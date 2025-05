ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में BJP और KCR के बीच होगा गठबंधन! कविता के पत्र से मचा सियासी बवाल - BRS BJP ALLIANCE

के कविता. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 23, 2025 at 8:52 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:58 PM IST 6 Min Read

हैदराबाद: तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी एमएलसी कलवकुंतला कविता ने कथित रूप से अपने पिता और बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव को पत्र लिखा है. उसके लिखे पत्र ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. यह पत्र गुरुवार को सामने आया. तेलंगाना के हनुमाकोंडा जिले के एल्काथुर्थी में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की रजत जयंती बैठक के कई सप्ताह बाद यह पत्र सामने आया है, जिसमें इस बैठक की चर्चा की गयी है. पत्र पर पार्टी नेता चुप्पी साधे हैंः एमएलसी कविता के कार्यालय और बीआरएस पार्टी ने अभी तक इस पत्र के बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है. कविता, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर हैं. शुक्रवार को हैदराबाद लौटने की उम्मीद है. इस पत्र में, कविता ने पार्टी के रजत जयंती समारोह के सफल आयोजन पर केसीआर को बधाई दी. साथ ही कार्यक्रम पर सकारात्मक और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दी. क्यों गर्म है अटकलों का बाजारः एमएलसी कविता ने कथित तौर पर पत्र में लिखा है कि केसीआर की बीजेपी पर सीमित टिप्पणियों ने उस पार्टी के साथ संभावित भावी गठबंधन के बारे में अटकलों को जन्म दिया. उन्होंने कहा, "आपने उस पार्टी (बीजेपी) के बारे में सिर्फ दो मिनट बोले. कई लोगों को उम्मीद थी कि आप बीजेपी पर और जोरदार हमला करेंगे. निजी तौर पर, मुझे भी लगा कि आपको और ज़्यादा बोलना चाहिए था. मैं आहत हूं! शायद इसीलिए यह पत्र लिख रही हूं." कविता ने आगे पत्र में लिखा, पार्टी के नेताओं का मानना ​​है कि तेलंगाना में बीजेपी को कांग्रेस के संभावित विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. जिसने जमीनी स्तर पर भरोसा खो दिया है. उन्होंने कांग्रेस के इस बयान पर भी चिंता जताई कि बीआरएस ने हाल ही में एमएलसी चुनावों में बीजेपी की अप्रत्यक्ष रूप से मदद की. प्रतिनिधित्व और योजना पर चिंता': केसीआर को दिए गए अपने फीडबैक में एमएलसी कविता ने भाषण में उर्दू की अनुपस्थिति, वक्फ बिल, एससी वर्गीकरण और 42% बीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर चुप्पी को सूचीबद्ध किया. उन्होंने पुराने निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों को बार-बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने के बारे में आंतरिक चिंताओं को भी उजागर किया, जिससे कार्यकर्ताओं के लिए अपर्याप्त व्यवस्था हो रही है. कार्यकर्ताओं की बात सुनेंः बीआरएस एमएलसी ने अपने पिता से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के विचार सुनने के लिए पूर्ण अधिवेशन आयोजित करने पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "कृपया वर्तमान राजनीतिक स्थिति में मार्गदर्शन दें. हमारे नेता और कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं." व्यक्तिगत तौर पर, उन्होंने ज़्यादा बात न कर पाने का अफसोस जताया. कई नेताओं की निराशा भी जताई जिन्हें केसीआर से मिलने का मौका नहीं मिला. 'लोगों को पसंद आया कि आपने रेवंत का नाम नहीं लिया': कविता ने कहा कि कई लोगों ने पूरे भाषण के दौरान केसीआर के शांत और संयमित लहजे की सराहना की. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लगातार आलोचना करने के बावजूद आपके चुप रहने की प्रशंसा की. उन्होंने लिखा, "कई लोगों को यह पसंद आया कि आपने व्यक्तिगत रूप से रेवंत का नाम नहीं लिया और उन पर हमला नहीं किया." जी किशन रेड्डी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

