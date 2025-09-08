ETV Bharat / bharat

मोबाइल हाइजीन है क्यों है जरूरी, जानिए कैसे यह आपको बचाता है लुटने से

साइबर क्राइम से बचने के लिए मोबाइल हाइजीन बेहद जरूरी है. क्या है यह नवीनतम प्रौद्योगिकी, जानिए इस रिपोर्ट में.

Mobile hygiene plays an important role in avoiding cyber crime
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 6:53 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 7:33 PM IST

5 Min Read

गौरव प्रकाश की रिपोर्ट

हजारीबागः साइबर अपराध का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. हर दिन समाचारों में यह सुर्खियों में रहता है. इसे देखते हुए हजारीबाग का सौरभ विश्वकर्मा स्थानीय लोगों को साइबर अपराध से बचने के लिए जानकारी दे रहे हैं. यही नहीं विशेष रूप से मोबाइल हाइजीन पर उनका यह काम चल रहा है. वर्तमान समय की यह नवीनतम प्रौद्योगिकी है.

सौरभ विश्वकर्मा ने अपनी उच्चतर शिक्षा अमेरिका में मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी में की है. विदेश में कई एजेंसियों में काम करने के बाद इन्होंने ठाना कि अब हजारीबाग के लोगों को ही साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूक करना है ताकि उनका पैसा कोई अपराधी खाता से गायब न कर सके.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)
स्वच्छता से हर एक व्यक्ति वाकिफ है. क्या आपने कभी मोबाइल स्वच्छता या मोबाइल हाइजीन के बारे में सुना है. सुनने में तो अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन वर्तमान समय में यह एक नवीनतम प्रौद्योगिकी है. जिसके जरिए साइबर अपराध से बचा जा सकता है.

सौरभ विश्वकर्मा अनमास्क्ड साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी (यूसीसी) नाम का संगठन बना कर काम कर रहे हैं. वो बताते हैं कि आज के समय में स्मार्टफोन सभी व्यक्ति के हाथों में है. साइबर अपराध होने का भी पहला जरिया स्मार्टफोन ही बनता है. अगर स्मार्टफोन को हाइजीन कर दिया जाए तो साइबर अपराध होने का रिस्क भी काम हो जाता है.

मोबाइल फोन में मौजूद हानिकारक एप्लीकेशन, मैलवेयर और अन्य साइबर खतरों की पहचान कर उन्हें समय पर हटाने पर मोबाइल सुरक्षित हो जाता है. इस पर काम करने की सभी को जरूरत है. कभी-कभार बिना सोचे समझे या फिर गलती से कोई अप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है. यहीं से साइबर अटैक की संभावना बढ़ जाती है.

सौरभ और उनकी मित्र शम्पा बाला ने हजारीबाग में अभियान छेड़ रखा है. जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के साथ-साथ मीडिया पेशेवरों की डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना और उन्हें साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूक करना है. साइबर एक्सपर्ट का कहना है छोटे-छोटे एहतियाती कदम जैसे नियमित अपडेट, मजबूत पासवर्ड और संदिग्ध लिंक से दूरी बनाकर वे अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं.

कभी भी अपना मोबाइल फोन किसी दूसरे को ना दें. पब्लिक प्लेटफॉर्म में वाई-फाई का उपयोग कभी ना करें. कभी भी ओटीपी मोबाइल पर आता है तो उसके लिंक को भी टच न करें. एक्सपर्ट ने जोड़ देते हुए कहा कि आज के समय में स्मार्टफोन किसी दूसरे को देना खतरे से खाली नहीं है. मोबाइल में आपकी सभी गोपनीयता मौजूद रहती है, जिसकी जानकारी आपको भी नहीं है. फिशिंग, स्पीयर फिशिंग, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स (एपीटी) जैसे आधुनिक साइबर अपराध से सिर्फ सावधानी से ही बचा जा सकता है.

सौरभ विश्वकर्मा ने कहा कि डिजिटल युग में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है. शम्पा बाला ने बताया कि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लें. यह अभियान केवल जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने के लिए भी है. उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, विशेषकर पत्रकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए जागरूक और सक्षम बनें.

मोबाइल हाइजीन के लिए 3 घंटे के लिए मोबाइल साइबर एक्सपर्ट को देना होता है. वो एनओओसी पर साइन करते हैं. मोबाइल पर कौन-कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जो साइबर क्राइम करने का कारण बन सकते हैं उसे ढूंढा जाता है. कई तरह के काम किए जाते हैं. हानिकारक एप्लीकेशन, मैलवेयर और अन्य साइबर खतरों की पहचान कर हटाया जाता है.

3 महीने तक मोबाइल पर साइबर अटैक होने की संभावना बेहद कम हो जाती है और इसी दौरान उस व्यक्ति को बताया जाता है कि वह कौन-कौन सा मैलवेयर और एप्लीकेशन को कैसे मोबाइल से दूर रखे. मोबाइल हाइजीन को लेकर प्रारंभिक समय में निशुल्क सेवा दी गई. अब कुछ शुल्क भी निर्धारित किया गया है.

सौरभ विश्वकर्मा ने हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है. इसके बाद उच्च शिक्षा उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेघालय से किया. डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा और इसके बाद साइबर अपराध पर उच्च शिक्षा अमेरिका से की. यही नहीं अमेरिका में डिजिटल फॉरेंसिक में इंटर्नशिप भी किया. कई डिजिटल प्लेटफार्म में उन्होंने वहां अपनी सेवा दी है. स्टूडेंट एसोसिएट विद प्रोफेसर के साथ फॉरेंसिक पर काम भी किया है. कई अच्छे कंपनी में नौकरी ऑफर छोड़कर हजारीबाग में वह इन दोनों काम कर रहे हैं.

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

