है. वहीं साहिबगंज जिले में गंगा नदी के तट पर बंदरगाह बना हुआ है. इसके अलावा गोड्डा और साहिबगंज की सीमा बांग्लादेश से बिल्कुल पास है. इन शहरों में होगा मॉक ड्रिल (ईटीवी भारत)