क्या कहना है बीजेपी काः केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने कविता पत्र मुद्दे के राजनीतिक महत्व को कम करके आंका और इसे "एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी का आंतरिक मामला" बताया, जो पतन की ओर अग्रसर है. मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, "यह एक बेटी और उसके पिता के बीच का एक पत्र मात्र है. यह एक आंतरिक मुद्दा है. इसे अनावश्यक महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है." केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि पत्र लिखना ही कलवकुंतला परिवार के भीतर संवाद की कमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा, "कविता को अपने पिता को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? यह दर्शाता है कि परिवार के भीतर भी कोई खुला संवाद नहीं है." बीआरएस के ढांचे की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, "यह लोगों की पार्टी नहीं है, यह पिता, बेटी, बेटा और दामाद चला रहे हैं. ऐसी परिवार-नियंत्रित पार्टियां देश और लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं." आदि श्रीनिवास. (फाइल फोटो) (ETV Bharat) केटीआर को जवाब देना चाहिए: कांग्रेस नेता और सरकारी सचेतक आदि श्रीनिवास ने मांग की है कि भाजपा नेतृत्व और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (केटीआर) कथित कविता पत्र का जवाब दें. उन्होंने कहा, "अगर केटीआर अपनी बहन के आरोपों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अन्य दलों की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. कविता के पत्र ने उनकी पार्टी की आंतरिक खामियों को उजागर कर दिया है." श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि कविता ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि केसीआर भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं. कांग्रेस नेता और मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एमएलसी कविता के कथित पत्र को लेकर अटकलों को मजाक और राजनीतिक नाटक करार देते हुए खारिज कर दिया. हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मंत्री वेंकट रेड्डी ने पत्र की प्रामाणिकता और उसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "क्या एक एमएलसी और पूर्व सांसद अपने पिता से पत्र के माध्यम से संवाद करेगी? उसे इसे लिखने की क्या ज़रूरत है? वह सीधे उनसे बात कर सकती है." कांग्रेस नेता चमाला किरण कुमार रेड्डी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat) भुवनगिरी के सांसद और कांग्रेस नेता चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कविता पत्र के लीक होने से बीआरएस की कमजोर होती स्थिति और भाजपा के साथ उसके संदिग्ध गुप्त संबंधों का खुलासा हुआ है. उन्होंने मांग की कि केटीआर पार्टी के मौजूदा राजनीतिक रुख को स्पष्ट करें. दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए चमाला ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर भी सवाल उठाए. कहा, "अगर केसीआर ने परियोजना के निर्माण में कुछ भी गलत नहीं किया है, तो उन्हें जांच आयोग के सामने पेश होना चाहिए और इसके ढहने के पीछे के कारणों को बताना चाहिए." इसे भी पढ़ेंः बीआरएस रजत जयंती समारोह में KCR ने कहा, कांग्रेस तेलंगाना की ‘पहली खलनायक’

'लोगों को पसंद आया कि आपने रेवंत का नाम नहीं लिया': कविता ने कहा कि कई लोगों ने पूरे भाषण के दौरान केसीआर के शांत और संयमित लहजे की सराहना की. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लगातार आलोचना करने के बावजूद आपके चुप रहने की प्रशंसा की. उन्होंने लिखा, "कई लोगों को यह पसंद आया कि आपने व्यक्तिगत रूप से रेवंत का नाम नहीं लिया और उन पर हमला नहीं किया." जी किशन रेड्डी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat) क्या कहना है बीजेपी काः केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी ने कविता पत्र मुद्दे के राजनीतिक महत्व को कम करके आंका और इसे "एक परिवार द्वारा संचालित पार्टी का आंतरिक मामला" बताया, जो पतन की ओर अग्रसर है. मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, "यह एक बेटी और उसके पिता के बीच का एक पत्र मात्र है. यह एक आंतरिक मुद्दा है. इसे अनावश्यक महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है." केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि पत्र लिखना ही कलवकुंतला परिवार के भीतर संवाद की कमी को दर्शाता है. उन्होंने कहा, "कविता को अपने पिता को पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? यह दर्शाता है कि परिवार के भीतर भी कोई खुला संवाद नहीं है." बीआरएस के ढांचे की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, "यह लोगों की पार्टी नहीं है, यह पिता, बेटी, बेटा और दामाद चला रहे हैं. ऐसी परिवार-नियंत्रित पार्टियां देश और लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं." आदि श्रीनिवास. (फाइल फोटो) (ETV Bharat) केटीआर को जवाब देना चाहिए: कांग्रेस नेता और सरकारी सचेतक आदि श्रीनिवास ने मांग की है कि भाजपा नेतृत्व और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (केटीआर) कथित कविता पत्र का जवाब दें. उन्होंने कहा, "अगर केटीआर अपनी बहन के आरोपों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अन्य दलों की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. कविता के पत्र ने उनकी पार्टी की आंतरिक खामियों को उजागर कर दिया है." श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि कविता ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि केसीआर भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं. कांग्रेस नेता और मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने एमएलसी कविता के कथित पत्र को लेकर अटकलों को मजाक और राजनीतिक नाटक करार देते हुए खारिज कर दिया. हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मंत्री वेंकट रेड्डी ने पत्र की प्रामाणिकता और उसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "क्या एक एमएलसी और पूर्व सांसद अपने पिता से पत्र के माध्यम से संवाद करेगी? उसे इसे लिखने की क्या ज़रूरत है? वह सीधे उनसे बात कर सकती है." कांग्रेस नेता चमाला किरण कुमार रेड्डी. (फाइल फोटो) (ETV Bharat) भुवनगिरी के सांसद और कांग्रेस नेता चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कविता पत्र के लीक होने से बीआरएस की कमजोर होती स्थिति और भाजपा के साथ उसके संदिग्ध गुप्त संबंधों का खुलासा हुआ है. उन्होंने मांग की कि केटीआर पार्टी के मौजूदा राजनीतिक रुख को स्पष्ट करें. दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए चमाला ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लेकर भी सवाल उठाए. कहा, "अगर केसीआर ने परियोजना के निर्माण में कुछ भी गलत नहीं किया है, तो उन्हें जांच आयोग के सामने पेश होना चाहिए और इसके ढहने के पीछे के कारणों को बताना चाहिए." इसे भी पढ़ेंः बीआरएस रजत जयंती समारोह में KCR ने कहा, कांग्रेस तेलंगाना की ‘पहली खलनायक’

Last Updated : May 23, 2025 at 8:58 PM IST